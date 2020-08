BSH, Fujitsu, Nordea stworzyły kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim

„Automatyzacja Procesów Biznesowych”. Tak nazywa się nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim, który uczelnia otworzyła pod patronatem firm BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Nordea, Digital Teammates, Digital Workforce, DXC Technology oraz Fujitsu.

W ramach współpracy zajęcia na uczelni będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków z firm. (fot. Facebook/Uniwersytet Łódzki)

Automatyzacja Procesów Biznesowych to kierunek, który powstał w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy.

W ramach współpracy zajęcia na uczelni będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków z firm.

Na taki krok decyduje się coraz więcej firm, które w ten sposób starają się zapewnić sobie kadry na najbliższe lata.

- Nowy kierunek studiów jest doskonałym przykładem bardzo dobrej współpracy BSH z uczelnią wyższą. Jedną z fundamentalnych wartości naszej firmy jest zorientowanie na przyszłość. Wierzymy, że inwestując właśnie w rozwój nauki, inwestujemy w naszą wspólną przyszłość. Poprzez rozwój nauki, ułatwiamy życie społecznościom na całym świecie. Inwestycja w naukę, to najlepsza inwestycja w nasze lepsze jutro - mówi Konrad Pokutycki prezes zarządu BSH.

Jak dodaje, w dobie dynamicznie zmieniającego się świata, nowoczesnych technologii cyfrowych kluczowe jest nabywanie wiedzy i umiejętności adekwatnych do oczekiwań i potrzeb nowoczesnych pracodawców.

- Absolwenci nowego kierunku znając standardy, narzędzia, technologie i najnowsze trendy, będą w stanie nie tylko skutecznie konkurować na rynku pracy, ale przede wszystkim będą świetnymi specjalistami w obszarze robotyzacji procesów biznesowych - dodaje Pokutycki.

Studia mają profil praktyczny, dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Jest on dedykowany dla osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia projektów robotycznych, w tym ustalania standardów i zarządzania farmą robotów. Będzie także potrafił kreatywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach IT, w tym z grupą inżynierów, dzięki synergii nabytych w trakcie studiów umiejętności oraz kompetencji biznesowych i technologicznych.

– Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni - mówi prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Wylicza też, że jest to już trzeci – po „Lingwistyce dla biznesu” i „Bankowości i finansach cyfrowych” – kierunek przygotowany przez Uniwersytet Łódzki od początku w ścisłej współpracy z biznesem. Łódzka uczelnia nie jest jedyną, która w taki sposób współpracuje z biznesem. Na początku sierpnia KGHM Polska Miedź podpisała umowę o kształceniu dualnym z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Najlepsi studenci będą mogli liczyć na program stypendialny. KGHM będzie mógł przyznać również jednemu studentowi jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia.

