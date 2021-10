Dobra pensja już na starcie? Po tych studiach zarobisz nawet 12 tys. zł

Informatyka, górnictwo i geologia oraz teleinformatyka. To kierunki, absolwenci których już na stracie kariery mogą liczyć na pensje dużo powyżej średniej krajowej. A ta, jak podaje GUS-u, wynosi obecnie 5 843,75 zł brutto.

Autor: jk

• 6 paź 2021 13:50





Im bardziej przyszłościowe zawody, tym lepszych zarobków można się spodziewać (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Rok akademicki ruszył pełną parą. Studenci wybrali swoje wymarzone kierunki studiów, które są wstępem do ich przyszłej kariery zawodowej.

Niektóre wydziały stwarzają lepsze perspektywy dla młodych, jeżeli chodzi o zarobki. Eksperci Personnel Service przeanalizowali mediany średnich miesięcznych wynagrodzeń w pierwszym roku pracy po uzyskaniu wykształcenia wyższego.

Wśród najbardziej opłacalnych kierunków znalazły się m.in. informatyka oraz górnictwo i geologia.

Według danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), bezsprzecznym liderem zestawienia jest informatyka. Absolwenci tego kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim osiągają po wejściu na rynek pracy stawkę 12 tys. zł brutto. Po ukończeniu studiów na innych uniwersytetach zarobki sięgają średnio 9 tys. zł.

- Branża IT mocno się rozwija i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miało się to zmienić. Studenci, którzy decydują się na ten kierunek, mają też wiele możliwości rozwoju. Mogą wybrać programowanie, tworzenie gier czy aplikacji, często też firmy wyłapują najlepszych już na pierwszych latach studiów. Dodatkową zaletą studiowania tego kierunku jest możliwość późniejszej pracy z każdego miejsca na świecie, również u zagranicznych pracodawców - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Drugim najbardziej dochodowym kierunkiem studiów jest górnictwo i geologia. Studenci, którzy ukończyli ten kierunek na Politechnice Wrocławskiej, zarabiają nawet 9,5 tys. zł miesięcznie. Podium zamyka teleinformatyka, której absolwenci po Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymują pensje sięgające 8,5 tys. zł.

Zawody przyszłości gwarancją dobrej pensji

Eksperci wskazują, że im bardziej przyszłościowe zawody, tym lepszych zarobków można się spodziewać. Rozwój technologii i automatyzacji będzie tworzyć coraz więcej miejsc pracy, dlatego kierunki takie jak analiza danych - big data czy automatyka i robotyka zapewniają bezpieczny i opłacalny start na rynku pracy.

