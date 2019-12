Dla projektów społecznych rzuciła pracę w korpo. "Nasza formuła ma ogromny wpływ na młodych"

Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski i Rafał Fils sześć lat temu założyli olimpiadę społeczną, Zwolnieni z Teorii, która polega na tym, że tysiące młodych ludzi w całej Polsce realizują własne projekty społeczne. Dzięki temu zyskują kompetencje i doświadczenie, ułatwiające zdobycie pierwszej pracy zawodowej w przyszłości.

Tylko w tym roku do programu zgłosiło się już ponad 11 tysięcy młodych osób, a nabór nadal trwa. Po zarejestrowaniu się na platformie, uczestnicy otrzymują wskazówki, jak zrobić własny projekt społeczny. Pierwszym krokiem jest wybranie członków zespołu i wymyślenie pomysłu. Kolejny etap to planowanie i realizacja projektu.

Dzięki platformie osoby, które po raz pierwszy w życiu zdecydowały się na realizację własnego przedsięwzięcia, otrzymują przydatne rady na każdym etapie. Ponadto mają do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi. Mogą również liczyć na wsparcie mentorów, czyli rówieśników, którzy mają już na swoim koncie zakończony sukcesem projekt społeczny albo doświadczonych ludzi z biznesu, którzy w ramach wolontariatu kompetencyjnego dzielą się swoją wiedzą.

Dla młodych pomoc doświadczonych menedżerów jest nieoceniona. Nie każdy może liczyć w tym obszarze na wsparcie rodziny czy znajomych. Warto podkreślić, że nie tylko uczestnicy czerpią korzyści ze współpracy z ludźmi z biznesu. Wolontariat kompetencyjny wpływa na zaangażowanie pracowników, którzy wspierają młodzież w ramach Zwolnionych z Teorii.

- Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że wskaźnik zaangażowania u naszych biznesowych partnerów wzrósł o 5 punktów procentowych. Pracownicy czują, że ich kompetencje są w pełni wykorzystywane w miejscu pracy. Ponadto widzą, że się rozwijają, a ich pracodawca robi coś dobrego - przekonuje w rozmowie z PulsHR.pl Paula Bruszewska.

Niezbędne doświadczenie

Korzyści płynących z udziału w programie dla młodych jest wiele. Każdy, kto ukończy projekt społeczny, otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami, stworzony razem z Project Management Institute (PMI) R.E.P, potwierdzający zdobyte umiejętności. Jest to dokument, o który zazwyczaj ubiegają się menedżerowie średniego szczebla w dużych firmach.

Zdecydowanym atutem jest również lista kompetencji, które można zdobyć podczas programu. Projekt społeczny to własne przedsięwzięcie każdego uczestnika. Musi on zarządzać kilkuosobowym zespołem - jednocześnie sam uczy się pracy w grupie. Kreatywność i elastyczność to kolejne umiejętności, które można nabyć w praktyce.

- Zdarzają się projekty o podobnej tematyce. Na pierwszy rzut oka mogą niczym się nie różnić, jednak ich sposób realizacji jest odmienny. Każdy z pomysłów ma swoje unikalne cechy - opowiada Paula Bruszewska. - Cenną lekcją jest również sprawdzanie, jak pomysły działają w rzeczywistości. Wymyślenie projektu to jedno, a czym innym jest ich rynkowa weryfikacja.

Uczestnicy zazwyczaj muszą zaprezentować swoje pomysły i przekonać innych do swoich racji, dzięki czemu szlifują umiejętność wystąpień publicznych oraz przeprowadzania negocjacji. Na liście kompetencji znajduje się także zarządzanie projektami.

- Czym innym jest zarządzanie projektami w teorii, a czym innym jest przygotowanie planu budżetowego, przydzielenie zadań poszczególnym członkom zespołu, a następnie obserwacja, jak przebiega projekt. Do tego dochodzi korygowanie planu w trakcie realizacji pomysłu. Fundamentalna zasada zarządzania projektami, czyli tzw. trójkąt projektowy w teorii wydaje się bardzo prosty - można się go nauczyć. Natomiast w praktyce to zupełnie inna bajka. Dzięki naszej olimpiadzie młodzi mogą tego doświadczyć - tłumaczy Paula Bruszewska.

