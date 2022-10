Człowiek najważniejszy w kolejnej rewolucji przemysłowej, ale z technologią jest łatwiej

W obecnym rozumieniu Przemysłu 4.0. to człowiek jest w nim najważniejszy. Jego naturalne zdolności powinny być wykorzystywane do zarządzania otoczeniem przemysłowym. Dlatego musimy wiedzieć, jak właściwie przygotować go, by potrafił zidentyfikować swoje umiejętności i dobrze je wykorzystywał - mówi Andrzej Soldaty, dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej.

Przy obecnym stanie wirtualnej rzeczywistości nie jest problemem znaleźć się w zupełnie innym środowisku wirtualnie (Fot. Pixabay)