Dyskusji nie było. Niechciana "wolność" coraz bliżej

Szykują się spore zmiany na uczelniach. Ustawa gwarantująca wolność wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych może zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

- Pakiet wolności akademickiej uchwalony – ukłon od Sejmu dla całego świata akademickiego. Dziękuję - informował 1 października na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, podkreślając, że stało się to w dniu inauguracji nowego roku akademickiego.

Uchwalona w tym dniu ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza szereg zmian, których celem jest - według projektodawcy - przeciwdziałanie występującym na uczelniach zjawiskom cenzury myśli i słowa.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowelizacja rozszerza kompetencje rektorów uczelni, jednocześnie nakładając na nich obowiązki w zakresie poszanowania fundamentalnych praw i wolności członków wspólnoty uczelni.

Ustawa w szczególności przewiduje:

1) dodanie do katalogu zadań rektora, określonych w art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dodatkowego zadania polegającego na zapewnianiu przez niego poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni;

2) dodanie w art. 275 ustawy ust. 1a, zgodnie z którym wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie stanowił przewinienia dyscyplinarnego;

3) określenie postanowienia jako formy prawnej, w której rektorzy będą wydawali rzecznikom dyscyplinarnym polecenia rozpoczęcia prowadzenia sprawy o charakterze dyscyplinarnym (zmiana w przepisach art. 282 pkt 3 i art. 283 ust. 5 ustawy);

4) możliwość zaskarżenia postanowienia rektora o poleceniu rzecznikowi rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej, które będzie rozpatrywane przez komisję dyscyplinarną przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (dodany art. 284a ust. 2). Ta instytucja będzie jednak ograniczona tylko do przypadków, gdy sprawa objęta postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przez nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych;

5) rozszerzenie katalogu przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (zmiana art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy), w przypadkach przewinień polegających na wyrażaniu przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, które teraz nie będą stanowiły przewinienia dyscyplinarnego.

Projektowana ustawa zawiera także przepisy dostosowujące, regulujące kwestie związane z trwającymi postępowaniami dotyczącymi wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Na ich podstawie:

- utracą moc podjęte w toku postępowania wyjaśniającego decyzje o zawieszeniu nauczycieli akademickich w pełnieniu obowiązków (art. 3);

- umorzone zostaną postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy (art. 4 ust. 1);

- rzecznicy dyscyplinarni będą zobligowani do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo skierowania wniosku do rektora o ukaranie karą upomnienia nauczyciela akademickiego (art. 4 ust. 2);

- kary dyscyplinarne orzeczone przed dniem wejścia w życie ustawy w zakresie, w jakim dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, ulegają zatarciu.

Natomiast, w zakresie SARS-CoV-2 ustawa przewiduje, że niewykorzystane środki na inwestycje związane z kształceniem, rozwojem nauki, badań przyznane podmiotom w 2020 r. i 2021 r. mogą być wykorzystane w 2022 r. na realizację zadań, na które zostały przyznane.

Nic już nie stoi na przeszkodzie, by nowelizacja weszła w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem - 14 dni po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja bezzasadna

Warto przypomnieć, że Senat podważył sensowność wprowadzania tej regulacji do porządku prawnego i w uchwale z 29 października zawnioskował do Sejmu o odrzucenie regulacji w całości.

W uzasadnieniu wskazał, że „zmiana porządku prawnego w sytuacji, jeśli rozwiązywany problem jest pozorny, nieistotny lub możliwy do rozwiązania w inny sposób, musi być uznana za nieuzasadnione naruszenie stabilności porządku prawnego. I z takim przypadkiem mamy tu do czynienia”.

W swej argumentacji przychylił się do opinii środowiska akademickiego, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, że w aktualnym stanie prawnym wystarczająco zabezpieczono chronione przez Konstytucję: wolność słowa (art. 54 ust. 1 Konstytucji) oraz wolność nauczania, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników (art. 73 ust. 1 Konstytucji), z zachowaniem zasady autonomii szkół wyższych.