Tak to się zaczęło

Skąd wziął się pomysł na Zwolnionych z Teorii? Jak przyznaje Paula Bruszewska, na początku swojej ścieżki zawodowej przekonała się na własnej skórze, że teoria nie jest tak ważna, jak praktyka. Podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej nie została zapytana o wykształcenie i zdobyte dyplomy, ale o doświadczenie zawodowe.

- Od samego początku chciałam pracować w międzynarodowej korporacji - zdobyć sensowną, dobrze płatną pracę z perspektywą rozwoju. Byłam przekonana, że studiowanie na dobrej uczelni wystarczy, aby osiągnąć ten cel. Gdy jednak pojawiłam się na rozmowie kwalifikacyjnej, rekruterzy zapytali mnie o zdobyte doświadczenie - mówi Paula Bruszewska.

- W związku z tym, że dotychczas nigdzie nie pracowałam, zaczęłam opowiadać o projektach społecznych, którymi zajmowałam się jeszcze w liceum. To dzięki nim nauczyłam się, jak zarządzać zespołem, a także jak pozyskiwać partnerów finansowych. Moi rozmówcy uznali to za pełnoprawne doświadczenie zawodowe. Ten moment mocno wpłynął na powstanie Zwolnionych z Teorii. Realizacja projektów społecznych pomaga przełamać błędne koło - bez doświadczenia nie ma pracy, a bez pracy nie ma doświadczenia. Postanowiłam się podzielić tym z innymi - dodaje.

Tak właśnie powstała olimpiada Zwolnieni z Teorii, jednak na początku była ona traktowana przez współzałożycieli jako hobby. W czasie wolnym autorzy pomysłu dzielili się z młodzieżą wiedzą na temat tego, jak jednocześnie uczyć się i zdobywać doświadczenie zawodowe. Robili to dla przyjemności. Wtedy nie myśleli, że przedsięwzięcie to stanie się ich główną działalnością zawodową - szczególnie, że każdy rozwijał swoją ścieżkę kariery. Paula Bruszewska pracowała w Genewie w Procter & Gamble, jednocześnie studiując na Uniwersytecie w St. Gallen. Również Marcin Bruszewski uczęszczał na zajęcia na tej uczelni, przygotowując się do doktoratu z ekonomii. Z kolei Rafał Flis był kierownikiem projektu w biurze strategii w Orlenie. Po czterech latach pracy z młodzieżą nastąpił jednak punkt zwrotny.

- Młodzi podkreślali, że przez trzy miesiące trwania projektu nauczyli się więcej niż przez cały okres liceum. Tłumaczyli, że udział w programie zmienił ich życie i postrzeganie tego, kim są i kim chcą być w przyszłości. Dzięki nam dowiedzieli się, czego oczekują od swojej kariery zawodowej. Takie informacje zwrotne otrzymywaliśmy od każdej osoby, która była zaangażowana w projekt społeczny. Dzięki temu dostrzegliśmy, że stworzyliśmy formułę, która ma ogromny wpływ na młodych. Niestety angażując się w nasz program tylko po godzinach, mogliśmy pomóc zaledwie 30 osobom rocznie. Postanowiliśmy to zmienić - opowiada Paula Bruszewska.

Działania na większą skalę

Zmiana skali przedsięwzięcia wiązała się z poważnymi zmianami zawodowymi, niemniej jednak trójka Polaków zdecydowała się porzucić pracę w korporacji, by skupić się na rozwoju własnego pomysłu.

- Do tej pory musieliśmy odesłać z kwitkiem wielu młodych ludzi, którzy chcieli wziąć udział w naszym programie. Od zawsze działania społeczne były ważnym elementem naszego życia, dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok. Oczywiście podejmowaliśmy pewne ryzyko, ale mieliśmy formułę, która dotychczas sprawdzała się i przynosiła oczekiwane rezultaty. Nie byliśmy pewni, czy uda nam się sfinansować pomysł i realizować go jako organizacja. Wiedzieliśmy jednak, że mamy coś, co zmienia świat - komentuje Paula Bruszewska.

Pozyskanie finansowania nie należało do łatwych zadań. Twórcom Zwolnionych z Teorii udało się jednak dotrzeć do dwóch dużych firm, które zdecydowały się na wsparcie projektu. Z założeń wynikało, że w pierwszym roku w programie udział weźmie 3 tys. osób. Inwestorzy uwierzyli w nie i zaufali twórcom Zwolnionych z Teorii. Ostatecznie uczestników było ponad dwa razy więcej - aż 7 tys. młodych zrealizowało swój projekt społeczny w pierwszym roku działalności fundacji. Od tej pory problemy z wiarygodnością zniknęły.

- Oczywiście to nie jest tak, że teraz nie mamy żadnych wyzwań. Prowadzenie własnej organizacji to nieustanny tor przeszkód. Cały czas natrafiamy na różne problemy, z którymi musimy się uporać. Na tym polega biznes - ocenia Paula Bruszewska.

Kolejną cegiełką w budowie sukcesu okazało się doświadczenie zdobyte w dużych firmach. - W mojej ocenie korporacje to stabilny twór, z kolei start-upy bardzo często funkcjonują w dużym chaosie. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiałam w dużej firmie, gdzie panował ład. Chciałam, aby nasza organizacja funkcjonowała w podobny, poukładany sposób - tłumaczy Bruszewska.

Przepis na sukces

Statystycznie niewielu start-upom udaje się przetrwać. Zwolnieni z Teorii do tej grupy zdecydowanie nie należą. Jak udało im się odnieść sukces? Paula Bruszewska przekonuje, że najważniejsze jest sprawdzenie swojego pomysłu poprzez stworzenie MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli podstawowej wersji produktu lub usługi.

- My tak właśnie zrobiliśmy. Na początku wraz z 30 licealistami rocznie realizowaliśmy nasz pomysł. Oczywiście wówczas wyglądał on zupełnie inaczej, jednak poprzez uproszczoną wersję projektu mogliśmy zobaczyć, jak zostanie przyjęty przez rynek. Wszystkich do tego zachęcam. Nie warto ryzykować i rzucać się na głęboką wodę. Zamiast rezygnować z pracy i skupiać się tylko i wyłącznie na nowym biznesie, powinno się najpierw przetestować go w wolnym czasie, kosztem kilku weekendów. Jeśli pomysł sprawdzi się i będziemy chcieli poszerzyć skalę działania, to szansa na odniesienie sukcesu jest dużo większa - wyjaśnia Paula Bruszewska.

W sytuacji, gdy działalnością firmy ma być produkcja danego towaru, nie trzeba od razu tworzyć produktu. Na początku wystarczy dobra reklama oraz grafika bądź atrapa towaru - wszystko po to, aby sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie i przekonać ludzi do niego. Jak jednak podkreśla Bruszewska, trzeba się do tego solidnie przyłożyć. Nie można również pominąć wiarygodnego badania, przeprowadzonego na odpowiedniej liczbie respondentów.

Młodzi muszą również pamiętać, że prowadzenie własnego biznesu nie oznacza bycia prezesem przez osiem godzin dziennie. To nieustanne wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć.

- Osoby, które marzą o własnej firmie, muszą pamiętać, że budowanie i zarządzanie organizacją to ciągły runmageddon. Zanim podejmą ostateczną decyzję, muszą zadać sobie pytanie, czy własny biznes to nie tylko marzycielska wizja, i czy mają odpowiedni zapas energii niezbędny do zbudowania firmy. Potrzeba ogromnej determinacji, aby marzenia przekuć w sukces. Droga nie jest łatwa i krótka, a przeszkód do pokonania jest sporo - podsumowuje Paula Bruszewska.