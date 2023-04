Edukacyjne dylematy młodzieży ukraińskiej

Dzieci ukraińskie w Polsce uczą się zdalnie w macierzystych placówkach edukacyjnych, jednak zaczynają coraz częściej chodzić do polskich szkół. Władze ukraińskie obawiają się jednak, że nauka w polskich szkołach wpłynie na ich chęć powrotu do ojczyzny.

O tym dylemacie mówiła na panelu "Ukraińcy w Polsce" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2023) Maryna Popatenko, ukraińska wiceminister młodzieży i sportu.

Z jednej strony władze ukraińskie są bardzo zadowolone z tego, ze ich młodzież znalazła w naszym kraju bezpieczną przystań, ale z drugiej strony Ukraina po zakończeniu wojny będzie potrzebowała tych młodych ludzi. Stąd promocja w środowiskach młodych Ukraińców w Polsce nauki zdalnej w szkołach ukraińskich. To ma być sposób na to, by nie zrywali oni kontaktu z ojczyzną.

W samej Ukrainie obecnie bardzo promowane są kierunki nauczania technicznego. Bo takich specjalistów będzie bardzo brakowało w czasie odbudowy kraju. Jednak tym młodym ludziom i ich rodzinom, którzy chcieliby zostać w Polsce na stałe, władze w Kijowie też nie mają zamiaru przeszkadzać. Dlatego też bardzo promują instytucję ukraińskiego asystenta oświatowego w polskich szkołach. W końcu przecież kilkaset tysięcy młodych Ukraińców jest objętych polskim systemem szkolnym.