Automatyzacja Procesów Biznesowych. Studia: Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek "Automatyzacja Procesów Biznesowych" jest przeznaczony dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w biznesie.

Studia kierowane są do osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Osoby posiadające określoną potrzebę robotyzacji i zainteresowane doskonaleniem procesów poprzez ich automatyzację to idealni kandydaci.

W pierwszej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021 UŁ planuje przyjąć ok. 60 studentów.

Uniwersytet Łódzki wraz z sześcioma partnerami biznesowymi otwiera nowy kierunek studiów - "Automatyzacja Procesów Biznesowych". Już od października studenci Wydziału Zarządzania będą mogli zdobywać kompetencje menedżerskie w powiązaniu ze znajomością automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Nowy kierunek to efekt zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na specjalistów w zakresie RPA (Robotic Process Automation), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku będą w stanie rozumieć nowoczesną technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

Potrzeby rynku pracy

Obok tradycyjnych zadań uczelni, jakimi są kształcenie i badania naukowe, coraz częściej pojawia się także "trzecia misja" - współpraca z otoczeniem biznesowym.

Relacje z przedsiębiorcami są integralną częścią rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwia współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie problemów badawczych do opracowania, na przykład w ramach prac dyplomowych.

Zacieśnienie współpracy na linii nauka-biznes sprzyja również powstawaniu nowych kierunków studiów będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

- Programy Business2Universities są cennym elementem strategii największych firm na świecie. Nordea dołącza do tego nurtu mając świadomość, że dostęp do świetnie wykształconych kadr już dzisiaj jest elementem niezbędnym do dalszego, dynamicznego rozwoju nowoczesnej bankowości cyfrowej - tłumaczy Agnieszka Belowska-Gosławska, dyrektor Centrum Doskonałości Robotyki w Nordea.

