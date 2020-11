Czy warto pracować podczas studiów? Adam Łącki, Krzysztof Krystowski są o tym przekonani

- Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy predyspozycje – co sprawia nam przyjemność, a chcielibyśmy, żeby nam jeszcze za to płacili. Jeżeli zaczniemy praktykę wcześniej, okaże się, że może jednak chcemy robić coś innego, że zaczęliśmy pracować w zupełnie innej branży i nam się spodobało, odnajdujemy się tam. I wtedy jest szansa na zmianę kierunku - o korzyściach z pracy w czasie studiów mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Autor:KDS

• 24 lis 2020 10:58





Aż 8 na 10 studentów i studentek ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem albo praktyką. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Praca w czasie studiów? Eksperci są przekonani, że to dobre rozwiązanie, które pomoże młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy.

Buduje to siłę człowieka, odporność i lepsze rozeznanie w prawdziwym świecie – wyjaśnia Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Takie doświadczenie pozwala też upewnić się, czy wybierając ten konkretny kierunek studiów, dobrze trafiliśmy.

Jak wynika z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019”, w Polsce na uczelniach wyższych uczy się blisko 1 200 000 studentów. Aż 8 na 10 studentów i studentek ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem albo praktyką. Warto zaznaczyć, że większość, bo aż 75 proc. badanych deklarowało studia w trybie dziennym.

Zdaniem ekspertów, którzy na platformie edukacyjnej azir.edu.pl podzielili się swoimi doświadczeniami z czasów studiów, stawianie pierwszych kroków zawodowych już w trakcie nauki jest wartym rozważenia rozwiązaniem.

- Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy predyspozycje – co sprawia nam przyjemność, a chcielibyśmy, żeby nam jeszcze za to płacili - mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. - Jeżeli zaczniemy praktykę wcześniej, okaże się, że może jednak chcemy robić coś innego, że zaczęliśmy pracować w zupełnie innej branży i nam się spodobało, odnajdujemy się tam. I wtedy jest szansa na zmianę kierunku. Ewentualnie, można skończyć wybrany kierunek studiów, a mimo wszystko myśleć o pracy w zupełnie innej branży - podkreśla Łącki, podając siebie za przykład. Ukończył on Akademię Medyczną w Poznaniu, a odnalazł się w świecie finansów.

Zaznacza też, że nie ma uniwersalnej rady co do tego, gdzie warto podjąć pierwszą pracę – niektórzy będą zadowoleni pracując w korporacji, inni zaś odnajdą się w pracy u jednoosobowego przedsiębiorcy, która może zapewnić im większą samodzielność i odpowiedzialność.

Podobnego zdania jest Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, który jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Według niego, pierwszą pracę warto rozpocząć jeszcze w czasie studiów.

- Buduje to siłę człowieka, odporność i lepsze rozeznanie w prawdziwym świecie – wyjaśnia i dodaje, że podstawa praktyczna, a nie tylko wiedza książkowa, jest niezwykle cenna. Podkreśla też, jak ważne na początku zawodowej drogi jest znalezienia mistrza, czyli kogoś, kto jest nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim może być dla nas autorytetem, także życiowym. - Wtedy ta nauka zupełnie inaczej idzie i efekty są lepsze – dodaje. Jego zdaniem, zarówno ekonomia, jak i zarządzanie są naukami z pogranicza nauk ścisłych i nauk społecznych, dlatego będą dobrymi propozycjami kierunków studiów dla zainteresowanych obydwoma obszarami. - Absolwent uczelni o profilu ekonomicznym ma bardzo duże pole do popisu po zakończonych studiach - zaznacza Krzysztof Krystowski. Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego już w czasie nauki z pewnością pomogłoby młodym ludziom realniej spojrzeć na wynagrodzenie, jakiego powinni oczekiwać w pierwszej pracy. Bowiem chcą zarabiać na starcie konkretne kwoty, nieadekwatne do sytuacji rzeczywistej. Wśród obecnie pracujących studentów (dane za 2019 roku, w tej grupie zawierają się osoby będące na stażach, praktykach i pracujące w normalnym trybie) mediana zarobków wynosi 2000 zł netto. Ponad 18 proc. studentów zarabia mniej niż 1000 złotych. Około 30 proc. zarabia do 2000 zł. W grupie zarabiających od 2000 do 3000 złotych znalazło się 30 proc. badanych. Zarobki na poziomie od 3000 do 4000 złotych deklarowało ponad 30 proc. studentów. Ale co ciekawe co piąty żak zadeklarował, że może pochwalić się pensją w wysokości przekraczającej 4000 złotych. Po roku pracy ponad połowa studentów chciałaby zarabiać jednak pomiędzy 3001 - 4000 zł netto, a po 3 latach - 5001 - 6000 zł „na rękę”. Preferowana mediana zarobków za 10 lat to 7001 - 8000 zł netto. Biorąc pod uwagę zarobki na stanowiskach specjalistycznych oraz aspiracje osób kończących studiach trudno doszukać się w ich oczekiwaniach nadmiernie wygórowanych stawek. Zwłaszcza, że otrzymywane pensje wskazują na niższe kwoty, za które studenci są skłonni podjąć pracę. A te nie przekraczają średnich wynagrodzeń w branżach nie wymagających wysokospecjalistycznych kompetencji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.