Posiedzenie komisji (fot. PTWP/BB)

Natomiast proponowane zmiany są następstwem błędnego utożsamiania swobody prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników z szeroko pojętą wolnością słowa, co prowadzi nieuchronnie do połączenia, wbrew temu, co wynika z Konstytucji, dwóch sfer wolności – nauki i słowa, w tym w światopoglądowym aspekcie.

Mając to na względzie, Senat stwierdził, że dla nauki i jej rozwoju podstawowe znaczenie mają wolności przewidziane w art. 73 Konstytucji, a nie wolność słowa, o której mowa w art. 54 ust. 1 Konstytucji. Innymi słowy, można mieć wątpliwości, czy rozpatrzona ustawa będzie funkcjonalna, tzn. będzie prowadziła do realizacji celu, jakim jest wzmocnienie w uczelniach wolności nauczania, słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz debaty akademickiej.

- Nie podoba mi się przede wszystkim brak rozróżnienia wolności wypowiedzi poza sferą akademicką od wolności nauczyciela akademickiego. Bo o ile przy kawie można sobie opowiadać różne rzeczy i nie dawać na to żadnych argumentów, o tyle uczony i pracownik akademicki, kiedy rozmawia ze studentami, prowadzi wykład, dyskutuje na konferencji naukowej, musi podać argumenty na rzecz tezy, którą formułuje. Tymczasem w projekcie na tym samym poziomie umieszczone zostały poglądy, opinie, światopogląd, niewymagające argumentacji ani dowodów, co badania naukowe i ich wyniki - tak pomysły zawarte w noweli komentował w rozmowie z PulsHR.pl prof. Wiesław Banyś, profesor na Uniwersytecie Śląskim, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Komisja przy MEiN

Senat zauważył też, że przyjęte w ustawie rozwiązania mogą budzić wątpliwości, co do zgodności z zasadą autonomii uczelni, która wynika z art. 70 ust. 5 Konstytucji. Zakwestionował przede wszystkim rozwiązanie, w myśl którego to komisja dyscyplinarna przy ministrze będzie rozstrzygała, czy sprawa objęta postępowaniem dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Zobacz też: Prof. Izdebski: nie mylmy wolności akademickiej z wolnością słowa

Według Senatu do podobnego wniosku może prowadzić zmiana w odniesieniu do art. 302 ust. 1 PSWiN, która polega na pozbawieniu rektora możliwości zawieszania nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie tego nauczyciela, nawet w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nauczyciel akademicki powinien być odsunięty od wykonywania obowiązków.

Wątpliwości interpretacyjne

Senat wskazał również na nieprecyzyjność przepisów ust. 1a dodawanego do art. 275 PSWiN (art. 1 pkt 2 noweli), które nie wyznaczają jednoznacznie granic odpowiedzialności dyscyplinarnej, pozostawiając interpretatorom pełną swobodę w zakresie uznania, co jest przekonaniem religijnym, światopoglądowym lub filozoficznym.

„Nie można wykluczyć sytuacji, w której to samo (tej samej treści) twierdzenie (przekonanie) będzie oceniane jako spełniające kryteria z art. 275 ust. 1a PSWiN i jako takie uznane za dopuszczalne bądź jako niespełniające takich kryteriów i w związku z tym niedopuszczalne, przy czym ocena zależeć będzie od tego, kto ocenia lub kto jest oceniany” - dowiadujemy się z uzasadnienia Senatu.

fot. Pixabay

W uzasadnieniu do uchwały wskazano również, że nieprecyzyjność przesłanek wyłączających odpowiedzialność dyscyplinarną może prowadzić do tego, że sytuacja prawna nauczyciela akademickiego uzależniona będzie od interpretacji przyjętej przez rektora, rzecznika dyscyplinarnego, komisję dyscyplinarną czy skład orzekający sądu apelacyjnego.

Senat wniósł również zastrzeżenia o charakterze formalnoprawnym, dotyczące wprowadzenia poprawki podczas drugiego czytania w Sejmie, która nowelizuje ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednak zasadności samej poprawki nie zanegował.

Szybka decyzja

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży nie podzieliła tych argumentów. W głosowaniu za przyjęciem wniosku Senatu o odrzucenie ustawy w całości spośród 25 posłów 8 głosowało „za” a 17 „przeciw”. Dyskusji nie było.