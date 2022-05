Dyplom uczelni wyższej nie jest najważniejszy na rynku pracy

Liczba młodych z wyższym wykształceniem w Unii Europejskiej od dekady się nie zmienia. Wynosi nieco ponad 40 proc. - Dyplom uczelni wyższej nadal ma ogromne znaczenie na rynku pracy, ale coraz częściej to nie ten element naszego CV jest najważniejszy. Teraz liczą się umiejętności nazywane „power skills”, czyli takie, które pozwalają nam łatwo pracować w zespole, dostosować się, elastycznie reagować i uczyć się na bieżąco - mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

jk

• 30 maj 2022 11:04





W Luksemburgu niemal 63 proc. młodych dorosłych ma dyplom uczelni wyższej, w Irlandii niemal 62 proc. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że niemal 41 proc. młodych Polaków od 25. do 34. roku życia ma wykształcenie wyższe.

Dziesięć lat temu ten wskaźnik był na podobnym poziomie, choć w stosunku do poprzedniego roku spadł o niemal 2 pkt proc.

Wynik Polski jest zbliżony do średniej Unii Europejskiej, ale daleko nam do liderów rankingu. W Luksemburgu niemal 63 proc. młodych dorosłych ma dyplom uczelni wyższej, w Irlandii niemal 62 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku 41 proc. populacji młodych w wieku 25-34 lata w Unii Europejskiej miało wykształcenie wyższe. Istnieje wyraźna różnica między płciami. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni otrzymują dyplom uczelni wyższej - 47 proc. kobiet vs 36 proc. mężczyzn.

Okazuje się również, że chociaż odsetek mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tempo wzrostu było wolniejsze niż w przypadku kobiet. W rezultacie z biegiem czasu różnice między płciami się pogłębiły.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Jakie studia wybrać? 17 menedżerów wskazuje kierunki

- W 2003 roku co piąty młody człowiek w Polsce miał wyższe wykształcenie. Od tego momentu ta liczba systematycznie rosła, a w 2012 roku przekroczyła 40 proc. Następnie nie zmieniała się zbytnio przez kolejne lata. Szczyt osiągnęliśmy w 2017 roku, kiedy niemal 44 proc. młodych miało dyplom uczelni wyższej, ale już w tym roku wróciliśmy do wskaźnika na poziomie ok. 40 proc. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, do 2030 roku ten wskaźnik w krajach Unii Europejskiej powinien wynieść ok. 45 proc. zatem jesteśmy blisko idealnej prognozy – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

45 proc. osób z dyplomem w 2030 roku

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wyznaczyły sobie cel zwiększenia udziału populacji osób w wieku 25-34 lata z wykształceniem wyższym na poziomie 45 proc. w 2030 roku.

Niemal połowa państw członkowskich już go osiągnęła. Chodzi o Luksemburg, Irlandię, Cypr, Litwę, Holandię, Belgię, Francję, Szwecję, Danię, Hiszpanię, Słowenię, Portugalię i Łotwę. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 18 miejscu, przed nami jest jeszcze Grecja, Estonia, Malta oraz Austria.

Natomiast najniższe udziały jeżeli chodzi o liczbę młodych z wyższym wykształceniem odnotowano w Rumunii (23 proc.), we Włoszech (28 proc.) i na Węgrzech (33 proc.). W Polsce od dekady bez zmian W Polsce w 2012 roku liczba osób z wyższym wykształceniem w grupie 25-34-latków przekroczyła 40 proc. i od tej pory utrzymuje się na tym poziomie, choć przez kilka lat tendencja była wzrostowa. Od 2012 do 2017 roku liczba osób z dyplomem wahała się w przedziale 40,8 proc. do 43,6 proc. Następnie w latach 2018 i 2019 utrzymywała się na poziomie 43,5 proc., w 2020 roku spadła do 42,4 proc. Największy spadek nastąpił w 2021 roku, kiedy wróciliśmy do poziomu z 2012 roku. W minionym roku odsetek młodych z dyplomem uczelni wyższej wyniósł 40,6 proc. co oddala nas od wyznaczonego przez Unię Europejską celu. - Dyplom uczelni wyższej nadal ma ogromne znaczenie na rynku pracy, ale coraz częściej to nie ten element naszego CV jest najważniejszy. Teraz liczą się umiejętności nazywane „power skills”, czyli takie, które pozwalają nam łatwo pracować w zespole, dostosować się, elastycznie reagować i uczyć się na bieżąco. Do tego rośnie prestiż i znaczenie rzemiosła, które często nie wymaga posiadania dyplomu. Niemniej zachęcam młodych ludzi, którzy mają pasję i wiedzą, czym chcą się zajmować, żeby podejmowali studia wyższe – podsumowuje Krzysztof Inglot. Przybyło kobiet na studiach informatycznych Warto również przypomnieć, że w okresie 2016–2021 liczba kobiet studiujących na kierunkach informatycznych wzrosła o 38 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach", który przygotowały Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). - W roku akademickim 2020/2021 na uczelniach w Polsce studiowało ponad 1,1 mln osób. Na uczelniach publicznych uczyło się 815 tys. studentów. Wśród kobiet uczelnie pedagogiczne i medyczne są popularniejsze, niż wśród mężczyzn; na pierwszych z nich kobiety stanowiły prawie 80 proc. studentów, na drugich - ponad 70 proc. Na publicznych uczelniach technicznych udział kobiet wyniósł 35 proc. - czytamy w raporcie. W raporcie zwrócono uwagę, że trzema najbardziej sfeminizowanymi kierunkami były: kosmetologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz zoofizjoterapia, natomiast trzy kierunki najbardziej zmaskulinizowane to: elektrotechnika i automatyka, pojazdy samochodowe oraz inżynierskie zastosowania informatyki w elektronice.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU