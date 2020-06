Co po maturze? Oto kierunki studiów z potencjałem

W poniedziałek (8 czerwca) ponad 300 tysięcy uczniów rozpoczęło egzamin maturalny.

Na wyniki poczekają do końca września. Jednak już teraz powinni myśleć, jaki kierunek studiów wybrać.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od co najmniej 4 lat najchętniej wybieranym przez maturzystów kierunkiem studiów jest informatyka.

Matura 2020 wygląda inaczej, niż egzaminy znane nam z wcześniejszych lat. W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej przesunęło jej termin na 8 - 10 czerwca. Maturzyści do zaliczenia mają wyłącznie część pisemną egzaminu. Z części ustnej resort zrezygnował.

W sumie do egzaminu przystępuje 272 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich, do tego absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą poprawić swój wynik. W sumie będzie to ponad 300 tys. młodych ludzi.

IT pilnie poszukiwane



Matura to jeden problem do rozwiązania. Drugim jest wybór kierunku studiów. Czego się uczyć, by mając dyplom w dłonie mieć szanse na perspektywiczną pracę?

Trwający od marca stan epidemiczny w Polsce pokazał, które zawody, mimo narastającego w wielu branżach kryzysu, ciągle mają mocną pozycję na rynku pracy. To może być cenną wskazówką dla tegorocznych maturzystów.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od co najmniej 4 lat, najchętniej wybieranym przez maturzystów kierunkiem studiów jest informatyka. Digitalizacja i unowocześnianie procesów w firmach tworzy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Paradoksalnie transformacja cyfrowa polskiego biznesu może przyspieszyć dzięki epidemii COVID-19 i związanym z nią obostrzeniom. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie swoich usług do sieci, sklepy chętniej wykorzystują sprzedaż internetową, a pracownicy biurowi masowo korzystają z pracy zdalnej. Tym samym kolejne procesy podlegają digitalizacji. Kolejnym krokiem transformacji będzie automatyzacja niektórych czynności. Jednak jak wynika z badania Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2020”, aż 68 proc. firm nie jest jeszcze na nią gotowych. - Brak gotowości polskich firm do implementacji najnowszych rozwiązań technologicznych wynika w dużej mierze z niedostatku specjalistów ds. automatyzacji i robotyzacji. To bezpośrednio przekłada się na ograniczone możliwości ich wdrażania, ponieważ mało która organizacja decyduje się oddać pełną kontrolę nad tak wrażliwymi procesami zewnętrznemu dostawcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że automatyzacja będzie się rozwijać, a tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Technologia, nawet ta najbardziej zaawansowana, potrzebuje nadzoru człowieka. Stąd kierunki związane z robotyką czy programowaniem są bardzo przyszłościowe - zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Automatyzacja to zresztą nie jedyny obszar, w którym informatycy będą potrzebni: programowanie, tworzenie stron internetowych czy cyberbezpieczeństwo to nadal bardzo pożądane specjalizacje, potrzebne w niemal wszystkich obszarach gospodarki. Maturzyści zdają sobie z tego sprawę. W 2019 roku rozszerzoną matematykę, konieczną do uczestniczenia w rekrutacji na informatykę, według danych CKE zdawało 61 tys. uczniów. Rolnik potrzebny od zaraz Pandemia pokazała również, jak dużą rolę w sprawnym funkcjonowaniu społeczeństwa odgrywają rolnicy. Jednak dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w tej kwestii nie mamy powodów do zadowolenia. W Polsce liczba rolników spadła z 3,5 miliona w 1990 do 1,5 miliona w 2019 roku. - Epidemia koronawirusa uwypukliła, jak istotna jest branża rolno-spożywcza. Jedzenie znikało w ekspresowym tempie ze sklepowych półek, wzrosło też zainteresowanie polskimi produktami. Zresztą moda na ekologiczne, zdrowe i naturalne produkty sięga daleko przed epidemię COVID-19. To natomiast generuje zapotrzebowanie na nowoczesne rolnictwo i specjalistów, którzy będą się na nim znali – dodaje Krzysztof Inglot. Dane opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że uczelnie rolniczo-przyrodnicze spotykają się z dużym zainteresowaniem, gdyż średnio na jedno miejsce przypada ok. 3 kandydatów. Najpopularniejszymi placówkami w kraju jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 10,6 tys. kandydatami oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na który dostało się niemal 8 tys. chętnych. Potrzebny medyk Podobnie wygląda sytuacja w kwestii zawodów medycznych. Przez epidemię koronawirusa, kwestia braków kadrowych w polskiej służbie zdrowia powróciła na czołówki gazet. Problem ten może pogłębić się w niedalekiej przyszłości, ponieważ szybko rośnie liczba lekarzy i pracowników personelu medycznego w wieku emerytalnym. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią obecnie jedna czwarta ogółu lekarzy. W przypadku pielęgniarek, najstarsza grupa wiekowa stanowiła 13 proc. wszystkich zatrudnionych. Dla porównania, w 2011 roku odsetek ten wynosił zaledwie 4,4 proc.. Równie bezlitosna dla wydolności służby zdrowia okazuje się demografia – polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Coraz więcej osób będzie potrzebowało opieki medycznej, co zwiększy popyt na lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, salowe, ratowników medycznych oraz farmaceutów. Ci ostatni są także kluczowi dla funkcjonowania aptek, ponieważ od 2017 roku mogą je prowadzić wyłącznie dyplomowani farmaceuci. Jak wielu studentów wybiera kierunki medyczne? Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na kierunki lekarskie przyjęto w roku akademickim 2018/2019 aż 11,6 tys. studentów, a matury z biologii i chemii, czyli przedmiotów wymaganych w rekrutacjach, zdawało na poziomie rozszerzonym w 2019 roku odpowiednio 17,7 proc. oraz 9,8 proc. uczniów.