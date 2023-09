Co miesiąc dodatkowe 1000 zł. 1 października rusza przyjmowanie wniosków

1 października rusza nabór do programu stypendialnego dla pielęgniarek i położnych „Wybieram pielęgniarstwo”. Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego, który organizuje stypendium, przewidział wsparcie dla co najmniej 30 osób. W budżecie zarezerwowano na ten cel 270 tys. zł.

Przyjmowanie wniosków ruszy 1 października i potrwa do końca miesiąca. Składać je mogą studenci zamieszkujący województwo zachodniopomorskie, kształcący się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim.

Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Stypendium, które ma otrzymać co najmniej 30 osób, przyznane będzie na okres 9 miesięcy, od 1. 10. 2023 do 30. 06. 2024. Wyniesie 1 tys. zł brutto miesięcznie (rocznie to 9 tys. zł). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające wybranie kierunku pielęgniarskiego, realizowanie nauki zgodnie z planem studiów bez powtarzania roku czy korzystania z urlopów oraz uzyskaną liczbę punktów w procesie rekrutacji.

– Potrzeba kształcenia kadr pielęgniarskich cały czas jest ogromna. Szpitale borykają się z coraz większym brakiem pielęgniarek i pielęgniarzy. W zawodzie pracuje już tylko 60 proc. z nich, a część woli zatrudnić się w ośrodkach prywatnych. Zdajemy sobie sprawię, że to stypendium nie rozwiąże systemowo kłopotu, ale trzeba podejmować wszelkie próby, aby odwrócić tę niekorzystną sytuację – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.