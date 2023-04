Edukacja rozłożona na czynniki pierwsze. Zapraszamy na debaty pod patronatem PulsHR.pl

• Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rozmowę poprowadzi Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, fizyk, popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka.To Lubię.

Młodzi mają głos, czyli Europejskie Forum Młodych Liderów

Również w poniedziałek odbędzie się inauguracja Europejskiego Forum Młodych Liderów (EFML). Wydarzenie startuje o godz. 17. A w sesji inauguracyjnej, którą poprowadzi publicysta Marek Zając, udział wezmą:

• Max Fras, doradca polityczny w firmie LSE Consulting

• Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

• Dominika Guzik, prezydent Erasmus Student Network

• Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

• Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowe Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

To wyjątkowo ważne wydarzenie, bowiem Komisja Europejska uznała rok 2023 Rokiem Umiejętności Zawodowych. Warto więc zastanowić się, jakie zawody i kompetencje przydadzą się nam w przyszłości.

Eksperci rozmawiać będą m.in. o zaangażowaniu w edukację zawodową młodych Europejczyków. Odpowiedzą na pytanie, jak świadomie wybrać drogę zawodową i aktywnie kreować ścieżki kariery. Porozmawiają o roli zaangażowania społecznego i motywacji oraz wiedzy na temat rynku pracy czy tworzenia warunków do rozwoju kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia.

Drugi dzień EKG i wysyp debat edukacyjnych

Drugi dzień kongresu również obfituje w dyskusje poświęcone szeroko rozumianej edukacji.

We wtorek 25 kwietnia warto zarezerwować sobie czas między godz. 11.30 do 13. Odbędzie się wtedy panel "Edukacja dla gospodarki". Zaproszeni goście rozmawiać będą o tym, czy polskie szkolnictwo średnie i wyższe odpowiada na potrzeby rynku pracy. Poszukają odpowiedzi na pytania o to, jak oferta edukacyjna może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb gospodarki i jak skutecznie kształcić dla przyszłości.

Kolejnym z wątków debaty będzie kwestia kadr dla edukacji zawodowej i ich przygotowania. Uczestnicy debaty omówią kwestę jakości kształcenia i procedur zarządzania jakością na uczelniach wyższych. Poruszą też takie tematy jak okresowa waluacja programów nauczania, dobór kryteriów i doskonalenie.

W dyskusji udział wezmą:

• Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

• Marzena Machałek, wiceminister edukacji

• Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

• Piotr Moncarz, adiunkt na Uniwersytecie Stanforda, współzałożyciel i przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy

• Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

• Marek Rocki, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1999-2002, 2002-2005 oraz 2016-2020

• Tomasz Trawiński, prorektor ds. infrastruktury i promocji Politechniki Śląskiej

Dyskusję poprowadzi publicysta Marek Zając.

Kolejna porcja wiedzy na temat edukacji trafi do uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego już od godz. 13.30. Wtedy startują dwie debaty poruszające te kwestie.

Pierwsza z nich to "Uniwersytety w sieci międzynarodowej współpracy", w której wezmą udział następujący goście:

• Ewa Murawska, pełnomocnik rektora ds. międzynarodowych projektów naukowych i artystycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, prezes Fundacji Event Culture

• Marek Pawełczyk, kierownik Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej

• Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

• Edward Wylęgała, prorektor ds. rozwoju i transferu technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego



Dyskusję moderować będzie Natalia Rasiewicz, redaktor portali WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl.

O czym będą rozmawiać paneliści? Między innymi o inicjatywie uniwersytetów europejskich, dotyczącej współpracy, integracji i nowej jakość w europejskiej nauce. Poruszą wątek europejskich sojuszy zawieranych między ośrodkami edukacyjnymi. Podadzą również przykłady udanych przedsięwzięć, sprawdzone modele współdziałania. Na koniec odpowiedzą na pytanie, czy warto iść w kierunku integracji edukacji - czy to realne i potrzebne.

Jak edukacja wpływa na rozwój miast?

O tej samej porze (13.30-14.30) odbędzie się kolejna debata "Katowice – Europejskie Miasto Nauki". Jej uczestnicy rozmawiać będą o korzyściach, jakie dla miasta i regionu niesie trwałe inwestowanie w rozwój edukacji. Porozmawiają również o tym, jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców i środowiska naukowego w problemy lokalne. Co więcej, paneliści rozmawiać będą o przygotowaniach i wydarzeniach realizowanych w roku 2024 oraz już realizowanych w Katowicach.

W debacie udział wezmą:

• Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic

• Anna Budzanowska, pełnomocnik ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, ambasador Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023

• Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

• Grzegorz Juras, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

• Janusz Kotowicz, prorektor Politechniki Śląskiej

• Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

• Michael Matlosz, prezes EuroScience, członek Komitetu Finansów i Pozyskiwania Funduszy Międzynarodowej Rada Nauki

• Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

• Magdalena Stryja, rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Rozmowę moderować będzie Łukasz Lamża, dziennikarz naukowy Tygodnika Powszechnego, wykładowca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ.

Między godz. 15 a 16 rozpocznie się kolejna porcja debat edukacyjnych. Podczas panelu "Ekoinnowacyjność" uczestnicy rozmawiać będą o innowacyjności jako narzędziu zwiększającym efektywność biznesową i na rzecz środowiska i klimatu. Porozmawiają również o finansowaniu wynalazczości, działalności badawczej i komercjalizacji wyników.

W rozmowie udział wezmą:

• Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego

• Bartosz Kubik, współzałożyciel i prezes Ekoenergetyki-Polskiej

• Joanna Kulczycka, kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

• Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium

• Józef Mokrzycki, założyciel Mo-BRUK

Panel moderować będzie Łukasz Wilkowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej.

Współpraca między biznesem a uczelniami

Kolejny panel edukacyjny, który odbędzie się między godz. 15-16, to "Nauka i biznes – klimat dla współpracy". Jego uczestnicy rozmawiać będą o dialogu między nauką a biznesem, atrakcyjnym środowisku i przestrzeni dla współpracy nauki i biznesu. Wspólnie zastanowią się też, jak kształtować ekosystem sprzyjający innowacjom i kreatywności oraz jakie są wzajemne oczekiwania obu stron i jak je skutecznie komunikować.

Edukacyjna sesja zaplanowana została również na zakończenie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Podadzą też sprawdzone modele i konieczne warunki efektywnej współpracy. Jak inwestować w badania i rozwój, by generować rzeczywiste wartości dla biznesu?

W rozmowie udział wezmą:

• Ewa Kraus, dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanitas

• Paweł Pichniarczyk, dyrektor, Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

• Artur Pollak, prezes APA Group

• Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

• Robert Wolny, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rozmowę moderować będzie Marcin Baron, adiunkt w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Edukacyjna sesja zaplanowana została również na zakończenie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Sesja "Nauka i rozwój" odbędzie się w godz. 16.30-18.00.

Uczestnicy debaty rozmawiać będą o nauce i szkolnictwie wyższym jako czynniku rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, inwestowaniu w naukę i szkolnictwo wyższe - mechanizmach finansowania. Poruszą również wątek kadr i kompetencji oraz tego, jak lepiej wykorzystać ich potencjał.

Debata rozpocznie się od prezentacji raportu "Nauka a PKB", który przedstawi Jacek Pietrucha, kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W rozmowie udział wezmą:

• Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

• Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki

• Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• Jacek Pietrucha, kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

• Roman Sobiecki, prorektor ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej

• Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Debatę poprowadzi Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.