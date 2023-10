EIT InnoEnergy i ManpowerGroup łączą siły. Będą podnosić kwalifikacje pracowników

EIT InnoEnergy i ManpowerGroup nawiązały współpracę, dzięki której do 2025 roku 800 tys. pracowników z całej Europy zyska nowe kwalifikacje w całym łańcuchu wartości sektora baterii.

Zielona transformacja wiąże się z zapotrzebowaniem na miliony nowych miejsc pracy w takich obszarach, jak energia odnawialna, elektryfikacja transportu oraz sektor bateryjny i wodorowy. Dzięki partnerstwu EIT InnoEnergy i ManpowerGroup do 2025 roku aż 800 tys. pracowników z całej Europy zyska nowe kwalifikacje w całym łańcuchu wartości sektora baterii.

InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup podczas The Business Booster, międzynarodowej konferencji dedykowanej zielonym innowacjom spółkom (Fot. mat. pras.)

- Nasza współpraca jest inwestycją w planetę i ludzi, którym oferujemy nowe możliwości na rynku pracy. Skorzystamy na tym wszyscy - podkreśla Riccardo Barberis, prezes ManpowerGroup na Europę Północną. - Poprzez współpracę z InnoEnergy w obszarze nowych talentów wspieramy transformację Europy w kierunku zeroemisyjności. To ważne dla nas nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale przede wszystkim społecznie, bo pomagamy ludziom wykorzystać w pełni ich potencjał - dodaje.

35 kursów i ponad 400 godzin nauki w ponad 10 językach

InnoEnergy Skills Institute zapewnia szeroki wachlarz szkoleń online oraz wirtualnych i stacjonarnych ćwiczeń laboratoryjnych. Oferta obejmuje 35 kursów i ponad 400 godzin nauki w ponad 10 językach. Umożliwiają one przekwalifikowanie się i uzyskanie certyfikatów w zakresie zielonych miejsc pracy, a młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy zapewniają umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w sektorze zielonej energii.

- Transformacja w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki wymaga szerokiej współpracy i szerokiego podnoszenia kompetencji, których będzie potrzebował przyszły rynek pracy – dodaje Oana Penu, dyrektorka InnoEnergy Skills Institute.

Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej podkreśla z kolei, że osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagało przekwalifikowania nawet 18 mln ludzi na całym świecie.

- Przykładowo do 2030 roku, w porównaniu z 2015 rokiem, liczba miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki zwiększy się czterokrotnie - mówi Marcin Wasilewski. - Rok 2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności, dlatego skupiamy się na rozwoju inicjatyw wzmacniających kompetencje przyszłości i umożliwiających rozwój zielonego przemysłu - dodaje.

InnoEnergy Skills Institute powstał na bazie doświadczeń EBA Academy, europejskiej platformy edukacyjnej zapewniającej szkolenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników niezbędnych do rozwoju przemysłu bateryjnego w UE.

Firmy szukają zielonych kołnierzyków. Ofert pracy coraz więcej

Jak wynika z danych ManpowerGroup (kwiecień 2023 r.), 63 proc. firm nad Wisłą prowadzi aktualnie rekrutacje na zielone miejsca pracy. 30 proc. z nich zaczyna rozpoznawać i definiować swoje wymagania dotyczące tych stanowisk, a 18 proc. ma już zaawansowaną strategię dotycząca nie tylko rekrutacji, ale także podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zatrudnionych już osób w tym zakresie.

Z kolei 15 proc. aktywnie poszukuje pracowników na stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem.

- Wzmożone zainteresowanie zielonymi miejscami pracy wśród organizacji wynika między innymi z tego, że wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, czy zrównoważonym rozwojem są coraz bardziej dostrzegane nie tylko przez społeczeństwo, a także przez organizacje - mówi Karolina Grula, ekspertka rynku pracy, partner rekrutacyjny w Manpower.

Popyt na zielone miejsca pracy potwierdzają dane z raportu Konfederacji Lewiatan „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku”, z których wynika, że do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl