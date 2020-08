Collegium Humanum partnerem Podkarpackiego Centrum Innowacji

Podkarpackie Centrum Innowacji otwiera swoje pracownie dla studentów, kadry akademickiej i naukowców z Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie filia w Rzeszowie. Wspólne inicjatywy mają przyczynić się do powstania prototypów i rozwiązań wykorzystanych przez podkarpacki przemysł. W planach współpraca w ramach studiów podyplomowych.

Współpraca zakłada wspólne działania na wielu płaszczyznach (fot. PCI)

Collegium Humanum dołączyło do Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako partner PCI.

Długofalowa współpraca pomiędzy uczelnią i PCI przewiduje także, by laboratoria powstałe w Collegium Humanum mogły dołączyć do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

To ambitna inicjatywa, gdzie doświadczenia i wiedza naukowców wsparte aparaturą z laboratoriów pozwalają na analizę materiałów, prototypów i wyrobów dla podkarpackich firm.

- To właściwe miejsce do poszukiwania obszarów wspólnego działania, nowych relacji oraz współpracy przy inspirujących projektach. Na każdym spotkaniu gościmy ekspertów i prelegentów, którzy dzielą się swoją wiedzą, dobrymi praktykami i umiejętnościami - wylicza korzyści Sławomir Olejnik, dyrektor zarządzający ds. rozwoju w PCI.

Studenci oraz naukowcy z Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej otrzymali dostęp do przestrzeni PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna. Przedstawiciele z Collegium Humanum mogą dołączyć do interdyscyplinarnych zespołów działających w ProtoLabie celem eksperymentowania, rozwijana interesujących prototypów oraz ambitnych i własnych pomysłów.

Partnerzy planują działanie w obszarze studiów podyplomowych.

- Współpraca z PCI wpisuje się w strategię uczelni, która dotyczy kształcenia podyplomowego. Prowadzimy cykliczne badania rynku pod kątem potrzeb edukacyjnych. Przy współpracy z PCI chcemy rozwijać kształcenie i umiejętności menedżerów m.in. ds. design thinking, IT, internetu, ochrony danych, public relations, procesów biznesowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji - mówi prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie.

W przyszłości jest szansa na utworzenie nowych kierunków i specjalizacji pod patronatem Podkarpackiego Centrum Innowacji.

- Sprawny menedżer oraz doświadczona kadra to autorzy sukcesu w każdej strukturze organizacyjnej. Podkarpackie Centrum Innowacji to zespół bardzo dobrych specjalistów. Dzięki współpracy z naszym nowym partnerem będziemy mogli przekazać wartości i kompetencje kluczowe dla kadry menedżerskiej na Podkarpaciu kształconej przez Collegium Humanum - mówi Jacek Kubrak, prezes PCI.

