Deloitte kusi studentów. Organizuje płatne praktyki

Studenci ostatnich lat mają możliwość rozpoczęcia kariery w podatkach. Wkrótce ruszy program płatnych praktyk TaxVenture w Deloitte.

jk

• 2 cze 2022





Dla wyróżniających się praktykantów przygotowana zostanie oferta pracy w dziale podatkowym Deloitte (Fot. Shutterstock)

Program praktyk podatkowych TaxVenture jest skierowany do studentów 3., 4. i 5. roku prawa, rachunkowości, finansów, ekonomii lub zarządzania, chcących rozwijać się w dziedzinie podatków. Dla wyróżniających się praktykantów przygotowana zostanie oferta pracy w dziale podatkowym Deloitte. Start programu zaplanowano na 1 lipca 2022 r.

Uczestnicy programu TaxVenture rozpoczną praktyki od intensywnego trzytygodniowego programu wdrożeniowego, w trakcie którego poznają każdy z zespołów tworzących dział podatkowy Deloitte.

Praktykanci będą mogli liczyć na wsparcie tzw. buddy’ego, czyli pracownika firmy odpowiedzialnego za udzielanie pomocy w takich kwestiach jak poznanie współpracowników, przyswojenie kultury pracy oraz wdrażanie się w codzienne zadania.

- Jesteśmy świadomi, że pierwsze dni w nowej firmie mogą być stresującym doświadczeniem, związanym z obawą przed popełnieniem błędu. Celem Deloitte jest nie tylko umożliwienie praktykantom rozwoju zawodowego w obszarze podatków, ale również stworzenie okazji do poznania specyfiki pracy w profesjonalnym środowisku. W tym celu uczestnicy praktyk podczas pierwszych dwóch tygodni wezmą udział w warsztatach i szkoleniach, mających na celu prezentację zagadnień, którymi zajmują się poszczególne zespoły. Są one też okazją do rozwinięcia kompetencji miękkich, takich jak efektywna praca zespołowa czy zarządzanie czasem i zadaniami - mówi Karolina Morusiewicz, HR menedżerka w Deloitte.

Doświadczenie ma znaczenie

Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl „Doświadczenie ma znaczenie”, 83 proc. młodych respondentów uważa, że każda podjęta praca była dla nich ważną lekcją na początku życia zawodowego. Badani podkreślali także, że rekruter doceniał informacje o dodatkowych aktywnościach, które podejmowali np. poza uczelnią czy miejscami pierwszej pracy.

- Brak doświadczenia zawodowego bywa często barierą trudną do przeskoczenia. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy - mówi Katarzyna Kociuba z Grupy Pracuj.

