Edukacja menedżerów potrzebna jak nigdy wcześniej. Tylko, jak ją zorganizować w pandemii?

Uczelnie biznesowe na całym świecie zdały sobie sprawę, że oderwanie się od biznesowej rzeczywistości, zatracenie się w wyścigu o punkty za teoretyczne publikacje naukowe, a także bardzo nieelastyczny model działalności w zakresie zasobów materialnych i kadrowych to droga bez przyszłości - mówi Andrzej Popadiuk, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Autor:KDS

• 21 paź 2020 13:05





Menedżerowie w ostatnich miesiącach przeszli sporą próbę swoich kompetencji. (Fot. shutterstock)

REKLAMA

Pandemia COVID-19 postawiła przed branżą edukacji menedżerskiej poważne wyzwania.

Wymogi i ograniczenia sanitarne zmusiły szkoły biznesu i firmy szkoleniowe do zmiany modelu nauczania.

Tymczasem edukacja menedżerów jest dziś kluczowym zagadnieniem. Ostatnie miesiące pokazały, że firmy, na czele których stoją kompetentne osoby, przez kryzys przejdą zwycięsko.

Zarówno duże, jaki i mniejsze uczelnie dość sprawnie przestawiły się na prowadzenie zajęć online. Nauczanie zdalne - choć pozbawione części walorów zajęć stacjonarnych - pozwoliło słuchaczom i uczelniom zachować planowane harmonogramy programów. Doświadczenie minionych miesięcy pokazuje jednak dobitnie, że nauczanie online nie sprowadza się do przeniesienia tradycyjnych programów do domeny internetowej. Również powrót, po ustąpieniu pandemii, do dotychczasowych form przekazywania wiedzy wydaje się być niemożliwy.

- Klasyczne nauczanie, nieuwzględniające indywidualnych zainteresowań, preferencji i potrzeb, a także innego stylu uczenia się młodszych pokoleń, będzie coraz mniej atrakcyjne w porównaniu z różnorodną i aktualną ofertą bardziej elastycznych i nowoczesnych ośrodków edukacji menedżerskiej. Model kształcenia, w którym uczelnia jest skarbnicą wiedzy, wykładowca jej dostarczycielem, a słuchacze biernymi odbiorcami, bezpowrotnie odszedł do lamusa. Zadaniem nowoczesnej szkoły biznesu jest stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się, poszukiwaniu własnych rozwiązań, eksperymentowaniu - zauważa Andrzej Popadiuk, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Jak dodaje, rolą prowadzącego - eksperta, mentora i coacha - jest organizowanie i moderowanie procesu zdobywania kompetencji, wspieranie osobistego i profesjonalnego rozwoju, wzmacnianie oczekiwanych postaw i wartości. Uczestnicy są w coraz większym stopniu współwłaścicielami i współtwórcami procesu własnego rozwoju.

Wyzwanie dla firm szkoleniowych

Dla większości firm szkoleniowych ograniczenia związane z pandemią okazały się ogromnym wyzwaniem. Najsprawniejsze z nich mogą jednak, poprzez odpowiednie reagowanie na zmienne warunki funkcjonowania, przejść przez ten okres stosunkowo sprawnie, a być może nawet wzmocnić swoją pozycję na rynku edukacyjnym.

