Branża tekstylno-odzieżowa potrzebuje zmian

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że branża włókiennicza potrzebuje dziś przede wszystkim konsolidacji i wspólnego działania samych przedsiębiorców.

Ich zdaniem, tylko dzięki zrzeszeniu się będzie w stanie skuteczniej zabiegać o realizację postulatów firm z sektora.

Niezbędnym dla rozwoju branży czynnikiem jest też ściślejsza współpraca szkół i przedsiębiorstw.

Zdaniem uczestniczących środowej konferencji (26 lutego), branża włókiennicza jest głodna absolwentów, a właściwe kwalifikacje i kompetencje stają się niezbędne dla dalszego rozwoju licznych przedsiębiorstw. W ciągu najbliższej dekady potrzebnych będzie co najmniej 30 tys. nowych pracowników. I choć może się wydawać, że to niewiele, coroczne wyniki naborów do szkół są na tyle niskie, że ten wynik może być trudny do osiągnięcia.

Innym niezbędnym dla rozwoju branży czynnikiem jest ściślejsza współpraca szkół i przedsiębiorstw. Zdaniem Iwony Wirkus-Romanowskiej, dyrektorki Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, programy praktyk muszą być lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy. Firmy posiadając profesjonalny sprzęt oferują możliwości rozwoju, o których uczniowie w szkołach mogą jedynie marzyć.

Czytaj też: Pracownik Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Dziś to inna branża niż 30 lat temu

- Co więcej, rośnie liczba przedsiębiorstw, które korzystają z nowoczesnych metod podnoszenia kwalifikacji oferując stażystom biznesowy mentoring, możliwości odbycia kursów zawodowych, itp. Istotną rolę pełnią również konkursy umiejętności, choć tu należy zwrócić uwagę, aby zamiast nagród rzeczowych, ich organizatorzy zapewniali np. możliwość odbycia stażu. Dziś niewielu absolwentów wiąże swoją przyszłość z branżą, a chcielibyśmy, aby było inaczej. Potrzebujemy w szkołach obecności przemysłu i to tego dużego, nie tylko małych firm odzieżowych - powiedziała .

Zmiany w programie nauczania

CZYTAJ DALEJ »

Wśród obszarów tematycznych podejmowanych podczas konferencji były zmiany w programie nauczania, które zdaniem uczestników są niezbędne. - Jesteśmy gotowi do rozmów na temat możliwości zmiany podstawy programowej - powiedziała Marta Kogus z Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. - Czekamy jednak na głos i postulaty przemysłu. Nowe podstawy programowe powinny uwzględniać dzisiejsze realia rynku pracy, ale również globalne trendy. Przede wszystkim niezbędna jest koordynacja potrzeb przemysłu i programów nauczania. Ale to nie wszystko. Zdaniem uczestników konferencji potrzebna jest dziś odbudowa mistrzostwa zawodowego. Kadry szkół i uczelni muszą mieć możliwość dalszego rozwoju, tak aby nauczyciele stawali się ekspertami, bo to wprost przełoży się na jakość kształcenia. Czytaj też: Te uczelnie kończyli znani designerzy Uczestnicy konferencji zgodzili się również, że potrzebne jest kształcenie w nowych zawodach. Przykładem może być tekstronik - z jednej strony informatyk, z drugiej ekspert w dziedzinie tekstyliów. Dziś już niemal każda maszyna oparta jest na pracy komputera, potrzeba zatem ekspertów potrafiących pracować na nowym sprzęcie i oprogramowaniu. Chcąc być konkurencyjnym, firmy coraz mocniej będą poszukiwać pracowników z unikatowymi umiejętnościami z obszarów przenikających się dziedzin, a dotychczasowe wąskie specjalizacje będą systematycznie tracić na znaczeniu.