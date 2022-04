Braki w IT? Zacznijmy uczyć programowania najmłodszych

600 tys. - tylu pracowników według Komisji Europejskiej zabraknie w branży IT w całej UE w 2023 r. W samych Stanach Zjednoczonych nieodsadzonych pozostaje 500 tys. stanowisk. Liczbę wakatów w Polsce szacuje się na 50 tys., a zapotrzebowanie na specjalistów z czasem będzie tylko rosło.

Od ponad 2 lat PixBlocks rozwija zestaw rozwiązań potrzebnych do podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży (fot. Pixabay)

Jednym z działań, które w konsekwencji mają sprawić, że na rynku wzrośnie liczba specjalistów IT, jest nauka od najmłodszych lat.

Od ponad 2 lat PixBlocks rozwija zestaw rozwiązań potrzebnych do podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Korzysta z niego łącznie 390 tys. użytkowników.

- Od dawna analizujemy trendy na rynku pracy i procesy kształtujące konkurencyjność narodowej gospodarki. W ostatnim latach dostrzegamy, w jak imponującym tempie zyskuje na znaczeniu zawód programisty - wyjaśnia szef PixBlocks Marcin Wojnowski.

Lekcje programowania i dodatkowe zajęcia wzmacniają kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży.

- PixBlocks to unikatowe i kompleksowe rozwiązanie do nauki programowania dla dzieci, w szkole oraz w domu. Zostało stworzone z pasji do tematu programowania i metodyki nauczania. Jest odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego i przyszłego rynku pracy. Pozwala w przystępny sposób wprowadzić dzieci od najmłodszych lat w fascynujący świat programowania oraz zdobyć podstawy niezbędne do dalszego rozwijania kompetencji przyszłości już w dorosłym życiu. Kształcenie przyszłych pokoleń, zwłaszcza w obszarze informatyki, ma dziś strategiczne znaczenie dla każdego kraju i warto w nie inwestować - chwali produkt swojej firmy szef PixBlocks Marcin Wojnowski.

Platforma ma opierać się na idei Akademii Programowania, czyli ofercie kursów edukacyjnych.

Kursy realizowane są w małych grupach, zajęcia odbywają się w ramach 4 ścieżek nauczania, z których dwie realizowane są w przystępnej dla początkujących formie programowania wizualnego. Jednocześnie spółka daje też dostęp do dwóch bloków z możliwością nauki języka Python.

Pomysł został doceniony przez fundusz venture capital - Movens VC, który zainwestował w nią 2 mln zł. Inwestycję wsparła też grupa uznanych aniołów biznesu.

- Widzimy olbrzymi potencjał drzemiący w procesach zachodzących w edukacji za sprawą rozwoju technologicznego i wierzymy, że z naszą pomocą spółka ta stanie się w obszarze edutechu znaczącym graczem, w kraju i na arenie międzynarodowej - komentuje Przemysław Jurgiel-Żyła, dyrektor inwestycyjny Movens VC.

To nie pierwszy poważny inwestor, który zainteresował się spółką. Wcześniej była ona wspierana przez EduLab i EdTech Hub - znane akceleratory spółek edutechowych.

