Deloitte wspiera młode kobiety. Rekrutuje do programu mentoringowego

„Woman that matters” to inicjatywa Deloitte, w ramach której liderki firmy doradczej dzielą się wiedzą i doświadczeniem z kobietami dopiero rozpoczynającymi swoją karierę zawodową. Dla studentek ostatnich lat studiów, które zostaną zakwalifikowane do programu to także okazja do zbudowania sieci kontaktów biznesowych.

Autor:jk

• 20 sty 2021 17:50





Z raportu Deloitte "Women in the Boardroom: A Global Perspective" wynika, że w Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. firm i stanowią 13 proc. członków zarządów wszystkich spółek giełdowych (zdj. ilustracyjne, Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W tym roku w projekcie „Woman that matters” weźmie udział dwa razy więcej mentorek niż w ubiegłorocznej edycji. Na studentki czeka aż 68 miejsc.

Rekrutacja potrwa do 12 lutego 2021 roku.

Celem organizatorów jest nauczenie uczestniczek programu odważnie artykułować swoje potrzeby, ambicje i aspiracje.

Projekt „Woman that matters” wpisuje się w globalną strategię Deloitte „all in”, której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet na najwyższych stanowiskach.

- Realizujemy tę strategię długofalowo i na wielu płaszczyznach. Z jednej strony, poprzez programy rozwojowe, konsekwentnie wspieramy nasze doświadczone menedżerki w zarządzaniu karierą, z drugiej zwracamy się ku młodym kobietom, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Dzięki „Woman that matters” już na początku drogi zawodowej absolwentki programu mają okazję współpracować z naszymi liderkami, korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, a to pomaga im w świadomym planowaniu kariery - mówi Joanna Świerzyńska, partnerka w dziale doradztwa podatkowego, talent partnerka, Deloitte.

Celem organizatorów jest nauczenie uczestniczek programu odważnie artykułować swoje potrzeby, ambicje i aspiracje. Mieć odwagę szukać okazji zawodowych i korzystać z tych, które się przed nimi pojawiają.

- Chcemy, by nasze liderki, dzieląc się tym, co same otrzymały, rozwijając swoją karierę, aktywizowały młode pokolenia kobiet. Pierwsza edycja programu została przyjęta przez studentki bardzo entuzjastycznie. Mamy nadzieję, że edycja tegoroczna powtórzy ten sukces - dodaje Joanna Świerzyńska.

Wsparcie ma znaczenie

Projekt, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Wsparcie ma znaczenie” jest skierowany do studentek III, IV i V roku, w tym szczególnie tych uczących się na kierunkach finansowo-ekonomicznych oraz technologicznych. Rekrutacja potrwa do 12 lutego 2021 roku.

Pary mentoringowe zostaną dobrane na podstawie zaznaczonych w formularzach zgłoszeniowych obszarów zainteresowań. W czasie programu, w ciągu trzech miesięcy, odbędą trzy spotkania online.

- Projekt realizuje ideę „pay forward”, czyli przekazania swojego doświadczenia i wiedzy dalej, tak aby studentki mogły z nich skorzystać, stawiając pierwsze kroki na rynku pracy i planując karierę. Rozmowy z liderkami, które przeszły już tę drogę, dają młodym kobietom inspirację i odwagę do działania, a także możliwość weryfikacji swoich planów, wątpliwości i wizji kariery zawodowej. Dla przyszłych liderek to też szansa na poznanie firmy, zdobycie informacji na temat tego, jak wygląda kariera w Deloitte na poszczególnych etapach, czy w różnych, specyficznych liniach serwisowych - mówi Malwina Faliszewska, menedżerka, liderka obszaru szkoleń i rozwoju oraz budowania kultury włączającej, ICF i Gallup Strengths coach. Według organizatorów „Woman that matters”, duża wartość programu leży także w możliwości zbudowania własnej, różnorodnej sieci kontaktów z kobietami aktywnymi zawodowo, które osiągnęły sukces, jak również z innymi studentkami, które stojąc u progu kariery, borykają się z podobnymi wątpliwościami. Kobiety w biznesie Program przynosi korzyści młodym kobietom, które wchodzą na zawodową drogę. To bardzo ważne, szczególnie, że zdaniem ekspertów Deloitte jeżeli globalny trend nie ulegnie przyspieszeniu, czyli wzrost udziału kobiet nie przekroczy ok. 1 proc. rocznie, osiągnięcie odpowiedniego parytetu w skali światowej zajmie nawet 30 lat. Z raportu Deloitte "Women in the Boardroom: A Global Perspective" wynika, że w Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. firm i stanowią 13 proc. członków zarządów wszystkich spółek giełdowych. Zajmują też 15,8 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek giełdowych z rynku głównego. W fotelu przewodniczącego rady nadzorczej zasiadają w 8,7 proc. analizowanych firm, jest to wzrost o 0,9 proc. w stosunku do 2017 roku. - Bariery utrudniające osiągnięcie różnorodności w organizacjach nie zniknęły. Schematy kulturowe, podświadome uprzedzenia, brak traktowania różnorodności jako celu biznesowego, to kilka z podstawowych z tematów wymagających konkretnych działań. To oznacza potrzebę traktowania różnorodności jako celu strategicznego, wpisania do zadań zarządów i wpływu na ich ocenę - ocenia Iva Georgijew, partner w Deloitte, liderka Diversity&Inclusion w Deloitte w Europie Środkowej, założycielka i liderka Klubu SheXO Deloitte.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU