Bedą uczyć angielskiego za darmo. Rusza pilotaż

km

• 8 lip 2022 10:31





Polska Fundacja Przedsiębiorczości rusza z darmowymi kursami języka angielskiego. Szkolenia podzielone będą na dwa moduły – „office” oraz „business”. Nauka będzie odbywała się na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Część zajęć będzie skierowana do pracowników i przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym (fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Celem jest wsparcie pracowników w nauce języka obcego, przy czym zakładamy, że osoby biorące udział w warsztacie będą już znać podstawy, a nasze szkolenie będzie dla nich uzupełnieniem wiedzy i szansą na poszerzenie wiedzy i kompetencji językowych w miejscu pracy. Jest to nasza nowa inicjatywa. Wynika z faktu, że widzimy jak wielkim zainteresowaniem cieszą się szkolenia językowe w Bazie Usług Rozwojowych. Chcemy, by platforma szkoleniowa na bieżąco odpowiadała na potrzeby przedsiębiorców i ich pracowników – wyjaśnia Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Pilotaż kursów językowych na platformie szkoleniowej będzie mieć miejsce w lipcu i w sierpniu. Kursy języka angielskiego będą odbywać się w trybie sześć szkoleń po półtorej godziny każde.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Szkolenia dotyczyć będą używania języka angielskiego w zakresie biurowym, w sektorze turystycznym czy w sytuacjach oficjalnych i biznesowych. Jeżeli projekt spodoba się przedsiębiorcom i będzie cieszyć się zainteresowaniem pracowników, to będziemy go kontynuować jesienią - dodaje Marcin Pawłowski.

Zobacz: 13 mln złotych na wsparcie uchodźców w nauce polskiego

Część zajęć będzie skierowana do pracowników i przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym. Jak wyjaśnia prezes fundacji, celem jest pomoc przedsiębiorcom z tego sektora w lepszym obsługiwaniu klientów z zagranicy.

- Turystyka w Polsce wchodzi od dawna na poziom międzynarodowy. Z naszego punktu widzenia konieczne jest, by kelnerzy, restauratorzy, hotelarze czy pracownicy administracji potrafili sprawnie posługiwać się językiem angielskim, chociaż w zakresie podstawowym. Nasze szkolenia to idealny pomysł, by w dogodnym momencie nauczyć się niezbędnych słówek i zwrotów, skorzystać z porad ekspertów, a na dodatek to wszystko odbywa się za darmo.

Każda osoba, która ukończy 5 z 6 kursów będzie miała możliwość podejścia do dodatkowego testu sprawdzającego umiejętność nabytej wiedzy oraz otrzymania certyfikatu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU