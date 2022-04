Dyrektorzy Lidla idą na studia

Lidl stawia na rozwój wysokiej kadry menedżerskiej, która zarządza firmą. W ramach studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego objął ją rocznym programem rozwojowym.

KDS

• 26 kwi 2022 9:25





Studia rozpocznie blisko 30 dyrektorów Lidl Polska (Fot. materiały prasowe)

Studia podyplomowe, prowadzone w modelu hybrydowym na Akademii Leona Koźmińskiego, potrwają od kwietnia 2022 r. do maja 2023 r. i zakończą się obroną prac zaliczeniowych. Projekty końcowe zostaną wdrożone w organizacji.

Weźmie w nich udział blisko 30 dyrektorów Lidl Polska, zarządzających regionalnymi spółkami oraz obszarami w centrali firmy. W ten sposób mają zaktualizować wiedzę makroekonomiczną i najnowsze trendy z branży FMCG oraz wymieniać doświadczenia. Istotnym punktem programu jest także leadership, czyli spojrzenie na siebie jako lidera zarządzającego dużymi zespołami i wpływ na dalszy rozwój organizacji. Co ważne, program stanowi również narzędzie motywujące dla kadry menedżerskiej.

- Wszystkim pracownikom naszej firmy, w zakresie rozwoju osobistego, staramy się zaoferować to, co najlepsze. Nasz kolejny program rozwojowy obejmie blisko 30 dyrektorów, czyli osoby, które należą do kadry zarządzającej wysokiego szczebla. To właśnie oni w swoich codziennych działaniach koncentrują się m.in. na rozwoju członków swoich zespołów, jednocześnie nierzadko zapominając o sobie. Tym razem to ich pragniemy postawić w centrum naszych działań rozwojowych, oferując im roczny program w ramach studiów podyplomowych, zaprojektowany specjalnie na nasze potrzeby wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego - podsumowuje Marta Florczak, członek zarządu Lidl Polska ds. personalnych.

