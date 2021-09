Boom na budownictwo nie mija. Uczelnie zwiększają limity przyjęć

Kierunek "Budownictwo" na polskich politechnikach i uczelniach technicznych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z uwagi na boom inwestycyjny, studenci chętnie wybierają tę ścieżkę edukacji.







Po studiach na kierunku Budownictwo czeka praca, ale nie wysokie wynagrodzenia Fot. George Milton/Pexels

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zwiększyła limity przyjęć z uwagi na zainteresowanie kierunkiem Budownictwo.

Przedstawiciele uczelni wyższych zwracają uwagę na perspektywiczny charakter kierunku.

W parze z zapotrzebowaniem rynku nie idą wynagrodzenia, jakie otrzymują absolwenci.

Niesłabnący popyt na mieszkania, stabilność branży mimo pandemii, a w końcu niekończące się wiadomości na temat zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę zachęcają przyszłych studentów do wyboru kierunku Budownictwo na polskich uczelniach. Czy w parze z dobrymi perspektywami idą dobre zarobki, a praca czeka od razu po ukończonych studiach?

Zainteresowanie studiami na budownictwie

Studenci chętnie wybierają wspomniany kierunek na uczelniach wyższych - przekonują polskie politechniki.

- Zainteresowanie studiami na kierunku budownictwo (szczególnie I stopnia) utrzymuje się od kilu lat na stabilnym poziomie. Wśród kandydatów na studia w Polsce kierunek ten należy do czołówki najpopularniejszych - mówi Iwona Czajkowska-Denka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej. Na rok akademicki 2021/2022 limit przyjęć wynosi 180 miejsc, tyle samo co w roku poprzednim, jednak w kolejnym będzie obniżony do 150.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nastąpiła sytuacja odwrotna – limit zwiększono z uwagi na zainteresowanie. W ubiegłym roku akademickim limit wynosił 150 miejsc, w obecnym 180. Anna Żmuda-Muszyńska z biura prasowego w AGH podała w rozmowie z PulsHR.pl, że jest to jeden z kierunków z najwyższym limitem i miejsca są wypełniane przez kandydatów.

– Kierunek jest atrakcyjny ze względu na perspektywiczny charakter. Absolwenci tego kierunku wchodzą na rynek pracy z solidnym bagażem wiedzy, ale także praktyki zawodowej, którą mają okazję zdobyć w trakcie studiów w ramach praktyk studenckich. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in.: Skanska, Mostostal, Budimex, Polskie Domy, Murapol, Georem, Geotech – argumentuje Żmuda-Muszyńska w rozmowie z naszym serwisem.

Skąd utrzymujące się zainteresowanie? – Inżynier budowy czy konstruktor jest w dzisiejszych czasach bardzo prestiżowym i dobrze płatnym zawodem, dlatego studia u nas na kierunku budownictwo cieszą się od lat nieustającym zainteresowaniem. Nasi studenci są bardzo dobrze oceniani na rynku pracy, o czym może świadczyć fakt, iż większość z nich kończąc studia, praktycznie jednocześnie już pracuje – uzupełnia dr hab. Piotr Ostrowski z Politechniki Łódzkiej. Zobacz też: Jakie studia wybrać, by nie martwić się o pracę i zarobki Z kolei Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik prasowy Politechniki Krakowskiej, wieszczy niesłabnące zainteresowanie w kolejnych latach tym kierunkiem. – Nie mamy żadnych wątpliwości, że moda na Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej nie przeminie, bo ma bardzo racjonalne podstawy. Młodzi ludzie wybierając takie studia na dobrej uczelni, stawiają na pewną i ciekawą zawodową przyszłość. Budownictwo to ten sektor gospodarki, który pozostaje jednym z najważniejszych dla gospodarek Polski i Europy, nieustannie potrzebuje dopływu wysoko wykwalifikowanych kadr – mówi w rozmowie z PulsHR.pl rzecznik prasowa Politechniki Krakowskiej. Perspektywy rynku Przedstawiciele uczelni potwierdzają, że budownictwo obecnie ma dobre perspektywy z uwagi na stabilną sytuację w branży. Niemalejący popyt na mieszkania, odporność na pandemię – to jedne z wielu argumentów przemawiających za wybraniem tego kierunku. – Na rynku budowlanym, poza cenami surowców, w zasadzie za wiele się nie zmieniło, dlatego Budownictwo jest ciągle bardzo atrakcyjnym kierunkiem do studiowania dla młodych ludzi – mówi dr hab. Piotr Ostrowski, prodziekan ds. studenckich z Politechniki Łódzkiej. O mnogości ofert pracy dla absolwentów budownictwa przekonuje rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego Mateusz Lipka. – W dobie pandemii inwestycje w sektorze budowlanym prowadzone były bez przerw. Gospodarka związana z szeroko pojętymi inwestycjami budowlanymi (np. budownictwo mieszkaniowe, drogowe, przemysłowe, sieci oraz instalacje budowlane, a także wszelkie rozwiązania energooszczędne) cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie zauważmy, iż na jednego praktykanta/absolwenta kierunków: Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska – Instalacje Budowlane przypada około czterech ofert praktyk/pracy ze strony firm budowlanych – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Mateusz Lipka z ZUT w Szczecinie. Zobacz też: Studencka praca. Tymczasowa i słabo opłacana Zawody związane z budownictwem od lat również widnieją na liście zawodów deficytowych, przygotowanej przez wojewódzkie urzędy pracy. Wynagrodzenia absolwentów Na podstawie danych gromadzonych przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który bazuje na danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mediany wynagrodzeń absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu nie są zbyt wysokie. Źródło: opracowanie własne PulsHR.pl na podstawie danych ELA, dotyczy ukończenia studiów I stopnia, stacjonarnych, rok uzyskania dyplomu 2019. Mediana średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto ze wszystkich źródeł ogółem studentów kończących pierwszy stopień na studiach stacjonarnych wynosi 3000,85 zł brutto w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Przyglądając się wynagrodzeniom na poszczególnych uczelniach i po kierunku budownictwo – średnia ta jest niewiele wyższa. Z drugiej strony - znając praktyki w polskiej branży budowlanej - warto pamiętać, że oficjalne zarobki mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych. W zestawieniu uwzględniliśmy 10 najlepszych uczelni technicznych według rankingu Perspektywy w 2021 roku. Z danych gromadzonych przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) wynika, że choć wynagrodzenia są często wyższe od średniej dla absolwentów ogółem, nadal odbiegają znacząco od średniej krajowej. Na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci kierunku budownictwo Politechniki Łódzkiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Poniżej trzech tysięcy złotych brutto otrzymywali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu absolwenci Politechniki Poznańskiej, Lubelskiej czy Politechniki Krakowskiej.

