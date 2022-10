Ceny najmu przerażają. "Dziś nie poszedłbym na studia na UW. Nie byłoby mnie stać"

Rozpoczął się nowy rok akademicki, a wraz z nim studenci muszą mierzyć się ze sporym problemem - skąd wziąć pieniądze na wynajem pokoju? Bowiem ceny zwalają z nóg. Warszawski radny Marek Szolc mówi wprost - dzisiaj raczej nie poszedłby na studia. Nie byłoby go na to stać.

Warszawski radny Marek Szolc we wpisie na Twitterze porusza temat kosztów związanych ze studiami. Jak czytamy, są studenci, którzy płacą po 2,5 tys. czy 3 tys. zł za wynajem pokoju w Warszawie. Cena ta jest dużym zaskoczeniem dla radnego.

- Gdy zaczynałem studiować 11 lat temu płaciłem 750. I tak ciężko było to spiąć, w pracy dostawałem 9 zł za godzinę - pisze Szolc na Twitterze. - Dziś bym chyba po prostu nie poszedł na studia na UW. Nie byłoby mnie stać - przyznał szczerze.

Z analizy Student Depot wynika, że dla studentów najtańszy jest Lublin. Średnie widełki za wynajem pokoju o podstawowym standardzie to ok. 600-1000 zł. Dwukrotnie więcej z kolei trzeba zapłacić za studio - ok. 1200-1800 zł.

W Krakowie z kolei średnio za wynajem pokoju w mieszkaniu z obcymi lokatorami zapłacimy 750-1500 zł. Kawalerki wahają się w przedziale ok. 1700-2300 zł. Większe mieszkania w obu miastach to koszt zdecydowanie powyżej 2000 zł.

Z kolei w Poznaniu i Łodzi ceny są podobne. Większość ofert wynajmu pokojów oscyluje w granicach 750-1000 zł. Średnie widełki za wynajem kawalerki plasują się w okolicach 2000-2500 zł, większe mieszkania to koszt często powyżej 3000 zł.

Najdroższe są Warszawa i Wrocław. W Warszawie średnie widełki za wynajem pokoju w mieszkaniu z innymi lokatorami wynoszą 850-1500 zł. Natomiast wynajem małego studia to już koszt ok. 2500 zł, 2-pokojowego mieszkania – ok. 3500 zł.

We Wrocławiu średnie widełki za wynajem pokoju wynoszą od 640 zł w mieszkaniu pięciopokojowym do nawet 1400 zł za pokój (14 m kw.) z balkonem. Kto nie lubi dzielić przestrzeni z obcymi, musi liczyć się z kosztem ok. 2100-2500 zł za kawalerkę lub 3000-3500 zł za 2-pokojowe mieszkanie. W obu przypadkach koszt większego mieszkania to wydatek od 4000 zł w górę.