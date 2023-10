Blisko tysiąc podań na nowo otwarty wydział AGH. Uczelnia trafiła w dziesiątkę

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie powiększyła się o nowy wydział. 1 października rozpoczęła działalność nowa jednostka. Do szesnastu dotychczasowych wydziałów doszedł Wydział Informatyki.

Nowy wydział zastąpi dotychczasową jednostkę - Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, która działała w ramach Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Od kilku lat najpopularniejszymi wśród kandydatów na studia kierunkami,

z największą liczbą osób na miejsce, są te z branży IT. Podobnie, wśród kierunków z największą liczbą podań - także dominują kierunki informatyczne.

W tegorocznej rekrutacji w pierwszym cyklu rekrutacyjnym na kierunek studiów Informatyka, prowadzonym na dotychczasowym Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a od października na nowym WI, kandydaci złożyli blisko tysiąc podań.

- Wyodrębnienie się osobnego wydziału w dyscyplinie informatyki to efekt wytężonej pracy i ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki przez dotychczasowy Instytut. Nie bez znaczenia pozostaje także duże zainteresowanie kandydatów na studia kształceniem w tym obszarze, dynamiczny rozwój Instytutu Informatyki, w tym ustawiczne poszerzanie kadry, partnerskie umowy, wymiany czy współpraca z firmami z sektora IT. Jestem przekonany, że decyzja dotycząca utworzenia osobnego wydziału, w którym rozwijane będą zagadnienia związane z informatyką umocni tę dyscyplinę i sprawi, że specjaliści opuszczający mury uczelni będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia roli programistów, analityków czy administratorów sieci - komentuje rektor AGH prof. Jerzy Lis.