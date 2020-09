Co dalej z branżówkami? Północna Izba Gospodarcza apeluje o wsparcie

Szkolnictwo branżowe jest bardzo istotne dla rynku pracy, nie możemy sobie pozwolić na to, by uczniów było mniej, bo wtedy nie będzie komu pracować w przemyśle, budownictwie czy w takich sektorach jak np. usługi fryzjerskie - mówi dr Krzysztof Osiński, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Przypomina też, że wraz z wybuchem pandemii wstrzymano zajęcia praktyczne i zmieniono system prowadzenia praktyk zawodowych. Tracą na tym obydwie strony - uczniowie i pracodawcy.

Od wiosny nie odbywały się zajęcia praktyczne i konieczna była zmiana systemu odbywania praktyk zawodowych. (Fot. PTWP)

Szkolnictwo branżowe w Polsce musi się rozwijać! - mówią przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zwracają uwagę na sytuację sprzed ostatnich miesięcy, kiedy to właśnie ten sektor edukacji był bardzo mocno dotknięty skutkami pandemii koronawirusa.

Od wiosny nie odbywały się zajęcia praktyczne i konieczna była zmiana systemu odbywania praktyk zawodowych. PIG apeluje o nadrabianie zaległości.

Sytuacja oświaty w czasie pandemii koronawirusa nie jest łatwa. W minionym roku szkolnym drugi semestr to w większości nauka zdalna, której efektywność tak naprawdę do dzisiaj jest trudna do oceny. Zdaniem PIG, najpoważniej stratę odczuwają uczniowie szkół branżowych. W tych placówkach od teorii ważniejsza jest praktyka w salach warsztatowych oraz w miejscach pracy u przedsiębiorców.

Jak ocenia dr Krzysztof Osiński, nowy rok szkolny będzie wymagać dużej mobilizacji od uczniów i nauczycieli. - 1 września wróciliśmy do normalności i mam nadzieję, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego nauka będzie się odbywać. Mniej jest za to kursów, osoby dorosłe mają obawy i mniej zapisują się na szkolenia poszerzające kompetencje, jest również mniej skierowań od pracodawców. Nabór do szkoły branżowej w tym roku możemy ocenić bardzo pozytywnie, gorzej z kształceniem pozaszkolnym - przyznaje.

Nastawienie na praktykę

Krzysztof Osiński podkreśla, że teraz podstawą jest powrót młodych ludzi do praktyk na warsztatach oraz do pracy w przedsiębiorstwach. Inaczej nie będziemy mogli mówić, że nauka branżowa jest efektywna. Zajęcia już się odbywają i uczniowie mogą zdobywać doświadczenie. Jest to częściowo także „nadrabianie” zaległości z drugiego semestru poprzedniego roku szkolnego.

- W liceum ogólnokształcącym nauka może się odbywać zdalnie. W szkole zawodowej podstawą jest praktyka. Lekarz nie będzie dobrym lekarzem, jeżeli nie będzie praktykować w czasie nauki, a stolarz dobrym stolarzem bez korzystania ze sprzętu w czasie praktyk. Podobnie jest oczywiście z fryzjerstwem, nauką spawania czy obróbki metalu. WZDZ prowadzi zajęcia praktyczne, nasze warsztaty są już czynne i kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest bardzo doceniane przez uczniów i rodziców. Musimy dbać o możliwie wysoki poziom merytoryczny - mówi dr Krzysztof Osiński.

Przypomina też, że kondycja szkolnictwa zawodowego jest ściśle powiązana z kondycją gospodarki. Im gorsze wskaźniki, tym mniejsza szansa na to, że młodzi ludzie będą podejmować naukę praktycznych zawodów. Ostatnie lata pokazały, że na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Uczniowie do branżówek Zdaniem Osińskiego jak najwięcej uczniów powinno zapisywać się do szkół branżowych. - Mam nadzieję, że sytuacja z wirusem nie wpłynie niekorzystnie na rekrutację w przyszłości. Jest nadal duże zainteresowanie zatrudnianiem specjalistów i osób gotowych do podjęcia pracy po szkole branżowej. Oczywiście jest tak, że np. wzrost bezrobocia i zamykanie miejsc pracy przekłada się bezpośrednio na nabór do szkół branżowych i mniejsze zainteresowanie zdobywaniem konkretnych, specjalistycznych umiejętności, ale sytuacja nie jest jeszcze na tyle krytyczna byśmy mogli komuś odradzać naukę zawodu. Wręcz przeciwnie - mówi dalej dr Krzysztof Osiński. Jednak, wszystko wskazuje na to, że nie udało się zainteresować młodych ludzi nauką w branżówkach. Mimo zmiany nazewnictwa szkół zawodowych i prób podniesienia ich rangi, młodzież nie chce się w nich uczyć. Przykładowo w Koszalinie żaden absolwent szkoły branżowej I stopnia nie przejawiał chęci kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia (stan na 18 sierpnia). Jak informował Krzysztof Stobiecki, naczelnik Wydziału Oświaty UM w Koszalinie, sytuacja wygląda lepiej, gdy chodzi o nabór do szkół branżowych I stopnia, ale i ten wynik trudno nazwać zadowalającym. - Przygotowaliśmy 210 miejsc, a chętnych mamy 152 - zatem możliwości przyjęcia nadal są. Liczba zaoferowanych miejsc w szkołach branżowych wynikała z szacunków dyrektorów szkół - tłumaczy dyrektor Stobiecki. - Najbardziej popularne okazały się klasy elektryków i elektroników, a także elektromechaników samochodowych i mechaników pojazdów samochodowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też klasy fryzjerów - i na poziomie szkoły branżowej i technikum. Z informacji podanej 19 sierpnia przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy wynika, że na 20 468 miejsc przygotowanych przez miasto w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych tylko 798 było w szkołach branżowych I stopnia. Sporo wolnych miejsc zostało, bowiem papiery do branżówek złożyło 571 dzieci.

