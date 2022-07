Do pracy idą jeszcze przed studiami. Im wcześniej zdobędą praktykę, tym lepiej

km

Z danych siódmej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów wynika, że najczęściej na studiach pracują pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa. W przypadku stacjonarnych studiów II stopnia – w grupie kierunków związanych z pielęgniarstwem – niemal 3/4 absolwentów miało doświadczenie pracy przed rozpoczęciem studiów i ponad 3/4 okres studiów łączyło z pracą. Coraz więcej osób rozpoczynających studia ma już za sobą doświadczenie w pracy (fot. Shutterstock)

Absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych. Podobnie absolwenci studiów pierwszego stopnia mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów drugiego stopnia.

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa.

Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uruchomił siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Nowe dane dostarczają nam ciekawych informacji na temat rynku pracy w Polsce. Publikowane dane pokazują, ilu absolwentów łączyło pracę ze studiami, a także jaka ich liczba pracowała przed rozpoczęciem studiów.

- Popularność sytemu ELA z roku na rok rośnie. Zauważyliśmy, że uczelnie bardzo często powołują się na nasze dane, chcąc zachęcić abiturientów do studiowania w danej placówce. Perspektywy wysokich zarobków po skończeniu danego kierunku to niewątpliwie czynnik, który wpływa na decyzje przyszłych studentów. Cieszę się, że możemy dzięki ELA ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów. Pamiętajmy jednak, że pieniądze to nie wszystko. Warto kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami - wyjaśnia dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. - Od jesieni zeszłego roku mamy w ELA dane dotyczące osób ze stopniem doktora. To nowa grupa, której losy akademickie nie były wcześniej analizowane przez nasz system. Dzięki tej funkcji możemy dokładniej badać ścieżki rozwoju akademickiego w Polsce - dodaje dyrektor OPI PIB.

Spada liczba studentów

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia. Z analiz statystyk wynika, że coraz więcej osób rozpoczynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy, a także łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów.

Absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych (fot. Becca Tapert/Unsplash) Aktywność studentów jest uzależniona od trybu studiów i ich stopnia. Absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych. Podobnie, absolwenci studiów pierwszego stopnia mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów drugiego stopnia. Inaczej również kształtuje się sytuacja dla studentów studiów jednolitych magisterskich (w tym medycznych i prawniczych), które często wymagają intensywnej nauki, którą trudno pogodzić z pracą. W efekcie na tych studiach łączenie nauki i aktywności zawodowej zdarza się relatywnie rzadziej, szczególnie na studiach stacjonarnych. Zobacz: Uczelnie, które nie otworzą się na współpracę z biznesem, przegrają Pielęgniarki najczęściej łączą pracę ze studiami – Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa – zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – wyjaśnia dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. – Wśród absolwentek i absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również z dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy; większość osób pracujących w tym zawodzie jest po 40. roku życia. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych (te studia są częściej niż inne związane ze strażą pożarną) – dodaje ekspert OPI PIB. źródło: ELA W przypadku studiów niestacjonarnych ponownie pielęgniarstwo i inżynieria bezpieczeństwa to dwie grupy kierunków, gdzie najwięcej absolwentów pracowało przed uzyskaniem dyplomu. Aktywność zawodowa przed rekrutacją i w trakcie studiów jest najniższa natomiast w grupie absolwentów kierunków jednolitych, co może być związane ze specyfiką tych studiów. - W grupie absolwentów stacjonarnych studiów jednolitych wyróżniają się absolwenci teologii – niemal co czwarty miał doświadczenie pracy przed rekrutacją, a dwóch na pięciu pracowało na etacie w trakcie studiów. Znacznie rzadziej przed rekrutacją pracowali absolwenci kierunków artystycznych, a najrzadziej kierunków lekarskich, którzy jednak po uzyskaniu dyplomu nadrabiają bardzo intensywną pracą, o czym wiemy także z poprzednich edycji monitorowania ekonomicznych losów absolwentów - mówi dr Marek Bożykowski z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Zobacz: Wiadomo, skąd kolejki. Polska ma prawie najmniej lekarzy na tysiąc pacjentów Absolwenci versus COVID-19 Szósta edycja badania pokazywała bezpośrednie efekty pandemii COVID-19 wpływające na zatrudnienie absolwentów. Tegoroczna sprawdza, czy pandemiczne trendy utrzymują się na rynku pracy. - Dane z badania monitorowania losów absolwentów pokazują, że absolwenci z rocznika 2019, pomimo trudności w pierwszych miesiącach pandemii, obecnie mają niższe ryzyko bezrobocia niż absolwenci z poprzednich lat w tym samym czasie po uzyskaniu dyplomu. Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, że wyniki „cofnęły” rocznik pandemiczny o kilka lat, biorąc pod uwagę obserwowane wcześniej tendencje. Oznacza to, że potencjalne „straty” na rynku pracy zostały odrobione - mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. - Absolwenci z 2020 r. weszli na rynek pracy, osiągając rezultaty lepsze niż w analogicznych okresach dla wszystkich poprzednich roczników. Oznacza to powrót do tendencji sprzed lockdownu (tj. dla absolwentów sprzed 2019 r.), kiedy to kolejne roczniki absolwentów radziły sobie coraz lepiej na rynku pracy. Potwierdza to stosunkowo krótkotrwałe skutki pandemii COVID-19 dla wchodzenia absolwentów na rynek pracy - dodaje ekspertka OPI PIB. Wynagrodzenia absolwentów wszystkich rodzajów studiów również wskazują na to, że obserwowane przed pandemią tendencje się utrzymują i relatywne zarobki absolwentów z 2019 i 2020 r. są co do zasady wyższe niż absolwentów z wcześniejszych lat.

