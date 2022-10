Bez dyplomu się nie obędzie, ale już nie trzeba kończyć magistra

km

Z raportu Pracuj.pl wynika, że inżynierowie to grupa zawodowa poszukiwana jak nigdy wcześniej na polskim rynku pracy. Na 597 000 ofert pracy, które zamieścili pracodawcy w I półroczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl, oferty skierowane do inżynierów stanowiły 10 proc. tej liczby. Czy w czasach, gdy pracownik jest na wagę złota, a kluczem jest praktyka, wymogiem niezbędnym jest dyplom ukończenia szkoły wyższej? Tytuł inżyniera przez długie lata będzie wymagany przez pracodawców (fot. Mit Yildirim/Unsplash)

10 proc. wszystkich ofert pracy opublikowanych w I półroczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl skierowanych było do inżynierów.

- Pracodawcy jeszcze przez długi czas będą wymagać od swoich pracowników tytułu inżyniera, co jest w pewnym stopniu potwierdzeniem zdobycia pewnych kompetencji inżynierskich - wyjaśnia Marek Drewniak z firmy AIUT.

Jednak skończenie studiów nie gwarantuje zdobycia odpowiedniej wiedzy, szczególnie praktycznej. Rozwiązaniem problemu braku odpowiednio wyszkolonych kadr są realizowane w Polsce studia dualne. Te jednak powinny przejść mały lifting.

W pierwszej połowie 2022 roku pracodawcy opublikowali w serwisie Pracuj.pl 597 tysięcy ogłoszeń o pracę. 10 proc. z nich skierowanych było do inżynierów. Walka o pracowników w tym sektorze jest więc zacięta.

Z badań rynku pracy wynika, że tylko w Wielkiej Brytanii pod koniec 2021 roku milion miejsc nie zostało obsadzonych tylko ze względu na wymóg posiadania dyplomu studiów wyższych. Z opublikowanych w sierpniu badań firmy Remote (eksperci ds. HR i płac) wynika, że zatrudnienie oparte na umiejętnościach wzrosło tu w ciągu ostatniego roku o 63 proc.

Czy zatrudnianie w oparciu o doświadczenie (zdobywane np. podczas studiów) może okazać się lekiem doraźnym dla polskich firm zmagających się z brakiem inżynierów?

Pierwszy stopień studiów wyposaża w niezbędną wiedzę

Marek Drewniak, kierownik sekcji badań i rozwoju w dziale automatyki firmy Aiut, odpowiada, że o ile pracodawcy nie będą wymagać studiów drugiego stopnia (dających tytuł magistra), tak tytuł inżyniera będzie przez nich wymagany.

- Przez sam fakt, że dziś na rynku brakuje rąk do pracy, myślę, że w dłuższej perspektywie to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, przynajmniej na poziomie ukończenia drugiego stopnia studiów. Wydaje mi się, że zdobycie tytułu inżyniera będzie wystarczające. Co można także zaobserwować na rynku, gdzie osoby, które mają zagwarantowaną pracę, nie myślą o tym, by kontynuować studia – wyjaśnia Marek Drewniak.

Dodaje też, że pracodawcy jeszcze przez długi czas będą wymagać od swoich pracowników tytułu inżyniera, co jest w pewnym stopniu potwierdzeniem zdobycia pewnych kompetencji inżynierskich. Jak podkreśla, studia pierwszego stopnia kształtują kompetencje niezbędne w pracy zespołowej. – Uczelnie wykształcają umiejętności ogólnego radzenia sobie w środowisku pracy, rozwiązywania problemów technicznych, konsultacji, raportowania. Bez przejścia przez ścieżkę uczelnianą, nie ma szans by zdobyć właśnie te umiejętności - zaznacza. Przeczytaj: To człowiek jest najważniejszym elementem zmiany technologicznej Jego zdaniem drugi stopień studiów konieczny będzie w przypadku osób, które w zawodowej karierze celują w wyższe stanowiska. W podobnym tonie wypowiada się Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Ammega Business Services. - Pierwszy stopień faktycznie daje nie tylko twardą wiedzę, ale także wyposaża inżynierów w wiedzę ogólną. Wszystko jednak będzie zależało od obranego stopnia kariery. Na początku być może dyplom nie będzie niezbędny. Jednak jeśli chcemy wchodzić na wyższe poziomy: do zespołów projektów, badawczych, tu tytuł może mieć faktycznie większe znaczenie – wyjaśnia. Uczestnicy sesji „Sytuacja na polskim rynku pracy. Analizy branżowe. Rekrutacja. Mobilność i stabilizacja” (fot. PTWP) Dyplom niezbędny, potrzebne zmiany w szkolnictwie dualnym - Nie będę odkrywcza i powiem tak, dyplom jest niezbędny – wyjaśnia Teresa Sielawa, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive Poland. To, co powinno się zmienić i mogłoby usprawnić proces zatrudniania nowych pracowników, to zmiany w procesie kształcenia dualnego. - Model studiów dualnych to jest bardzo dobre rozwiązanie, które daje możliwość pracy i studiów. To, co można byłoby zmienić, to czas, w którym studenci uczestniczą w projektach. Należałoby wymyślić sposób hybrydowy, który będzie odpowiadał na potrzeby pracodawców – wyjaśnia. Zobacz: Automatyzacja i robotyzacja budzi obawy u menedżerów. Operatorzy widzą w nich szansę Anna Timofiejczuk, rektor wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wyjaśnia, że model dualny funkcjonujący w naszym kraju został wypracowany w porozumieniu z firmami. - Pierwszy staż studenci dualni mają po pierwszym semestrze. Do połowy grudnia trwają zajęcia, bardzo skondensowane. Następnie przez około dwa miesiące trwa staż w firmie. Zajęcia w drugim semestrze trwają mniej więcej do maja. Następnie w okresie wakacyjnym wraz z urlopami są w firmach. Wypracowany wraz z firmami model pozwala włączać studentów w całe projekty. Iwona Suchomska, CEO Keystone Consulting, zauważa, że wymóg konkretnego wykształcenia wpisany do ogłoszeń z ofertami pracy ostatecznie nie zawsze jest czynnikiem decydującym. - Każdy klient mówi – chcę mieć dyplom uczelni wyższej. Ostatecznie okazuje się, że jeśli osoba spełnia wymagania umiejętności czy doświadczenia, okazuje się, że sam dyplom nie jest potrzebny – zauważa. Materiał powstał w oparciu o sesję „Sytuacja na polskim rynku pracy. Analizy branżowe. Rekrutacja. Mobilność i stabilizacja”, zorganizowanej w ramach konferencji Tech and Job.

