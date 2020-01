BCC rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską

- Politechnika Wrocławska przykłada dużą wagę do tego typu umów. Business Centre Club to nasz uznany i sprawdzony parter w wielu projektach i cieszę się, że sformalizowaliśmy dziś współpracę w obszarze transportu. Naszym zadaniem jako uczelni technicznej jest nie tylko prowadzenie badań i kształcenie studentów, lecz także świadczenie usług dla gospodarki właśnie poprzez taką kooperację - powiedział przed podpisaniem umowy prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Współpraca z BCC będzie dotyczyć m.in. składania wspólnych wniosków o granty na badania, organizowania praktyk i szkoleń dla studentów oraz przyszłych kierowców, także uczniów profilowanych szkół średnich.

- Podpisanie tego porozumienia ułatwia prowadzenie kolejnych wspólnych projektów na linii uczelnia-biznes. Niestety tych dwóch światów nie będziemy w stanie szybko połączyć, bo w naszym kraju zbyt długo działały one niezależnie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest tworzenie na ich styku nowych obszarów współpracy, które przyniosą realne efekty - dodał Marek Woron, wiceprezes związku przedsiębiorców Business Centre Club.

Pomocą w realizacji zadań będzie nowoczesne Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów, które działa w budynku GEO3-EM przy Wydziale Mechanicznym. Znajduje się w nim m.in. pełnowymiarowa kabina pojazdu ciężarowego zamontowana na robocie równoległym - heksapodzie o sześciu stopniach swobody. Kabina ta porusza się i wychyla we wszystkich kierunkach.

- W laboratorium prowadzone są badania poświęcone symulacjom samochodów ciężarowych i autobusów. Dzięki temu może sprawdzać umiejętności kierowców np. w trudnych warunkach drogowych czy w niezwykle stresujących sytuacjach. Otwierając laboratorium rozpoczęliśmy tym samym badania z zakresu psychologii transportu, a więc dziedziny związanej m.in. z bezpieczeństwem ruchu drogowego - wyjaśnia dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Stanowisko umożliwia m.in. symulację jazdy pojazdem w wirtualnym świecie poprzez wyświetlenie zaprogramowanego obrazu na 240-stopniowym ekranie. Naukowcy mają dzięki temu możliwość sprawdzenia reakcji kierowcy w dowolnym miejscu i warunkach.

Brakuje kierowców

Jak wynika z ogólnopolskiego badania Barometr zawodów z 2019 r., w całym kraju nie ma województwa, w którym występowałaby nadwyżka osób o takich kwalifikacjach. Równowaga popytu w 2018 r. wystąpiła w zaledwie ośmiu powiatach.

Źródło: Barometr

Z kolei PWC prognozowało, że w 2016 r. luka na rynku pracy wynosiła już ok. 100 tys. kierowców.

- Kierowcy w Polsce starzeją się, a młodzi stanowią w tej profesji mniejszość. Poza wymagającymi warunkami pracy, powodem takiej sytuacji jest także wysoki próg wejścia do zawodu, który zniechęca do zdobywania uprawnień. By nabyć potrzebne kwalifikacje, trzeba wydać sumę, która sięga prawie 9 tys. zł. Pojawiają się pomysły na rozwiązania problemu, np. w postaci wspólnego finansowania potrzebnych szkoleń z budżetu państwa i pracodawców - mówi Kamil Wolański, ekspert OCRK.

- Branża wymaga dziś kompleksowych rozwiązań, pozwalających na zachowanie stabilnego rozwoju sektora transportowego. Choć ta gałąź gospodarki w ostatnich latach notuje wzrosty, to przewoźnicy mierzą się z problemem nie tylko braku rąk do pracy, ale także z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami unijnymi - dodaje.