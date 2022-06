Dziś zwykłe studia to za mało. Oto najciekawsze nowości na polskich uczelniach

Choć Eurostat podaje, że w Polsce coraz mniej osób kończy studia wyższe, to uczelnie na brak chętnych nie mogą narzekać. Z danych resortu nauki wynika, że w kończącym się właśnie roku akademickim na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zgłosiło się ponad 1 mln kandydatów. Nie każdy z nich dostał wymarzony indeks. Przyjęto w sumie ok. 350 tys. studentów. Rok wcześniej (2020/2021) było prawie 960 tys. kandydatów. Liczba przyjętych studentów była podobna - wyniosła ok. 350 osób. Czym uczelnie kuszą w tym roku?

Do stałej, dobrze znanej kandydatom oferty dołączyło sporo nowości. Jednak poza "klasycznymi" kierunkami wykładanymi w języku polskim uczelnie stawiają na rozwój kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Na Uniwersytecie Warszawskim rekrutacja ruszyła w poniedziałek 6 czerwca. Limity w rekrutacji otwartej na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia wynoszą na studiach stacjonarnych 14 255 miejsc, na studiach niestacjonarnych 4833 miejsc. Dodatkowo uczelnia przygotowała 2437 miejsc w rekrutacji przeznaczonej dla kandydatów z Ukrainy. W sumie UW przygotował ponad sto propozycji. W tym roku kandydaci mogą wybierać dodatkowo osiem nowych programów studiów. Co ważne, z tych ośmiu nowych kierunków aż pięć prowadzonych będzie w języku angielskim. To m.in. „African studies” czy „studia kanadyjskie”.

- Wprowadzanie nowych programów studiów wynika z potrzeby włączania do procesu kształcenia obszarów tematycznych, które powstały w wyniku najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych. Projektujemy kierunki studiów tak, aby były jak najlepiej dostosowane do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań otoczenia społeczno-gospodarczego - tłumaczy prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Na Politechnice Łódzkiej w najbliższej rekrutacji przygotowano 5390 miejsc, a dodatkowe 760 zarezerwowano dla cudzoziemców. Można wybrać jeden z 59 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim i francuskim. Na liście nowości znalazły się cztery kierunki, z czego dwa są prowadzone w językach obcych (Mathematical Methods in Data Analysis i Future Mobility), co jak podkreśla rektor PŁ, dla uczelni nie jest niczym nowym.

- Politechnika Łódzka jest tą uczelnią, która jako jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, wprowadziła kształcenie w języku angielskim dla całych programów studiów - od złożenia ślubowania po ceremonię odbioru dyplomów. Mamy już w tym niemal 30-letnie doświadczenie, bo od tylu lat działa International Faculty of Engineering, znane w świecie jako IFE. Obecnie mamy ponad 20 kierunków studiów (pierwszego i drugiego stopnia) w naszej ofercie. A ofertę poszerzamy, bo widzimy, jak ważne dla naszej kadry i studentów jest kształcenie w językach obcych - podkreśla w rozmowie z PulsHR rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik.

Także Politechnika Wrocławska listę nowości powiększyła o dwa kierunki wykładane w języku angielskim - Urban Mining i Environmental Quality Managment, które są studiami magisterskimi.

Na przyszły rok akademicki Politechnika Śląska oferuje 50 kierunków w języku polskim i 18 prowadzonych w języku angielskim. W sumie na chętnych czeka blisko 6700 miejsc na studiach I i II stopnia.

Studia dla elit inżynierskich

Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, zaznacza, że on osobiście związany jest z kształceniem w IFE od samego początku trwania programu i przez wszystkie lata z uwagą obserwuje kolejne roczniki absolwentów.

- Są to ludzie, którzy dzięki swobodzie w komunikacji w języku obcym, doświadczeniu w pracy w międzynarodowych zespołach zdobyli znaczące stanowiska, a ich kariera świetnie się rozwija - podkreśla rektor Politechniki Łódzkiej.

Zapytany o to, dla kogo skierowane są studia w języku obcym, mówi tak: - Nasze studia w języku angielskim, ale także jeden kierunek w języku francuskim, od początku były kierowane do polskich studentów, dla których są one bezpłatne. Chcieliśmy kształcić elity inżynierskie - te grupy są mniej liczne niż na ich odpowiednikach polskojęzycznych - czyli absolwentów, po których stoi kolejka tych, którzy chcą ich zatrudnić w Polsce i na całym świecie. Oczywiście mamy około 25 proc. studentów z zagranicy, co jest korzystne z uwagi na międzykulturowe relacje.

Z kolei prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, wskazuje, że jeśli analizujemy trendy i przewidywania co do zawodów przyszłości, wskazują one, że musimy kształcić ludzi mających szeroką wiedzę, potrafiących dostosować się do zmiennych warunków i chcących kształcić się przez całe życie.

- Rozwój technologiczny powoduje, że dziś najcenniejsza jest wiedza interdyscyplinarna, a wąskie kształcenie coraz mniej wpisuje się w przewidywane kompetencje przyszłości - podkreśla.

Rynek jest na tak

Edyta Markiewicz, lider zespołu Antal SSC/BPO, która na co dzień poszukuje do pracy kandydatów posługujących się językami obcymi, uważa, że decyzja wyższych uczelni na poszerzenie swojej oferty o kierunki wykładane w języku angielskim jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby rynku i z roku na rok zwiększającej się liczby międzynarodowych korporacji. W końcu międzynarodowe firmy niezmiennie od kilku lat decydują się na przenoszenie części swoich procesów do Polski.

- To przekłada się to na duże zapotrzebowanie na kandydatów władających bardzo dobrze językiem angielskim, który w dużych globalnych organizacjach jest językiem wiodącym, używanym codziennie - do wewnętrznej komunikacji, szkoleń, do komunikacji z klientami - ze względu na pracę w międzynarodowych zespołach i komunikację z kolegami i koleżankami z zagranicznych oddziałów firmy - wyjaśnia Edyta Markiewicz.

Przyznaje, że studenci na kierunkach wykładanych w języku angielskim mają możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz szlifowania słownictwa biznesowego i branżowego, które zazwyczaj jest wymagane już na etapie dołączenia do międzynarodowej organizacji, prowadzącej swój oddział w Polsce.

Pytana o plusy, jakie mają absolwenci po ukończeniu kierunków, na których wiodącym językiem był język angielski, przyznaje, że mogą się oni pochwalić bogatszym zasobem słów w danej dziedzinie, co jest zdecydowanie ważne dla przyszłych pracodawców działających na arenie międzynarodowej.

- Dużym atutem jest posiadanie dyplomu z ukończonych studiów w języku angielskim, jednakże należy podkreślić, iż podczas rekrutacji każdy kandydat zostanie zweryfikowany zarówno ustnie, jak i pisemnie pod kątem znajomości języka angielskiego i w oparciu o wyniki testów językowych pod kątem danej organizacji jest podejmowana decyzja o zaproszeniu kandydata do współpracy - dodaje Edyta Markiewicz, lider zespołu Antal SSC/BPO.

Elektromobilność, geoenergetyka, wodór

Co znalazło się w tradycyjnym kanonie kierunków? W ofercie dla maturzystów Politechnika Gdańska ma 35 kierunków na ośmiu wydziałach i prawie pięć tysięcy wolnych miejsc. Elektroniczna rekrutacja na studia I stopnia już się rozpoczęła i potrwa do 10 lipca. Kandydaci mogą, jak co roku, rejestrować się zdalnie poprzez system e-Rekrutacja PG.

- Nowością w tym roku jest niezwykle przyszłościowy kierunek: technologie wodorowe i elektromobilność. Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w Polsce, która będzie łączyła na tym samym kierunku zagadnienia związane z tymi dziedzinami. Liczymy, że będzie się on cieszyć dużą popularnością, jak było to w przypadku kierunku Projektowanie i budowa jachtów, podczas zeszłorocznej rekrutacji - mówi Maciej Dzwonnik z Politechniki Gdańskiej.

Jak dodaje, popularnością cieszyć się będą zapewne - jak co roku - takie kierunki, jak: Elektrotechnika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Zielone technologie i inżynieria środowiska, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Automatyka, Cybernetyka i robotyka oraz oczywiście Informatyka.

Na kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej czeka ponad 8 tys. miejsc i siedem nowych kierunków. Na studiach stacjonarnych łącznie 7323 miejsca na 64 kierunkach. Na studiach II stopnia 800 miejsc, 22 kierunki stacjonarne, w tym 12 w języku angielskim. Dodatkowe 775 miejsc to oferta studiów niestacjonarnych (7 kierunków na I stopniu i 4 na II stopniu). Nowości to m.in. na studiach pierwszego stopnia Geoenergetyka, Inżynieria surowców mineralnych oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Najstarsza uczelnia w Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński, w tym roku przygotowała ponad 270 kierunków, w tym 7 nowych. Bo jak przyznaje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, nie ma roku akademickiego bez nowych kierunków, co jest efektem myślenia o tym, że rynek się zmienia i co rusz wymaga nowych specjalizacji.

Nowości na UJ to twórcze pisanie, chemia zrównoważonego rozwoju, zarządzanie w ochronie zdrowia, studia polskie dla cudzoziemców. Po raz pierwszy w historii kandydaci będą mogli aplikować również na studia europejskie Bachelor in European Studies realizowane w ramach projektu Una Europa.

Z danych Ministra Edukacji i Nauki zebranych w systemie POL-on (zawiera on informacje na temat liczby i statusu uczelni działających w Polsce) wynika, że w naszym kraju działa obecnie 369 uczelni, w tym 131 to placówki publiczne, 220 niepubliczne, jest też 17 uczelni kościelnych.