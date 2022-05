Babbel przygotował darmowe kursy językowe dla Ukraińców

Platforma do nauki języków online Babbel uruchamia bezpłatne kursy językowe dla Ukraińców do nauki niemieckiego, polskiego i angielskiego.

KDS

KDS • 4 maj 2022 13:50





Uchodźcy mogą poznawać nowe języki online (Fot. Pixabay)

- Język to często coś więcej niż umiejętność. Może być wybawieniem, umożliwiając dostęp do najważniejszych informacji i podstawowych usług, zmniejszając trudności w komunikacji oraz ułatwiając wzajemne zrozumienie między ludźmi czy społecznościami – podkreśla Arne Schepker, CEO Babbela.

Jak dodaje, dlatego zdecydowali się zaoferować bezpłatne kursy dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. - W sytuacji, gdy miliony uchodźców rozpoczęło ucieczkę do krajów Unii Europejskiej, zaistniała pilna potrzeba opracowania tych kursów w czasie krótszym niż miesiąc - podkreśla CEO Babbel.

Kursy zostały specjalnie opracowane tak, by umożliwić szybsze uczenie się i zapamiętywanie, co pozwala na prowadzenie bardziej zaawansowanych rozmów. W tym przypadku oznacza to takie kursy, które można zastosować w rzeczywistych sytuacjach, by zaspokoić pilne potrzeby językowe uchodźców z Ukrainy. Do wyboru są trzy języki - polski, angielski i niemiecki.

Dla osób mówiących po ukraińsku uczących się języka angielskiego i niemieckiego kursy dostępne są na poziomach A1 i B1, od nowicjusza do średnio zaawansowanego. Obejmują wprowadzenie, podstawowe wyrażenia, zadawanie pytań i opisywanie wydarzeń.

Dla osób ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego dostępne są poziomy od A1 do A2, od nowicjusza do początkującego, które obejmują wprowadzenie, wyrażenia potoczne i opowiadanie o życiu codziennym.

