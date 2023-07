Będą szkolenia dla wulkanizatorów, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo

- To już nie są produkty jak kilkadziesiąt lat temu. Opony niskoprofilowe, czy do hybryd lub samochodów elektrycznych wymagają jeszcze więcej wyczucia i umiejętności, bo znacznie łatwiej je uszkodzić - wskazuje przedstawiciel PZPO, Ryszard Marcinkowski.

- Skala działania Inter Cars i nasze programy szkoleniowe to szansa na przeszkolenie większej liczby mechaników i zwiększenie jakości obsługi opon. W końcu to one są jedynym punktem styku każdego samochodu z drogą. Od jakości serwisu oraz jego rzetelności zależy zdrowie i życie ich klientów - mówi dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) Piotr Sarnecki.

Pierwszy ośrodek Akademii znajduje się w Piechaninie pod Poznaniem. Wyposażony jest w sale treningowe, wyważarki, montażownice, stanowiska do naprawy opon, sprzęt do obsługi czujników ciśnienia oraz podnośniki, w tym dla motocykli. Ponadto, ośrodek posiada dedykowaną salę do szkoleń teoretycznych. Jest to pierwszy niezależny ośrodek szkoleniowy branży oponiarskiej w Polsce, który oferuje planowe kursy dla serwisantów opon oraz możliwość uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Drugim miejscem szkoleń jest Centrum Szkoleniowe Inter Cars, położone w Czosnowie, niedaleko Warszawy. Jest to dedykowany budynek, w którym mechanicy mają możliwość zdobywania wiedzy przekazywanej przez trenerów Inter Cars oraz przedstawicieli dostawców.

Inter Cars to importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, oferujący także wyposażenie warsztatowe, włączając w to urządzenia do obsługi i naprawy samochodów, a także części motocyklowe i tuningowe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl