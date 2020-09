Czas na likwidację darmowych staży i praktyk. Związek apeluje o zmianę

Epidemia koronawirusa radykalnie pogorszyła sytuację młodych pracowników na rynku pracy, a rząd nie podjął żadnych działań, by ich wesprzeć. Najwyższy czas, by władza przestała traktować najmłodszych jak pracowników gorszego sortu - pisze związek zawodowy Związkowa Alternatywa, i domaga się objęcia staży i praktyk przepisami o minimalnym wynagrodzeniu oraz likwidacji tych darmowych.

Związek domaga się podwyższenia wynagrodzenia dla osób korzystających ze staży i praktyk (Fot. Pixabay)

Zdaniem ZA osoby przebywające na stażach czy praktykach powinny otrzymywać minimalne wynagrodzenie.

W ich ramach młodzi ludzie wykonują te same czynności, co inni pracownicy i nie ma żadnych powodów, aby byli niżej wynagradzani - mówi Piotr Szumlewicz, szef ZA.

Jak na problem patrzy branża HR?

- Wśród młodych ludzi, w tym studentów, bardzo rozpowszechniona jest praca za darmo. Nie otrzymują oni żadnego wynagrodzenia, wykonując pracę w ramach praktyk absolwenckich lub nieodpłatnych staży. Darmowe staże i praktyki proponuje wiele firm, a obowiązujące prawo niestety zawiera wiele luk i dopuszcza nieodpłatną pracę. Niskie płace lub brak wynagrodzeń dla młodych ludzi to nie tylko otwarty wyzysk i dyskryminacja ze względu na wiek, ale też obniżanie standardów całego rynku pracy - informuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Jak dodaje, w opinii związku nie powinno być przyzwolenia na bezpłatną pracę. Dlatego domagają się, by wyeliminować możliwość niepłacenia za pracę młodym stażystom i praktykantom. W Polsce obowiązuje minimalna płaca miesięczna w wysokości 2,6 tys. zł brutto i minimalna płaca godzinowa – 17 zł. Od przyszłego roku minimalne stawki mają wynosić odpowiednio 2,8 tys. zł miesięcznie i 18,3 zł za godzinę pracy. Są to dolne granice płac i nikt nie powinien płacić poniżej nich.

- W ramach praktyk i staży młodzi ludzie wykonują te same czynności, co inni pracownicy i nie ma żadnych powodów, aby byli niżej wynagradzani. W XXI wieku ludzie często zmieniają pracę i za każdym razem dostosowują się do nowych zawodów, miejsc, współpracowników. Okres próbny w ramach umowy o pracę stanowi ten czas, podczas którego pracownicy dostosowują się do nowego miejsca pracy, a potem pracodawca podejmuje decyzję, czy im przedłuży umowę. Niezależnie od tej decyzji, w ramach okresu próbnego firma jest zobowiązana wypłacać pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie - opisuje Szumleiwcz.

W jego opinii, te same przepisy powinny dotyczyć wszystkich staży i praktyk, niezależnie czy są one zlecane przez szkoły zawodowe, czy są prowadzone na studiach, zlecane przez urzędy pracy czy też rekrutują na nie firmy prywatne.

- Każdy pracownik, niezależnie od wieku i formy zatrudnienia powinien otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Czas na całkowitą likwidację darmowych staży i praktyk - podsumowuje związkowiec. Jak pa problem patrzy branża HR? Według ekspertów obecnie nie trzeba wprowadzać całkowitego zakazu bezpłatnych praktyk. To mogłoby ograniczyć wybór studentom, którzy decydują się na takie oferty w ramach realizowanego programu nauczania. Ponadto to rynek wymusza zmiany, a propozycje bez wynagrodzenia pojawiają się coraz rzadziej. Potwierdza to także badanie Hays Poland, z którego wynika, że aż 81 proc. firm oferuje wynagrodzenie wszystkim swoim stażystom, a 15 proc. niektórym z nich. Z raportu wynika, że wysokość pensji w przypadku staży i praktyk nie jest tak wysoka jak pensja na okresie próbnym, dlatego, że stawiane są im odmienne wymagania. Mimo to zarobki oferowane stażystom stanowią skuteczną formę docenienia czasu i zaangażowania, które wkładają w realizację powierzonych im zadań. - Jeszcze kilka lat temu widełki płacowe za staż wahały się od 800 do 1500 zł brutto. Obecnie stażyści coraz częściej mogą liczyć na propozycje rzędu 1500-3000 zł brutto. Przy czym warto zaznaczyć, że staż najczęściej obejmuje pracę w niepełnym wymiarze godzin. Obecnie propozycja zatrudnienia po ukończonym stażu nie daje gwarancji, że kandydat będzie chciał związać się z firmą na dłużej. Szanse na podjęcie długofalowej współpracy są jeszcze mniejsze, jeśli młody człowiek w trakcie trwania stażu nie poczuje się doceniony – również finansowo – wyjaśniała wyniki badań Katarzyna Salwa, ekspert Hays Poland. W zeszłym roku o problemie zrobiło się głośno, kiedy stacja TVN opublikowała ofertę bezpłatnego stażu. - Model bezpłatnego stażu z gwarancją zatrudnienia sprawdzi się przede wszystkim w przypadku dużych, prestiżowych firm, cieszących się uznaniem wśród młodych ludzi. Mniejsi gracze powinni raczej oferować wynagrodzenie, żeby przyciągnąć młodych pracowników komentowała wówczas w rozmowie z PulsHR.pl Aleksandra Wesołowska z serwisu Praca.pl.

