Blisko 3,5 tys. zgłoszeń. Rekordowe zainteresowanie stażem w Lidlu

Wystartowała kolejna edycja programu stażowego The Lidl Way to Career. W tym roku firma otrzymała rekordową liczbę CV – blisko 3500. Z tego grona wybrała ponad 60 osób, które od lipca dołączyły do zespołów centrali oraz biur sprzedaży w całej Polsce.

Dzięki programowi młodzi ludzie (osoby ze statusem studenta lub absolwenci do 30. roku życia) realizują w czasie wakacji projekty, zdobywając praktyczne umiejętności. Na zakończenie stażu efekty ich pracy zostaną przedstawione przed zarządem Lidl Polska, a niektóre osoby otrzymają możliwość pracy na stałe.