Ważne, żeby zdały sobie sprawę, że świat edukacji mocno się zmienił. Programy edukacyjne - zarówno akademickie, jaki i szkoleniowe - będą musiały stać się bardziej mobilne, dając możliwość dostępu do treści szkoleniowych w dogodnym czasie, miejscu i formie; bardziej zindywidualizowane, pozwalając na elastyczne komponowanie zawartości szkolenia oraz bardziej praktyczne, dostarczając najbardziej adekwatnych kompetencji i rozwiązań w momencie, gdy są one potrzebne. Zderzenie tradycyjnego modelu nauczania z aktualnymi oczekiwaniami słuchaczy i dynamicznym rozwojem technologii będzie największym wyzwaniem dla większości uczelni akademickich. W tym względzie mniejsze, niezależne ośrodki szkoleniowe są w znacznie lepszej sytuacji, mając większą łatwość wprowadzania nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. - Uczelnie biznesowe na całym świecie zdały sobie sprawę, że oderwanie się od biznesowej rzeczywistości, zatracenie się w wyścigu o punkty za teoretyczne publikacje naukowe, a także bardzo nieelastyczny model działalności w zakresie zasobów materialnych i kadrowych, to droga bez przyszłości - mówi Andrzej Popadiuk. Zdaniem Prezesa GFKM wypracowanie nowego modelu działania i modyfikacja procesów nauczania będzie dla branży edukacyjnej najpoważniejszym zadaniem na nadchodzące lata. - Równolegle od dłuższego czasu toczą są dyskusje o konieczności zmiany profilu edukacji akademickiej - wzmocnienia praktycznych aspektów nauczania, zapewnienia przydatności badań naukowych, uwzględniania potrzeb środowiska biznesowego, kształtowania postaw liderów i menedżerów wobec społecznych, środowiskowych i globalnych wyzwań. Są to tematy, które już teraz wpływają na kształt programów edukacyjnych w Europie i na świecie - podsumowuje Andrzej Popadiuk. Menedżer w czasie COVID-19 Ostatnie miesiące wpłynęły na zmianę nie tylko sposobu nauczania, ale również zwiększyły konieczność uzupełniania swojej wiedzy przez menedżerów. Stanęli właśnie przed jedną z największych prób w historii. Bowiem czas pandemii wymusił na nich podejmowanie wielu trudnych decyzji. Kogo zwolnić? Kogo przesunąć do pracy zdalnej? Komu - i o ile - obniżyć wypłatę? Łatwiej radzić sobie z takimi ekstremalnymi problemami, gdy załoga ufa pracodawcy, gdy może on liczyć na solidarność swych pracowników. A ci widzą w szefie zarówno sprawnego menedżera, jak i przywódcę ich społeczności. - Dziś potrzebujemy i jednych, i drugich: i menedżerów, i przywódców. Na przykład w aparacie państwowym potrzebujemy ludzi, którzy potrafią dobrze wykonywać swoją pracę w ramach wcześniej opracowanych procedur, nie siląc się na taki polski „ułanizm”. Ale także ludzi, którzy potrafią pójść o krok do przodu - takich, którzy w obecnej sytuacji dostrzegą szanse na przyszłość - tłumaczył na początku wybuchu pierwszej fali koronawirusa dr hab. Piotr Kulas, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I dodaje: - Na pewno poniesiemy straty - zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Być może jednak w różnych obszarach pojawią się także ludzie z wizją, z cechami przywódców. Tacy, którzy - chroniąc siebie, pracowników i firmy - potrafią przejść przez trudny czas, nie tonąc. Bo suchą stopą nie przejdziemy go na pewno... Relacje z menedżerem ważne Z badania Michale Page wynika, że dla ponad 94 proc. pracowników relacje z menedżerem są ważnym elementem pracy, a 77 proc. zatrudnionych twierdzi, że przyjazne stosunki z przełożonym mają wpływ na produktywność całego zespołu. Tymczasem ci popełniają wiele błędów, które zniechęcają innych do pracy. Marcin Fleszar, menedżer w Michael Page, który zarządza ośmioosobowym zespołem, wskazuje 7 najczęstszych błędów menedżera, których warto się wystrzegać na tym stanowisku: Niedelegowanie zadań Wielu menedżerów ma złudne przeczucie, że powierzanie zadań innym negatywnie odbije się na jakości ich wykonania. Wynika to z poczucia odpowiedzialności lidera za pracę innych - w końcu przekazanie obowiązku zwiększa ryzyko, że nie zostanie ono zrealizowane na czas ani na dobrym poziomie. Takie zachowanie natomiast negatywnie odbija się na kompetencjach całego zespołu. Pracownicy nie uczą się nowych rzeczy, nie przygotowują się do przejmowania ról, a w konsekwencji samodzielnie nie są w stanie im sprostać. Brak perspektywicznego myślenia Menedżerowie często całą uwagę skupiają na bieżących zadaniach i najpilniejszych kwestiach. Poświęcają się temu, co jest „tu i teraz”, przez co zbyt mało czasu przeznaczają na myślenie o przyszłości – np. o potencjalnych nowych klientach i projektach, czy nabywaniu dodatkowych kompetencji przez członków zespołu. Tymczasem rolą menedżerów powinno być również rozwijanie organizacji, przewidywanie zmian oraz przygotowywanie do nich firmę i współpracowników. Niewłaściwe „miękkie” zarządzanie Większość menedżerów ma duży wpływ na to, kto dołączy do zespołu, jaka będzie panować w nim atmosfera i relacje oraz jak wygląda kultura organizacji. Dlatego dobry lider powinien wyróżniać się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi – umieć przewidywać nastroje i błyskawicznie na nie reagować, integrować pracowników, pokazywać, że współpraca i szacunek dają lepsze rezultaty niż praca w pojedynkę. Pochopne decyzje Każda decyzja podjęta dzisiaj ma swoje konsekwencje w przyszłości. Mając chwilę na dokonanie wyboru, menedżerowie często działają pod wpływem stresu, presji i skrajnych emocji. A w takich momentach nie trudno stracić zdrowy rozsądek. Dobry menedżer powinien wyróżniać się trzeźwością umysłu i rozwagą w każdej sytuacji oraz unikać spontaniczności w podejmowaniu decyzji zawodowych. Brak profilaktyki Nie wszystko da się przewidzieć, ale na niektóre sytuacje można się przygotować. Dobry menedżer ma opracowany system rozwiązywania problemów na bieżąco i reaguje na niepokojące sygnały zanim kryzys się rozwinie. „Zamiatane” pod dywan problemy i odkładane na bok wyzwania mogą w końcu wrócić w najmniej oczekiwanym momencie i to ze zdwojoną siłą. Myślenie o sukcesach własnych Egoistyczny menedżer satysfakcjonujące wyniki zespołu przypisuje sobie. Natomiast dążenie do awansu oraz osiągnięcia własnych celów jest dla niego ważniejsze niż prowadzenie zespołu do sukcesu. Dobry lider wie, że za efektami pracy stoją wszyscy pracownicy i w równym stopniu pokazuje im, że działania każdego z nich mają realny wpływ na organizację. Brak komunikacji w zespole Menedżerowie często nie rozmawiają pojedynczo z członkami zespołu na temat ich pracy, wyników, rozwoju. Tymczasem indywidualne podejście do każdej osoby, przekazanie konstruktywnej informacji zwrotnej i omówienie efektów może zachęcić współpracowników do większej pracy, poprawy jakości zadań i wpłynąć na ich morale. Nawet jeśli menedżer wystrzega się wszystkich wcześniej wymienionych błędów, ale zapomina o tym, że każdy ze współpracowników ma inne potrzeby i oczekiwania, może przyczynić się do tego, że w dłuższej perspektywie zespół nie będzie dobrze funkcjonować.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.