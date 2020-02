Australijskie uczelnie pomagają studentom w dobie epidemii

Australia wprowadziła zakaz lotów z Chinami. Z tego powodu wielu studentów australijskich uczelni zostało odciętych od możliwości powrotu na zajęcia.

Pomoc, w tym finansową, zaoferowały m.in.: Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet w Melbourne, czy Uniwersytet w Adelajdzie.

Chińscy studenci są najliczniejszą grupą zagranicznych żaków na uczelniach w Australii. Studiuje ich tam około 200 000. Agencja Associated Press (AP) zauważa, że mają oni bardzo istotny wkład finansowy w system wyższej edukacji Australii.

Jedną z uczelni, która poinformowała o planach pomocy chińskim studentom, jest Zachodni Uniwersytet w Sydney. Zaleca on swoim studentom uwięzionym w Chinach, by wylecieli do innego, trzeciego kraju, w nim przeszli potrzebne 14 dni kwarantanny i dopiero próbowali wrócić do Australii. Pewne jest, że zakaz lotów i podróży między Chinami a Australią nie będzie zniesiony do 7 marca. Premier Australii Scott Morrison potwierdził tę datę. Zauważył, że to dotyczy także chińskich studentów.

Uniwersytet w Melbourne zaoferował swoim studentom, którzy nie mogą wrócić na zajęcia lub zostali w inny sposób dotknięci epidemią COVID-19, grant wysokości 7500 australijskich dolarów. Te pieniądze mają pokryć lot do kraju, kwarantannę i pomoce naukowe związane z nauką przez internet.

- Rozumiemy, że ten czas jest bardzo trudny dla naszych studentów - mówił reprezentujący ten uniwersytet Mark Considine. Po czym zauważył, że uniwersytet pracuje ciężko, by zapewnić studentom potrzebne usługi edukacyjne, jeśli trzeba zdalnie.

Uniwersytet w Adelajdzie zaoferował studentom, którzy przebywają w Chinach, 20-proc. zniżkę na zaczynający się semestr. To wartość około 2000 australijskich dolarów. Ta uczelnia liczy, że studenci wrócą do kraju, jak tylko restrykcje w podróżach będą zniesione. Administracja uczelni poinformowała studentów, których dotknęła kwarantanna, że ma dla nich specjalny, indywidualny program nauczania. Jeśli będzie to potrzebne, będzie on realizowany zdalnie, przez internet.

Mniej znany Uniwersytet w Monash przedłużył przerwę letnią w zajęciach. Liczy, że ograniczenia w podróżach zostaną zniesione nim ta przerwa się skończy. W tej uczelni rok akademicki zostanie wznowiony 16 marca. Uniwersytet w Monash edukuje najwięcej studentów z Chin z wszystkich uczelni w Australii. Pobiera na nim naukę ok. 80 000 Chińczyków.

Cytowana przez AP Catriona Jackson, rzecznik unii wyższych uczelni w Australii oceniła, że trudno powiedzieć, jakie będą finansowe konsekwencje walki z koronawirusem dla uniwersytetów w kraju. Zaznaczyła jednak, że są one przygotowane na kolejne przedłożenia kwarantanny i restrykcji w podróżach.