Bez tej umiejętności na rynku pracy jesteś przegrany

Język angielski wymagany jest najczęściej w IT, taki wymóg ma co trzeci pracodawca. (fot. Unsplash/ Alex Kotliarskyi)

Sposób na poprawę swoich szans na rynku pracy jest prosty. Trzeba biegle posługiwać się językiem obcym. Najlepiej kilkoma językami. Obecnie co trzeci pracodawca wymaga ich znajomości.

W pierwszym półroczu 2022 r. na portalu z ofertami pracy Praca.pl, pojawiło się ponad 206 tys. ofert pracy. Babbel, platforma do nauki języków obcych wraz z Praca.pl postanowił bliżej przyjrzeć się wymaganiom stawianym kandydatom w zakresie umiejętności lingwistycznych.

Z analizy wynika, że co trzeci pracodawca wymaga znajomości języków obcych. Język angielski jest wciąż tym, który pojawia się najczęściej, jednak co może zaskakiwać, nie stanowi większości, a jedynie 21 proc. wszystkich ofert.

Angielski wymagany jest najczęściej w IT, taki wymóg ma tu co trzeci pracodawca. Na drugim miejscu uplasowała się inżyniera i projektowanie (24 proc.), a zaraz za nim sprzedaż i obsługa klienta (17 proc.) oraz budownictwo i geodezja (15 proc.). W branży przemysłowo-produkcyjnej języka angielskiego wymaga 12 proc. firm.

- Znajomość języków obcych, najlepiej więcej niż jednego, bezsprzecznie otwiera drzwi do kariery. Jeżeli chcemy rozwijać się zawodowo w środowiskach międzynarodowych, znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa, natomiast znajomość dodatkowego języka obcego może ułatwić rozwój zawodowy. Umożliwia np. kontakt z wieloma, czasami nawet dalekimi od naszej, kulturami, organizacjami, co pozwala poszerzyć horyzonty i zdobyć bezcenne doświadczenie, daje szansę na ciekawsze podróże służbowe – podkreśla Aleksandra Wesołowska-Sieja, ekspert rynku pracy z Praca.pl.

Jak dodaje, są oferty pracodawców, którzy proponują dodatki do wynagrodzenia za znajomość dodatkowego (obok języka angielskiego) języka obcego.

Pracodawcy poszukują kandydatów do pracy mówiących po niemiecku

Jak wykazały wyniki analizy ofert pracy, okazuje się, że dla pracodawców poza językiem angielskim, bardzo cenna jest znajomość języka niemieckiego (6 proc.) – szczególnie istotna, jeśli pracownicy zamierzają pracować w Niemczech lub w szeregach niemieckich firm.

Znajomość języka niemieckiego jest też korzyścią dla przyszłego pracownika, w końcu jeśli decydujemy się na stałą pracę poza granicami Polski, podlegamy miejscowym przepisowym prawa. Jakie branże najczęściej wymagają języka niemieckiego? W zdecydowanej większości znajomość języka niemieckiego może pomóc pracownikom fizycznym oraz zatrudnionym w branży przemysłowej, technicznej i serwisie (np. inżynierzy serwisu, pracownicy serwisu remontowego).

- Patrząc na te wyniki, nie ma wątpliwości - język obcy jest obecnie podstawowym wymogiem przy poszukiwaniu wymarzonej pracy. Coraz więcej firm wymaga od pracowników komunikowania się w języku obcym nie tylko z klientami, ale także ze współpracownikami z całego świata. Co więcej, posługiwanie się różnymi językami jest ogromną oznaką pasji do nauki, która jest jednym z najbardziej pożądanych atrybutów w firmach technologicznych. W dzisiejszych procesach rekrutacyjnych weryfikacja naszych umiejętności językowych, przynajmniej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jest standardem - mówi Cemre Akdemir, team lead in talent acquisition w Babbel.