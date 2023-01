Będzie 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych

Porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisali na początku stycznia minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i prezes PARP Dariusz Budrowski.

PARP jest jedną z dziewięciu instytucji uczestniczących w systemie dystrybucji unijnych środków.

Agencja będzie odpowiedzialna za działania w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców, na które przeznaczono 1,37 mld zł.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to kontynuacja realizowanego dotychczas Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównymi obszarami, na których się skupia, są praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.

Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze, kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. 35 proc. środków przewidziano na dofinansowanie usług rozwojowych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.

- Podpisane porozumienie to kolejny przełomowy krok dla rozwoju polskiej gospodarki. W ciągu minionych lat swojego funkcjonowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała szereg programów i zapewniła liczne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, co pozwoliło firmom rosnąć i pozyskiwać nowe kompetencje. W ramach programu PO WER spożytkowaliśmy dotychczas 90 mln euro. Program FERS, będący jego kontynuacją, to ponad dwukrotnie większy budżet, a więc jeszcze więcej długofalowych korzyści dla polskiego, prężnie rozwijającego się biznesu. Już teraz zapraszamy przedstawicieli firm do zapoznawania się z planowanymi projektami, a pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w II kw. 2023 r. – wyjaśnia Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

