Były dowódca komandosów przyznał, jaka była jego "najmilsza" klęska

Informatyka, zarządzanie, prawo a może psychologia? Tegoroczni maturzyści z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminu. Jednak do rozwiązania mają kolejną zagwozdkę - jakie studia wybrać? Swoimi doświadczeniami z okresu studiów dzielą się z nimi m.in. płk Piotr Gąstał, były dowódca JW GROM czy dziennikarka Anna Popek.

Autor:KDS

• 2 cze 2021 17:47





Absolwenci prawa mogą nie tylko strać się o pracę jako adwokat, prokurator czy radca prawy lub sędzia, ale mogą też szukać pracy w różnych urzędach, np. w samorządach (Fot. Shutterstock)

Tegoroczni maturzyści egzaminy maturalne w większości mają już za sobą. Teraz czekają na wyniki, które poznamy na początku lipca. Nadszedł też czas na decyzję, które studia wybrać.

W ubiegłym roku, według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, najwięcej kandydatów zdawało na informatykę, psychologię i zarządzanie.

W pierwszej dziesiątce znalazły się też prawo, medycyna, ekonomia, finanse i rachunkowość, filologia angielska, budownictwo i logistyka. W jakich zawodach można pracować po ukończeniu niektórych z tych kierunków?

Absolwenci prawa mogą nie tylko strać się o pracę jako adwokat, prokurator czy radca prawy lub sędzia, ale mogą też szukać pracy w różnych urzędach, np. w samorządach.

– Na stanowiskach burmistrzów bardzo często spotykamy prawników, bo jako burmistrzowie mamy do czynienia z umowami, z postępowaniami przetargowymi. To są rzeczy, które naprawdę warto wiedzieć, bo to przede wszystkim w tych aspektach burmistrz może popełnić błąd. Cała reszta to ustawianie pewnych planów, ideologii i sposobu działania – mówi Dariusz Kacprzak, zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, absolwent m.in. prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który podzielił się swoimi wspomnieniami na platformie edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju.

Na prawo zdawał również płk Piotr Gąstał, były dowódca JW GROM, a obecnie prezes zarządu Fights On.

– Sam trafiłem do wojska inaczej, niż to się zwykle odbywa, bo pomimo tego, że chciałem się do niego dostać, nie zdecydowałem się zdawać do szkoły wojskowej. Zamiast tego zdawałem na prawo na Uniwersytet Warszawski. I muszę powiedzieć – to, że na to prawo się nie dostałem, to jest moja klęska, którą najmilej w życiu wspominam. Wojsko pochwyciło mnie na dwa lata do służby zasadniczej i ta służba otworzyła mi oczy na to, jak naprawdę wygląda – wspomina płk Gąstał, którzy jest absolwentem politologii i studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Naval Postgraduate School w Monterey (USA).

Natomiast ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończył Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Według niego studia ekonomiczne to dobry pomysł dla tych, którzy myślą o pracy dziennikarza gospodarczego. – Wiedza ekonomiczna jest jednak potrzebna, nie tylko umiejętności dziennikarskie, żeby rozmawiając z prezesem, maklerem, analitykiem czy ekonomistą wiedzieć, o czym się rozmawia, zwłaszcza w świecie ekonomii i finansów – zaznacza Stec. Czytaj więcej: Jakie studia wybrać, by nie martwić się o pracę i zarobki Absolwentką podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. – Magia telewizji polega chyba na tym, że pokazuje ona tylko fragment rzeczywistości – kamera widzi tylko pewien kadr, nie widzi kontekstu. Bardzo ważne jest więc to, co się w tym kadrze znajdzie oraz to, jak występujemy – z jaką energią, z jakim nastawieniem i z jakim podejściem do drugiej osoby. I oczywiście na końcu to, co mówimy, a jeszcze później, jak wyglądamy – mówi Popek. ***** Na platformie AZiR zamieszczane są filmy z wypowiedziami ludzi sukcesu: znanych menedżerów, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki. Opowiadają oni o swoich studiach, radzą, jaki kierunek wybrać i jak rozpocząć biznes, a także dzielą się refleksjami dotyczącymi swojej kariery. Kilkuminutowe filmy można oglądać bezpłatnie. Mają służyć jako inspiracja dla przyszłych studentów.

