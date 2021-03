Chcą zrewolucjonizować dostęp do specjalistów IT. Coders Lab i InPlay Recruit połączyły siły

Nawet 40 proc. mniejszy koszt rekrutowania pracowników to jeden z celów, jaki postawiły przed sobą dwie firmy. Londyńska firma rekrutacyjna InPlay Recruit i założona w Polsce szkoła programowania Coders Lab właśnie rozpoczęły współpracę, która ma zrewolucjonizować dostęp do specjalistów IT.

Współpraca firm z Polski i Wielkiej Brytanii zakłada skrócenie procesu rekrutacji junior-programistów (Fot. materiały prasowe)

Szkoła programowania Coders Lab nawiązała współpracę z londyńską firmą rekrutacyjną InPlay Recruit.

Kooperacja ułatwi brytyjskim firmom budowę zespołów programistycznych z Polski oraz Europy Wschodniej.

Wspólny projekt szkoleniowo-rekrutacyjny ma zapewnić stały dopływ wykwalifikowanych pracowników, którzy zasilą szeregi firm działających w branży gier online.

– Cieszymy się, że wspólnie z InPlay Recruit będziemy mogli zaproponować nowatorskie rozwiązanie rekrutacyjno-szkoleniowe. Chcemy pokazać firmom zatrudniającym juniorów, że nie muszą być zdane wyłącznie na siebie w poszukiwaniu młodych talentów. Nasza propozycja ma charakter kompleksowy – zbadamy potrzeby kadrowe, dopasujemy odpowiedni program szkoleniowy, a następnie zrekrutujemy kandydatów o odpowiednim profilu. Zadbamy też o ich merytoryczne przygotowanie do pracy. Klient dostanie zespół programistów podany „na tacy” – mówi Marcin Tchórzewski, prezes i założyciel Coders Lab.

O 40 proc. tańsza rekrutacja

Współpraca firm z Polski i Wielkiej Brytanii zakłada skrócenie procesu rekrutacji junior-programistów, które dziś jest długie i żmudne, co utrudnia funkcjonowanie wielu brytyjskim firmom. Nowe podejście ma im przynieść oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy. Dokładna analiza potrzeb rekrutacyjnych oraz przygotowany specjalnie dla nich proces szkoleniowy ma sprawić, że koszty rekrutacji pracownika będą o 40 proc. niższe w stosunku do tych, które sektor gier online ponosi obecnie.

– W Europie Środkowej i Wschodniej sektor technologiczny rozwija się bardzo szybko, co wiąże się z niesłabnącym popytem na umiejętności deweloperskie. Nasz skrojony na miarę model szkolenia i rekrutacji zapewni dopływ wysokiej jakości absolwentów programistów dla firm. To propozycja dla przedsiębiorstw, które chcą budować zrównoważone i efektywne kosztowo zespoły techniczne, wyróżniające się innowacyjnym podejściem do kształcenia i rozwoju pracowników – wyjaśnia Richard Jones, prezes InPlay Recruit.

Kto, kim?

Działający na rynku od 2013 roku Coders Lab kieruje ofertę swoich kursów zarówno do klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. W przeszłości polska szkoła IT kształciła kadry dla takich firm, jak m.in. Amazon, Amelco czy Havas. Coders Lab rozwija także międzynarodowy program franczyzowy, a polskie kursy programistyczne znajdują odbiorców w Rumunii, Indonezji, Austrii oraz Hiszpanii. - Studia informatyczne dają nam szeroką wiedzę. Określonego języka programowania uczymy się na przykład dwa lata, mając z niego zajęcia raz w tygodniu po półtorej godziny. My podchodzimy do nauki języka programowania jak do nauki języka obcego na intensywnych kursach. W pół roku zajęć, w zależności od wybranego wariantu mamy od 400 do 600 godzin nauki programowania. Te kilkaset godzin jest mocno skumulowane w czasie - stacjonarnie w 3 miesiące, weekendowo w 9 miesięcy, co ułatwia naukę i pomaga się szybko przebranżowić - w podcaście 20. Piętro tłumaczył Tchórzewski. Z kolei Inplay Recruit jest firmą rekrutacyjną świadczącą usługi dla pracodawców i kandydatów w sektorze gier online. Oferty pracy w IT Podczas gdy w 2020 roku rynek pracy borykał się z zamrożeniem procesów rekrutacyjnych oraz redukcją etatów, branża IT przeżywała HR-ową sinusoidę. Z raportu inhire.io „IT Market Snapshot 2020” wynika, że w ciągu roku pojawiło się ponad 34 tys. nowych ofert pracy, z czego najwięcej opublikowanych zostało w czwartym kwartale. Najtrudniejszym okresem był drugi kwartał, kiedy wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii znacznie zmalała liczba nowych ogłoszeń (7339). W drugiej połowie roku sytuacja zaczęła wracać do normy, a finalnie w ostatnim kwartale ilość ofert pracy przewyższyła tę, z którą branża IT rozpoczynała rok. Wciąż największą liczbą ofert pracy cieszyła się Warszawa, gdzie w ciągu 2020 roku opublikowano blisko 12 tys. ogłoszeń (w najsłabszym w tym roku drugim kwartale - 2698, w czwartym kwartale - 3255). Na drugim miejscu pod względem ilościowym znajduje się Kraków (analogicznie 1244 i 1547). Najmniej ofert opublikowały firmy z Gliwic (odpowiednio 96 i 141). Co ciekawe, w porównaniu z 2019 rokiem o 3 proc. wzrosła liczba ofert zawierających informacje o wysokości wynagrodzenia. W czwartym kwartale liczba ofert pracy z podanymi widełkami wynagrodzenia osiągnęła 35 proc.

