Co po maturze? Oto jaki kierunek studiów najbardziej opłaca się teraz wybrać

W tym roku maturę zdało 78,2 proc. maturzystów. Osoby, które nie zdały tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego 23 sierpnia. Tę grupę stanowi 15,5 proc. zdających. 6,3 proc. maturzystów oblało egzamin z więcej niż jednego przedmiotu. Ci uczniowie będą mogli poprawić maturę dopiero w kolejnym roku szkolnym.

Przed tymi, którzy otrzymali pozytywny wynik egzaminu, ważna decyzja. Jaką uczelnię i jaki kierunek przyszłego kształcenia wybrać?

Pierwsze miejsce w tegorocznym XXIII Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Warszawski, wyprzedzając Uniwersytet Jagielloński (który w ubiegłym roku uplasował się na pierwszej pozycji) i Politechnikę Warszawską. Na czwartym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Łódzka.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Ranking objął 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych).

Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znalazła się, jak w ubiegłym roku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejne były SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Ranking ten obejmuje 43 niepubliczne szkoły wyższe mające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej okazała się najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Drugie miejsce zajęły ex aequo Akademia Nauk Stosowanych w Łomży i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

8 najlepszych kierunków studiów

Prestiżowa uczelnia nie oznacza automatycznie lepszej pozycji startowej na rynku pracy. Są jednak kierunki, po których studenci mogą być spokojni o swoją przyszłość. Oto 8 kierunków studiów - według systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) - po których najszybciej znajdziesz pracę.

1. Informatyka

Kierunek ten od wielu lat znajduje się na czele najbardziej opłacalnych. Osoby, które go wybiorą, nie muszą czekać na ukończenie studiów, by znaleźć pracę - bardzo często podejmują ją już w trakcie nauki. Rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami, tylko zwiększył zapotrzebowanie na pracowników z tego sektora, więc ich perspektywy zawodowe są lepsze.

Informatyka od wielu lat znajduje się na czele najbardziej opłacalnych kierunków studiów (fot. Christina Wocintechchat/Unsplash

2. Logistyka

Pandemia wpłynęła na rozwój usług e-commerce, co przełożyło się na ogromne zainteresowanie pracownikami z branży logistycznej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Polska jest coraz częściej wybierana jako miejsce lokalizacji inwestycji magazynowych przez wiele firm. Nowe magazyny budują Amazon czy Allegro. Jak wynika z danych ELA, studenci tych kierunków pracę na etacie otrzymują zaraz po studiach.

Polska jest coraz częściej wybierana jako miejsce lokalizacji inwestycji magazynowych przez wiele firm (fot. PTWP)

3. Mechanika i budowa maszyn

Kierunki techniczne uchodzą za jedne z najbardziej przyszłościowych. Dane z ELA tylko to potwierdzają. Absolwenci tego kierunku mają szansę zostać konstruktorem-mechanikiem, technologiem programistą maszyn lub ich operatorem. Pracę znajdują nie tylko w firmach produkujących maszyny, ale także w firmach konsultingowych.

Kierunki techniczne uchodzą za jedne z najbardziej przyszłościowych (fot. Shutterstock)

4. Architektura

To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów od lat, jednak w ostatnich latach przeszedł spore zmiany. Budowa domu, bloku czy mostów polega dziś bowiem na stosowaniu wielu nowości technologicznych. Bez większych problemów pracę znajdą studenci architektury, którzy zapoznają się również z nowinkami związanymi z systemami sterowania inteligentnymi budynkami.

Architektura to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów od lat (fot. Shutterstock)

5. Budownictwo

Branża budowlana jest jedną z tych, w których bezrobocie jest stosunkowo niskie. Do tego zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne i cały czas rośnie. Sektor szacuje, że obecnie brakuje na rynku nawet 60 tysięcy pracowników. Muszą to być osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i nieraz posiadające odpowiednie uprawnienia, więc bardzo trudno jest je ściągnąć np. z zagranicy. Dlatego perspektywy pracy przed absolwentami tego kierunku są bardzo optymistyczne.

Branża budowlana jest jedną z tych, w których bezrobocie jest stosunkowo niskie (fot. Shutterstock)

6. Automatyka i robotyka

Układy i systemy automatyki znajdziemy dziś w prawie wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w gospodarce, przemyśle i nauce. Automatyzacja i robotyzacja bezpośrednio wpływają na całe nasze życie. Widać to doskonale w czasie pandemii, gdzie wiele firm zdecydowało się zainwestować w tego typu rozwiązania. Przykład, który każdy z nas widzi na co dzień, to samoobsługowe kasy w popularnych dyskontach. Eksperci są pewni, że trend ten będzie się nasilał w najbliższych latach. Osoby po automatyce i robotyce nie muszą się obawiać o przyszłość. Praca sama je znajdzie.

Układy i systemy automatyki znajdziemy dziś w prawie wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w gospodarce, przemyśle i nauce (fot. Shutterstock)

7. Energetyka

W ubiegłym roku branża energetyczna była jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających w Polsce. Dlatego pracownicy są w niej pilnie poszukiwani, jednak nie wszyscy. Dużą rolę w budowie listy niezbędnych kompetencji odgrywa transformacja w kierunku pozyskiwania energii z ekologicznych źródeł.

W ubiegłym roku branża energetyczna była jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających w Polsce (fot. Shutterstock)

8. Metalurgia

Absolwenci tego kierunku studiów potrzebowali średnio pół miesiąca, żeby znaleźć pracę na etacie. Wybierając go, zdobyli wiedzę m.in. z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, podstaw informatyki, automatyki oraz ekologii czy z zakresu przetwórstwa metali i stopów. To wszystko jest wiedza potrzebna w wielu firmach związanych nie tylko z przemysłem metalowym, ale też wydobywczym, branży recyklingu metali czy energetyce.