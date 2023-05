Edukacja przyszłości musi rozwijać kreatywność, innowacyjność i miękkie kompetencje

Jeśli do oceny jakości nauczania chcemy wykorzystywać wyniki raportów, to powinny one uwzględniać losy absolwentów. To jeden z najlepiej obrazujących jakość nauczania wskaźników. Takie wnioski płyną z debaty zorganizowanej w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii, rankingi przygotowywane przez magazyn Perspektywy, Academic Ranking of World Universities, zwany również Listą Szanghajską czy ranking Times Higher Education. Liczba rankingów, które mają pełnić funkcję drogowskazów, jeśli chodzi o wybór szkół podstawowych, średnich czy uczelni wyższych dla naszych dzieci, jest ogromna. Te kilka pozycji to zaledwie promil dostępnych publikacji. Jak patrzeć na rankingi? Czy warto po nie sięgać podczas wyboru przyszłej placówki edukacyjnej?

Wskazuje, że te najbardziej popularne rankingi uczelni wyższych bazują m.in. na liczbie cytowań, publikowanych artykułów naukowych.

- Dla mnie jest to przeszłością. Za chwilę się okaże, że tak naprawdę nie ma to sensu lub ten sens jest znikomy. Dotyczy to również takiego wskaźnika jak liczba zatrudnionych noblistów, co pozwala podwyższyć pozycję w rankingu. Ale nie o to powinno chodzić w systemie edukacyjnym. Dziś jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie powiedzieć, co nam wychodzi, a co nie. Możemy się przejrzeć w danych jak w lustrze. Za ich pomocą pokazać, w jaki sposób prowadzić edukację, jak budować ją sensownie, jakie mechanizmy wspierać, co tak naprawdę jest ważne, jak organizować zajęcia, jak wspierać nauczycieli - podkreśla prof. Katarzyna Śledziewska.

Absolwent, czyli produkt edukacji najlepszym wskaźnikiem

Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uważa, że podstawowym kryterium w ocenie jakości pracy poszczególnych jednostek edukacyjnych jest produkt edukacji, czyli absolwent.

Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (fot. PTWP)

- Ważne jest to, jak absolwenci poradzili sobie na rynku pracy, jakie kariery zrobili. Moim zdaniem tego typu kryteria przede wszystkim powinny być brane pod uwagę. Co ciekawe, takie dane odnośnie polskich uczelni są bardzo dobre - dodaje prof. Jerzy Lis.

W podobnym tonie wypowiada się Marcin Kempka, CEO firmy technologicznej Librus, która prowadzi dziennik elektroniczny dla szkół.

- Rankingi, które mają sens, to rankingi, które śledzą losy absolwenta, uwzględniają, co się z nim dzieje na samym końcu drogi edukacyjnej, nieważne, czy to będzie droga zakończona stopniem magistra, doktora czy rozpoczęciem pracy zaraz po maturze - uważa uczestnik debaty.

Dobry system edukacji to taki, który pozwala rozwijać pasje

Mówiąc z kolei o wadach polskiego systemu edukacji, wskazuje na jego sformalizowanie.

- Gdybym miał wskazać systemy edukacyjne, które najlepiej sprawdziłyby się w obecnych czasach, to wybrałbym takie, które potrafią skupić się na potrzebach dzieci, czyli wdrażają coś, co powinno być standardem - indywidualizację nauczania. W zasadzie w Polsce indywidualne podejście do nauczania jest wymogiem prawnym i powinno być realizowane, ale z różnych powodów tak nie jest - uważa Marcin Kempka.

Marcin Kempka, CEO Librus (fot. PTWP)

Jak dodaje, rozbudowana podstawa programowa jest jedną z najgorszych rzeczy, jaka występuje w naszym systemie edukacji. Nauczyciele są formalnie zobligowani do jej realizacji. Przez to brakuje czasu, żeby w szkole rozwijać pasje czy zainteresowania uczniów. W efekcie spędzają oni mnóstwo czasu i poświęcają mnóstwo energii na uczenie się rzeczy, których nie lubią.

- Nie chodzi o to, żeby uczniowie nie znali podstaw historii naszego kraju czy podstaw biologii, ale żeby szkoła nauczyła ich korzystać z nowoczesnych technologii, do których każdy z nich ma dostęp. Znacznie cenniejszą informacją jest to, jak te informacje odnaleźć szybko w internecie i przede wszystkim, jak krytycznie do nich podejść i nie wierzyć we wszystko, co jest tam napisane - dodaje Marcin Kempka.

Nastawienie na zmienność i swoboda - tego brakuje oświacie w Polsce

Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, zapytany o to, w jakim kierunku powinna zmieniać się edukacja, wskazał kilka konkretnych rozwiązań. Jak podkreśla, pojawienie się ChatGPT jest ogromną nowością, która powinna wpłynąć również na system edukacji. W jakim kierunku powinny pójść zmiany w oświacie?

