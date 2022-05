Czas w końcu zatrzymać drenaż mózgów. Polska cierpi najbardziej w Europie

Przez ostatnie lata to Polska była największą ofiarą odpływu wykwalifikowanej kadry na terenie UE. Proces ten można spowolnić, można także różnymi projektami zachęcić do powrotu do Polski. – Istota wspierania powrotów, wiąże się również z siłą polskich przedsiębiorstw – mówi w rozmowie z PulsHR.pl, dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 11 maj 2022 15:23





Z początkiem maja ruszyła kolejna edycja programu „Polskie powroty” (fot. Briana Tozour/Unsplash)

REKLAMA

Drenaż mózgów to zjawisko, z którym mamy do czynienia od lat. Z opublikowanych w 2018 roku danych Europejskiego Komitetu Regionów wynika, że to właśnie z Polski wyjeżdża najwięcej w Europie wykształconych osób. W czasach chronicznych niedoborów kadrowych i walki na rynku pracy o specjalistę, zachęcenie do powrotu tych, którzy wyjechali i zatrzymanie tych, którzy mają w planach wyjazd, wydaje się być priorytetem.

- Kolejne generacje dobrze wykształconych ludzi będą poszukiwały swojego miejsca na świecie. To jest cecha postępu naukowego, gdzie wymagany jest kontakt z naukowcami z innych krajów – mówi w rozmowie z PulsHR.pl, dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z początkiem maja ruszyła kolejna edycja realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programu „Polskie powroty”. Jej celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. W tym roku NAWA wspólnie z NCBR otworzyły możliwość aplikowania o sfinansowany przez NCBR grant startowy dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

- Współpraca z NAWĄ wynika z potrzeby stworzenia dodatkowego funduszu wspierającego osoby, które są z jednej strony praktykami rozwoju technologii mających potencjał komercjalizacji, a z drugiej jest to sposób znalezienia odpowiedniego modelu współpracy między nami, który wspierał będzie podobne działania w przyszłości. W tym roku mamy do czynienia z pilotażem, w kolejnych odsłonach do projektu zapraszać będziemy zdecydowanie więcej osób – wyjaśnia Kopoczek. - Proces powrotów to nie jest proces, który ma datę graniczną. Trzeba robić wszystko by chronić swoje najcenniejsze zasoby, niemniej nie można zabraniać naukowcom i badaczom współpracy z zagranicą. To jest ich źródło wzrostu kompetencji – dodaje.

Przeczytaj: Kompetencje przyszłości. Oto, co jest teraz kluczem do sukcesu Ułatwić procedury Wsparciem w powrotach będą nie tylko programy skierowane bezpośrednio do naukowców. Znaczenie mają także projekty, jakie realizują firmy korzystając np. z grantów. Tu jednak pojawia się problem. Wielu przedsiębiorców podkreśla, że sformalizowane, często długotrwałe procedury są największą przeszkodą i zniechęcają do udziału w konkursach. - To jest wielopoziomowy problem. Mówimy o ograniczeniach, które wynikają z konieczności prawidłowego zarządzania środkami publicznymi. To wiąże się z całym szeregiem regulacji. Z każdym kolejnym konkursem w ramach nowej perspektywy finansowej, będziemy starali się te obciążenia redukować, ale nigdy nie pozostaną one niezauważalne - wyjaśnia dyrektor NCBR. Rozmowa odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU