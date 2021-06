Apel do polskich uczelni. Chodzi o Białorusinów

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do polskich uczelni o wsparcie w organizowaniu kursów nauki języka polskiego dla migrantów z Białorusi. Jak tłumaczy, z uwagi na dużą liczbę przybywających do Polski Białorusinów nie są w stanie tego uczynić organizacje pozarządowe.

Autor:KDS

• 4 cze 2021 11:49





Białorusini są drugim po Ukraińcach narodem najczęściej przyjeżdżającym do Polski (Fot. Shutterstock)

Jak podaje RPO, wielu Białorusinów z uwagi na napiętą sytuację we własnym kraju i narastające represje szuka schronienia m.in. w Polsce. W efekcie błyskawicznie rośnie zapotrzebowanie na kursy języka polskiego dla migrantów z różnych grup wiekowych. Obecnie jest ono tak duże, że organizacje pozarządowe nie są w stanie go zaspokoić. Stąd apel skierowany do polskich uczelni, które miałyby organizować kursy.

- Kursy umożliwiłyby łatwiejsze odnalezienie się migrantom w nowym kraju, w tym w szczególności znalezienie pracy, a także integrację z polskim społeczeństwem - czytamy na stronie RPO.

W jego ocenie organizacja kursów przez uczelnie byłaby dużą pomocą dla migrujących Białorusinów, ale także wpisywałaby się w szczególną misję uczelni wyższych, które obok prowadzenia najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej winny kształtować postawy obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka z prośbą o wparcie postulatu organizacji przez uczelnie wakacyjnych kursów językowych dla migrantów. Przesłał też pisma z prośbą o organizację tego rodzaju kursów do władz uniwersytetów nadzorowanych przez MEiN.

Warto przypomnieć, że z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że Białorusini są drugim, po Ukrainie, narodem najczęściej przyjeżdżającym do Polski. Ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie 483,5 tys. obcokrajowców. Największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 265,3 tys. osób, Białorusi - 31,5 tys. osób i Niemiec - 20 tys. osób.

Na kolejnych miejscach pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Rosji - 12,7 tys. osób, Wietnamu - 10,6 tys., Indii - 10,4 tys., Gruzji - 8,6 tys., Włoch - 8,5 tys. oraz Chin - 6,7 tys. osób.