Analitycy danych po Szkole Głównej Handlowej zarabiają ponad 8 tys. zł miesięcznie, podobnie jak absolwenci robotyki po Politechnice Warszawskiej czy Akademii Górniczo-Hutniczej. Do pułapu zarobków wynoszących 8 tys. zł zbliżają się także elektrotechnicy czy dawni studenci inżynierii naftowej i gazowniczej. Nieco mniej, lecz nadal powyżej średniej - 6,9 tys. miesięcznie - można zarabiać, kończąc mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Na rosnącym popycie w branży budowlanej skorzystali również absolwenci tego kierunku na Politechnice Warszawskiej, których mediana zarobków wyniosła 6,4 tys. zł. Na tej samej uczelni „opłaca się” również skończyć lotnictwo i kosmonautykę, gdzie zarobki sięgają 5,6 tys. zł oraz inżynierię biomedyczną, po której mediana zarobków to 5,4 tys. zł. - Wybierając kierunek studiów, zawsze warto wziąć pod uwagę dwa czynniki. Pierwszy i najważniejszy to nasze pasje i zainteresowania. Często jest tak, że zawód wykonywany z pasją przynosi nam satysfakcję i pieniądze. Warto jednak dodatkowo spojrzeć na trendy na rynku pracy, na rozwijające się sektory, perspektywiczne kierunki. Jeżeli postawimy na obszar, który w najbliższych dziesięciu latach będzie się rozwijał, unikniemy ryzyka trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów. A często tak się dzieje, gdy młodzi ludzie decydują się na popularne kierunki, takie jak np. ekonomia. W 2021 roku ekonomiści to jedna z nielicznych grup zawodowych, która była na naszym rynku pracy nadwyżkowa. Stąd wybór ekonomii nie jest optymalny, zwłaszcza że mamy tak wiele wspomnianych już kierunków, które zapewniają świetny start - mówi Krzysztof Inglot. Również dr Beata Rajba, psycholog Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, potwierdza, że najlepiej wybrać kierunek w zgodzie ze sobą. - Rynek pracy zmienia się w sposób, którego nie możemy przewidzieć w perspektywie dłuższej niż kilkuletnia. Jako studentka dorabiałam tłumaczeniami i popyt na tego typu usługi był ogromny, jednak w ciągu kilku lat dzięki translatorom i narzędziom wspomagającym tłumaczenie rynek skurczył się, a stawki poszły w dół kilkukrotnie. To samo przydarzyło się ekonomistom - rynek pracy się wysycił i jest znacznie trudniejszy dla młodych absolwentów. Przyjemność z tego, co robimy, pasja, zainteresowania są czymś o wiele bardziej pewnym niż podążanie za aktualną sytuacją na rynku pracy, gdyż ta za 5 lat może być już zupełnie inna - mówi Beata Rajba. Jak dodaje, są zawody, które z dużym prawdopodobieństwem pozostaną potrzebne i popularne i za 20 czy 30 lat. - Od dwóch dekad nieprzerwanie rośnie popyt na informatyków, przybywa też miejsc pracy w zawodach, w których kluczowa jest relacja, a także zawodach pomocowych, co zapewne ucieszy psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych - mówi. Beata Rajba przypomina też, że mimo iż dzisiejsza młodzież będzie zmieniała zawód częściej niż pokolenie jej rodziców, to i tak przez wiele lat będziemy wykonywać tę samą pracę. - Warto ją więc dobrać pod kątem naszych zainteresowań, tego, w czym jesteśmy dobrzy, ale też temperamentu, osobowości, różnych aspektów inteligencji i wartości, jakie są dla nas ważne - dodaje. Popularne kierunki Warto również przypomnieć, które kierunki najchętniej wybierają młodzi ludzie. Okazuje się, że w czołówce wciąż jest psychologia. Z odpowiedzi przesłanych nam przez dziewięć uniwersytetów z całego kraju (m.in. Uniwersytet Gdański, Warszawski, Jagielloński, Wrocławski czy Śląski) wynika, że w pierwszej turze tegorocznego naboru w całym kraju chęć studiowania jej wyraziło ok. 17 tysięcy kandydatów. Na drugim miejscu znalazła się informatyka (ponad 11 tys. chętnych), zaś trzecią lokatę w tym zestawieniu zajmuje prawo (ponad 10,8 tys. kandydatów). Dalej w naszym rankingu uplasowały się kolejno: zarządzanie (8615), ekonomia (7117), kierunek lekarski (7532), finanse i rachunkowość (6448), filologia angielska (5899), zaś pierwszą dziesiątkę zamyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2041). Analizując te dane, trzeba pamiętać, że ogólna liczba zgłoszonych kandydatów nie zawsze musi oznaczać, że to właśnie na ten konkretny kierunek najtrudniej było się dostać. Decyduje o tym liczba chętnych na jedno miejsce. Na tej liście na pierwszym miejscu znajdują się studia nad Koreą (21,79 chętnych na jedno miejsce, studia na tym kierunku oferują w Polsce m.in. Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Wrocławski). Na drugim miejscu w zestawieniu najbardziej obleganych kierunków znalazła się filologia angielska (21,77 osób), a dalej: japonistyka (16,15), psychologia (15,37), sinologia (13,25), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (9,63), kryminologia (9,56), ekonomia (8,13), finanse i bankowość (7,59) oraz zarządzanie (6,06). Jak wygląda sytuacja na uczelniach technicznych? Przeczytasz tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.