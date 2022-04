Brak fachowców na rynku? Oni mają sposób, by ich znaleźć

- Alstom wyszedł krok do przodu. Otworzyliśmy na ternie naszej firmy wewnętrzną szkółkę, która od postaw uczy zawodu - mówi Monika Kościelna, dyrektor HR w Alstomie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wewnętrzne szkolenia mogą być sposobem na braki kadrowe (fot. Shutterstock)

Monika Kościelna, dyrektor HR w Alstomie w Europie Środkowej i Wschodniej zauważa, że na rynku pracy brakuje pracowników produkcyjnych.

- Alstom ma dwie główne fabryki w Polsce, w których zatrudnia ponad 2000 osób na linii produkcyjnej. Brakuje osób w tych zawodach – czy można powiedzieć prostych? Tutaj dałabym znak zapytania, ponieważ spawacz dzisiaj nie jest zawodem prostym, ale bardzo złożonym. Tych kompetencji dzisiaj brakuje - mówi Monika Kościelna.

Jak dodaje, należałoby skupić się na edukacji osób pracujących fizycznie – od spawacza po montera. Niestety obecnie brakuje szkół, które ich kształcą.

- Alstom wyszedł krok do przodu. Otworzyliśmy na terenie naszej firmy wewnętrzną szkółkę, która od postaw uczy zawodu. Szukamy chętnych osób – zaczęliśmy w zeszłym roku ze szkołami średnimi, zrobiliśmy kampanię w szkole, zachęcającą młode osoby, które ukończyły 18 lat, by przyszły do naszej firmy. Zapewniamy im rozwój oraz kursy. Dziś mogę powiedzieć, że się udało-– mówi Monika Kościelna.

- To pokazało, że mimo iż rynek jest naprawdę ciężki, to jednak da się, ale musi nam się chcieć. Inwestujemy, ale na końcu mamy bardzo różnorodne zespoły - to dzisiaj jest przyszłość - dodaje.

*Tekst powstał podczas debaty "Kadry w zarządzającym się świecie", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

