Budimex szuka praktykantów. Na studentów czeka 250 miejsc

‎- Łącznie od 2014 r. w naszej organizacji pojawiło się aż ‎‎1419 praktykantów. Zdarza się, że do danego działu poszukujemy 1-2 osób, ale są ‎też duże kontrakty tj. stacja Warszawa Zachodnia czy Port Gdynia, gdzie liczba ‎praktykantów waha się od 20 do 30 osób – dodaje Anna Karyś-Sosińska.‎

‎- Jednym z naszych największych projektów jest coroczny program praktyk, ‎podczas którego przyjmujemy około 250 osób do różnych obszarów działalności ‎naszej organizacji. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i zapoznanie tych ‎młodych osób z biznesem i realną pracą na budowie – mówi Anna Karyś-Sosińska, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

Wśród osób, które odbywały praktyki w Budimeksie jest m.in. Justyna, która kilka lat temu postanowiła zaaplikować do programu praktyk. Z roku na ‎rok zdobywała doświadczenie na kontraktach kolejowych, dzięki czemu dzisiaj jest ‎kierownikiem robót na przebudowie Stacji Warszawa Zachodnia. Specjalizuje się w obszarze inżynierii ‎środowiska, zgodnie z kierunkiem, który studiowała.

W programie praktyk podczas studiów uczestniczyła również Kasia, która po latach wróciła na stałe do Budimeksu. ‎Dzisiaj pracuje w biurze IT, pełniąc rolę analityka biznesowo-systemowego. Zajmuje się tworzeniem ‎systemów, aplikacji oraz rozwiązań IT, których celem jest odpowiedź na aktualne potrzeby ‎pracowników.‎