- Niezbędna będzie kreatywność, bo wbrew pozorom rozwój chociażby czatów wymusza na nas umiejętność kreatywnego opisywania rzeczywistości. Widać to będzie szczególnie w zawodach, które do tej pory nie musiały wykazywać takiej umiejętności - mówi dr Maciej Kawecki.

Wskazuje też, że już niebawem będziemy żyć w świecie, w którym w jednym miejscu zgromadzone będą wszystkie informacje. Przyda się więc umiejętność odnalezienia się w środowisku, gdzie mamy dostęp do całej wiedzy za pomocą kilku kliknięć. Jednak to będzie wiązało się w koniecznością nauczenia się, jak z tej wiedzy mądrze i sensownie korzystać.

Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema (fot. PTWP)

Maciej Kawecki, mówiąc o kolejnych elementach, o jakich warto pamiętać w kontekście edukacji przyszłości, wspomniał również o zmienności.

- Jedyną pewną rzeczą na świecie jest dziś zmienność. Kiedy mówimy o trendach technologicznych, mówimy również o czymś, co w przyszłości będzie zupełnie inne, dlatego warto posiadać umiejętność odnalezienia się w tej zmienności. Co więcej, system szkolnictwa powinien charakteryzować się neutralnością technologiczną - wskazuje Maciej Kawecki.

Jak dodaje, nauczyciele czy dydaktycy nie mogą tak jak dzisiaj być zamknięci w sztywnych formach, ramach oceny określonej przez polski organ administracji publicznej.

- Niezależnie od tego, że od listopada ChatGPT zmienił świat, nadal muszę oceniać studentów dokładnie w taki sam sposób, jak wcześniej, dopóki nie przygotujemy nowych zaakceptowanych efektów oceny kształcenia - wyjaśnia.

Tymczasem - w jego opinii - właśnie możliwości dostosowywania się do zmieniających się czasów brakuje nauczycielom. Nie mają oni żadnej swobody w tym, czego uczą, a tak nie powinno być.

- Nauczyciele, także akademiccy, muszą mieć swobodę w prowadzeniu zajęć w taki sposób, by mogli dostosowywać się do aktualnej rzeczywistości. To dziś nie funkcjonuje, a zmiana tego jest ogromnym wyzwaniem - mówi dr Maciej Kawecki.

Na znaczenie kompetencji miękkich zwrócił uwagę również dr Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dr Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (fot. PTWP)

- Nie ulega wątpliwości, że dobrym wyróżnikiem, a następnie gwarantem dobrej pozycji na rynku pracy powinna być większa inwestycja w rozwój kompetencji miękkich. Mówię to jako przedstawiciel uczelni, która jest uniwersytetem ekonomicznym, gdzie co do zasady zdecydowana większość przedmiotów czy kierunków kształcenia jest związana z "twardą" wiedzą, natomiast dzisiaj nie ma już większego znaczenia to, czy kształcimy inżynierów, prawników czy ekonomistów; brakuje kompetencji miękkich - uważa dr Bartłomiej Nita.

Jego zdaniem studenci, którzy rozpoczynają naukę, doskonale zdają sobie z tego sprawę i oczekują od uczelni, by pomogła im rozwijać kompetencje miękkie.

- Młodzi ludzie po studiach chcą się dobrze odnaleźć w społeczeństwie, nauczyć się współpracować z innymi, sprawnie się komunikować z innymi i wykorzystywać szeroki kontekst, który ich otacza, w lepszym podejmowaniu decyzji - mówi prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W podobnym tonie wypowiada się dr Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zaś rozwijając listę kluczowych cech potrzebnych współczesnemu absolwentowi, dodaje umiejętność krytycznego myślenia.

Dr Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (fot. PTWP)

- Moim zdaniem to jest najważniejsza cecha i najważniejsza umiejętność, której powinien uczyć dzisiaj uniwersytet. Jestem chyba najbardziej wdzięczny mojemu uniwersytetowi nie za to, że próbowano mnie nauczyć konkretnych doktryn polityczno-prawnych, nie za to, że próbowano mnie nauczyć kompetencji konkretnych instytucji i organów państwa, bo one się zmieniają - to wiedza płynna, która za chwilę będzie nieaktualna - ale właśnie za to, że próbowano mnie nauczyć wykraczania poza schematy, wchodzenia w polemikę, prowadzenia dyskusji i sporów. Dziś to jest umiejętność, która bez względu na kierunek, jaki się wybierze, w mniejszym czy większym stopniu jest kluczem do sukcesu - komentuje dr Michał Kaczmarczyk.

W jego opinii obecnie szkoły wyższe powinny być miejscem poszerzania horyzontów i uczenia myślenia.

- Właśnie z tego wynika kreatywność, innowacyjność, te wszystkie cechy, o których powiedział doktor Kawecki. Bez umiejętności krytycznego myślenia i wychodzenia poza schemat nie będziemy osiągać sukcesów na rynku pracy i nie będziemy na tym rynku twórczy, a dziś ten rynek to miejsce, w którym wielokrotnie zmienia się nie tylko miejsce pracy, ale i zawód - podsumowuje dr Michał Kaczmarczyk.

