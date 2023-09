Co trzeci Polak uczy się języków ze względu na pracę

Trzy główne powody, dla których Europejczycy uczą się nowego języka, to odpowiednio hobby, praca lub kariera oraz podróże (Fot. Shutterstock)

Trzy główne powody, dla których Europejczycy uczą się nowego języka, to odpowiednio hobby, praca lub kariera oraz podróże (Fot. Shutterstock)

Trzy główne powody, dla których Europejczycy uczą się nowego języka to odpowiednio hobby, praca lub kariera oraz podróże. W Polsce na pierwszym miejscu stawiamy pracę - 30 proc. z nas uczy się ze względu na rozwój kariery, a co piąta osoba szlifuje język obcy, by porozumieć się podczas podróży. Z kolei 14 proc. z nas traktuje naukę jako sposób na ćwiczenie umysłu i poszerzanie wiedzy. Motywują nas również przyjaciele i rodzina, szkoła oraz hobby.

- Z raportu, który opublikowaliśmy w 2022 roku wynika, że 74 proc. pracodawców w Polsce nie zapewnia swoim pracownikom możliwości rozwijania umiejętności językowych. Jednocześnie prawie połowa Polaków przyznaje, że korzysta z języka obcego w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę te dane, nie jest zaskoczeniem, że jako motywację do nauki na pierwszym miejscu stawiamy karierę i życie zawodowe – komentuje Piotr Wojsznis, ekspert platformy Babbel.

Wśród naszych zachodnich sąsiadów jedna czwarta osób uczy języka, aby lepiej komunikować się na wakacjach i podczas podróży, a 15 proc., aby rozwijać swoją karierę. Z kolei dla Holendrów i Duńczyków jednym z najważniejszych powodów jest możliwość porozumiewania się z przyjaciółmi i członkami rodziny.