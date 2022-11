Dlaczego pomysłowym ludziom trudno wybić się w Polsce?

Dr Maciej Kawecki w swoich mediach społecznościowych, które śledzi kilkaset tysięcy obserwatorów, przedstawia naukowców z Polski, których pomysły są w stanie odmienić nasze życie.

W rozmowie z PulsHR.pl opowiada, dlaczego akurat im udaje się zrealizować swoje plany zawodowe i z sukcesem prowadzić biznes, a innym nie. Wyjaśnia też, dlaczego Polska nie jest dobrym krajem do rozwoju innowacji.

- Dzisiaj nie wystarczy sam pomysł, nie wystarczy stworzenie czegoś innowacyjnego, trzeba umieć tę innowację sprzedać i dotrzeć z nią do odpowiednich osób - tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl.

Dr Maciej Kawecki jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych rozpoczął cykl publikacji, w których każdego dnia pokazuje sylwetki młodych, ambitnych i zdolnych naukowców z Polski. Ich pomysły są w stanie zrewolucjonizować życie wielu z nas. Pytanie, dlaczego akurat im udało się odnieść sukces, a innym nie, chociaż polskie uniwersytety są pełne zdolnych naukowców.

Zobacz całą rozmowę z Maciejem Kaweckim, prezesem Instytutu Polska Przyszłości im. St. Lema oraz prorektorem w WSB w Warszawie.

Ciąg dalszy materiału pod nagraniem wideo

- Dzisiaj nie wystarczy sam pomysł, nie wystarczy stworzenie czegoś innowacyjnego, trzeba umieć tę innowację sprzedać i dotrzeć z nią do odpowiednich osób - tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl. - Te osoby, które przedstawiam u siebie na profilach, dotarły akurat do mnie. A ja sobie jakiś czas temu obiecałem, że każdego dnia będę pokazywał jedną polską innowację, dlatego że nikt tego nie robi. Dziś ta społeczność rośnie sama, jednak ci ludzie muszą umieć do mnie dotrzeć, muszą wiedzieć, jak zainteresować mnie swoim pomysłem, muszą mi go sprzedać. Czyli zrobić dokładnie to samo, co robi się podczas rozmów z inwestorami - tłumaczy dr Maciej Kawecki.

Jego zdaniem najważniejsze elementy, które ułatwiają osiągnięcie sukcesu, to wiedza, umiejętność sprzedania się i znajomość podstaw prowadzenia biznesu.

Polscy inwestorzy są ostrożni, unikają ryzykownych pomysłów