Czy w Polsce warto jeszcze studiować?

W Polsce studiowało 105,4 tys. cudzoziemców. Większość z nich pochodziła z krajów europejskich, głównie z Ukrainy (48,1 tys., 45,6 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (12 tys. - 11,4 proc.) oraz z Turcji (3,8 tys. – 3,6 proc.).

292,6 tys. osób zdobyło dyplomy na polskich uczelniach

W roku akademickim 2021/22 studia ukończyło 292,6 tys. osób, w tym 183,8 tys. (62,8 proc.) kobiet. Większość absolwentów (183,8 tys.) ukończyła jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, natomiast 37,2 proc. było absolwentami studiów drugiego stopnia.

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach: biznes, administracja i prawo (24,3 proc.), technika, przemysł, budownictwo (15,2 proc.), zdrowie i opieka społeczna (12,5 proc.) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,8 proc.).

Wśród 15,8 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej pochodziło z Ukrainy (43,6 proc.), Białorusi (11,8 proc.) i Indii (3,4 proc.).

Dane te są efektem niżu demograficznego, spadku bezrobocia, a także pokazują, że młodzi Polacy tracą wiarę w sens studiowania.

- To trochę efekt boomu uczelnianego sprzed 2-3 dekad. Wtedy wmawiano młodym ludziom, że dyplom to przepustka do kariery. Wiarę w sens studiowania można by przywrócić, jednakże należałoby zacząć od unowocześnienia programów nauczania oraz dodania do nich więcej wiedzy praktycznej niż teoretycznej - ocenia prezes agencji Antal Artur Skiba.

Warto czy nie warto studiować? Zdania są podzielone

Coraz częściej w przestrzeni publicznej dyskutuje się o tym, czy dyplom uczelni wyższej jest niezbędny. Z raportu firmy Salesforce „Connected Student” (badanie przeprowadzono wśród 1300 studentów i 1300 specjalistów z sektora szkolnictwa wyższego na całym świecie) wynika, że prawie połowa (47 proc.) studentów wybrała uczelnię na podstawie potencjalnych perspektyw zawodowych, jednak zaledwie 11 proc. czuło się bardzo dobrze przygotowanym do wejścia na rynek pracy.

Strategic advisor w firmie konsultingowej Lee Hecht Harrison Polska Paweł Gniazdowski uważa, że studia są potrzebne.

- Gdy sam słyszę to pytanie od dzieci moich znajomych, odpowiadam, że najważniejsze, aby w ogóle podjąć i skończyć studia - choć to zaczyna być mniej oczywiste dla młodszego pokolenia. Natomiast trzeba przyjąć, że studia (poza wyjątkami typu prawo czy medycyna, niektóre kierunki techniczne) to nie jest szkoła zawodowa. Mają nas nauczyć szybkiego uczenia się, korzystania z informacji, wyciągania wniosków. Nie każde robią to dobrze, ale nie ma to nic wspólnego z ich kierunkiem, a raczej poziomem wykładowców i samych studentów - komentuje Paweł Gniazdowski.

Również Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w Erbudzie, zachęca do zdobycia wyższego wykształcenia, chyba że ktoś ma predyspozycje i wrodzony talent, by rozwijać fach w ręku. Co istotne, warto zastanowić się nad wyborem kierunku.

- Będąc rybą, nie warto studiować chodzenia po drzewach tylko dlatego, że "gdzieś tam za miedzą niby dobrze za to płacą". Humanista na politechnice to zazwyczaj słaby pomysł, szczególnie jeśli takiej osobie brakuje samozaparcia. Są natomiast pewne większe fale, z którymi dobrze płynąć. Jest nimi z całą pewnością wszystko związane z nowymi technologiami, nowoczesną inżynierią, w tym odnawialnymi źródłami energii. Zawsze w cenie będą też wysokiej jakości umiejętności zarządcze, w tym zarządzania dużymi projektami. Najlepiej jeśli idą w parze ze znajomością języków obcych i naturalnymi ciągotkami do nowych technologii, bo digitalizacja wkrada się we wszystkie obszary naszego życia. Na budowę też - mówi Sobolewska.

Nieco inaczej na temat patrzy Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska, który tłumaczy, że duża część polskich pracodawców wciąż wymaga ukończenia studiów nawet od kandydatów na stanowiska, gdzie tytuł magistra nie jest konieczny. Powoli jednak obserwujemy odejście od tego trendu i przeniesienie wagi na doświadczenie, otwartość umysłu i elastyczność pracownika.

- Ktoś, kto w 2023 roku dopiero wchodzi na rynek pracy, musi liczyć się z tym, że z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości czeka go zmiana branży. Przykładowo, w PageGroup dziś rekrutujemy na stanowiska, które kilka lat temu jeszcze nie istniały. Wciąż powstają nowe role, a system edukacji często nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Oczywiście, istnieją funkcje, które wymagają ukończenia studiów lub posiadania certyfikatów. Ale czy skuteczny menadżer sprzedaży, który z łatwością nawiązuje relacje z klientem, musi mieć tytuł magistra? Według mnie nie - komentuje Radosław Szafrański.

- Na pewno warto się kształcić na kierunkach informatycznych, ponieważ w branży IT brakuje i będzie brakowało znaczącej liczby wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest koniecznością, aby pracownik był konkurencyjny na obecnym i przyszłym rynku pracy - dodaje.

Z kolei Joanna Cesarz, dyrektor HR w firmie Wielton, wskazuje, że trendy ostatnich lat pokazują, iż coraz bardziej doceniany jest fach w ręku. Szkoły branżowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a rynek pracy potrzebuje fachowców chętnych do pracy.

- Jesteśmy przekonani, że ten trend będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości.

Studia są ważne, ale nie zawsze są niezbędne. Istotna jest świadomość, w jakim kierunku pracownik chce się rozwijać, jego otwartość na nowe doświadczenia, chęć stałego rozwijania się. Często zdarza się również, że dopiero przebranżowienie pozwala odnaleźć prawdziwą pasję i satysfakcję - twierdzi Joanna Cesarz.

- W długoterminowej perspektywie czekają nas z pewnością kolejne przemiany na rynku pracy. Według szacunków ekspertów większość współczesnych dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, a znaczny odsetek współczesnych zawodów może całkowicie zniknąć z rynku pracy. Dlatego istotne może być rozwijanie wspomnianych wcześniej kompetencji miękkich, bo ich wartość w dobie dynamicznych zmian może się utrzymać - dodaje.

