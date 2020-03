Coraz więcej Polaków zaangażowanych w działalność badawczo-naukową

Jak podaje GUS, 34,9 proc. personelu B+R posiadało co najmniej stopień naukowy doktora.

Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w 2018 r. wyniosły 25,6 mld zł i zwiększyły się o 24,6 proc. w porównaniu z 2017 r. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotowano wzrost tych nakładów o 58,6 proc.

Wzrost jest zauważalny również w obszarze zatrudnienia. Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w obszarze B+R w Polsce pracowało ok. 266,3 tys. osób. To o 11, 3 proc. więcej w porównaniu do 2017 r. Ponad 2/3 osób zaangażowanych w działalność B+R stanowił personel wewnętrzny (osoby pracujące).

Personel B+R był najliczniejszą grupą w sektorze szkolnictwa wyższego (53,3 proc. personelu B+R ogółem). Udział personelu wewnętrznego w tym sektorze wyniósł 69,1 proc. W każdym

z sektorów wykonawczych najwięcej było osób pełniących funkcję badaczy.

Jak podaje GUS, 34,9 proc. personelu B+R posiadało co najmniej stopień naukowy doktora. Tytuł naukowy profesora posiadało 5,7 proc. osób, przy czym blisko 2/3 wszystkich profesorów należało do personelu wewnętrznego. Najliczniejszą grupę w personelu B+R stanowiły osoby z tytułem magistra lub równorzędnym (47,6 proc.).

Wśród ogółu osób co najmniej ze stopniem naukowym doktora najwyższy odsetek przypadł na personel B+R z sektora szkolnictwa wyższego (86,4 proc.). Z kolei sektor przedsiębiorstw charakteryzował się największą liczbą osób zaangażowanych w działalność B+R posiadających tytuł magistra lub równorzędny. Najmniej w tym obszarze natomiast było osób z tytułem naukowym profesora (odpowiednio 73,9 proc. i 1 proc.).

Najliczniejszy personel B+R wśród podmiotów należących do sektora przedsiębiorstw posiadały duże firmy, zatrudniające co najmniej 500 osób (42 proc.). Natomiast najmniej osób zaangażowanych w działalność B+R było w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób (4,1 proc.).

W sektorze przedsiębiorstw największy odsetek osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora odnotowano w firmach zatrudniających 50–249 (ponad 1/3 personelu B+R tego sektora).

Źródło: GUS