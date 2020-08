Amazon rekrutuje stażystów. Płatny staż trwa dwa lata

- Stworzyliśmy nasz unikatowy program, by jak najlepiej odpowiedzieć na realne zapotrzebowanie rynku pracy. Zależy nam, by wyposażyć młodych uczestników stażu w wiedzę i umiejętności, które są aktualnie poszukiwane przez pracodawców - mów Ewa Fiedor, menadżer programu stażowego.

Program stażowy w Amazonie jest skierowany do osób w wieku 17-25 lat, które zdobyły wykształcenie średnie lub zawodowe oraz zainteresowane są obszarem mechatroniki, robotyki, automatyki czy elektryki. Pożądane jest posiadanie kwalifikacji technika mechatronika, jej brak nie jest jednak przeszkodą - dla osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego, można je uzyskać w trakcie trwania programu na kursie kwalifikacyjnym.

Uczestnicy programu poza doskonaleniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole otrzymają ponad 1000 godzin profesjonalnych szkoleń z zagadnień mechatroniki, mechaniki, czy pneumatyki uzupełnione przez coaching w realnym środowisku pracy. Ścieżkę techniczną uzupełnia nauka języka angielskiego, planowania, zarządzania projektami, rozwój zdolności analitycznych i umiejętności komunikacji oraz współpracy.

W trakcie całego programu, stażyści uzyskają wsparcie mentorów, którzy pomogą im zaplanować dalszą edukację oraz ścieżkę zawodową. Po okresie szkolenia każdy z uczestników będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku Technika RME i rozpoczęcia kariery w Amazon. Najlepszym absolwentów Amazon zaproponuje stałe zatrudnienie na stanowisku technika RME.

Dodatkowo Amazon podkreśla, że jako firma stawiająca na różnorodność, do udziału w programie szczególnie zachęca kobiety, które widzą swoją przyszłość zawodową w obszarze technologii.

- Warto stawiać na różnorodność w miejscu pracy. Nie tylko dlatego, że - jak wskazują dane - przekłada się na wyższe wyniki. Zróżnicowany zespół jest w stanie lepiej odpowiedzieć na potrzeby szerokiej grupy klientów. Dlatego w Amazon jest to dla nas tak istotna kwestia - podkreśla Katie Huson, szefowa programów rekrutacyjnych „Diversity & Inclusion” w regionie EMEA.

By zachęcić kobiety do pracy w Amazonie, firma uruchomiła nowy, wewnętrzny program „Women' Network in Operations”. Wybrane kandydatki rozpoczynające staże w Amazonie zostaną objęte wsparciem mentorskim kobiet, które odniosły w tej firmie sukces. Otrzymają porady zawodowe i wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. W ramach programu zyskają również dostęp do szkoleń w zakresie przywództwa oraz możliwość rozwinięcia sieci kontaktów zawodowych.

Wszystko po to, by skłonić kobiety do wyboru kariery w inżynierii lub IT, czyli w obszarach, w których nadal są niedostatecznie reprezentowane. Branże takie jak technologie, łańcuch dostaw, logistyka czy operacje przyciągają mniej kobiet.

Rekrutacja do programu trwa do końca sierpnia. Staż w dziale RME można odbyć w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Chojnowie i Sosnowcu. Program startuje dwa razy w roku, najbliższa grupa rozpocznie staż w październiku.

Staż jest popularny

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach.

Problemem jest wynagrodzenie. Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.).

- Teraz doświadczenie i kompetencje będą się liczyć jak nigdy - prognozuje Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef programu kariera.

Dla 55 proc. studentów na równi z pieniędzmi na stażu liczy się możliwość zdobycia doświadczenia. Prawie co drugi badany uważa, że zdąży jeszcze zarobić pieniądze, a na razie chce rozwijać swoje zainteresowania. I choć 54 proc. studentów i absolwentów jest gotowa wybrać ciekawą pracę, nawet jeśli mniej płatną, to często jej nie znajduje.

Aż 80 proc. studentów i absolwentów ma doświadczenie w pracy, która nie była związana z ich kierunkiem studiów. Przede wszystkim skarżą się na brak ofert w ich branży (42 proc. odpowiedzi) lub trudności w pogodzeniu pracy ze studiami (34 proc. ankietowanych).

Ci, którzy w ogóle na staż nie poszli, dodawali także trudności w dostaniu się na ciekawy staż (21 proc.) i brak ciekawych ofert stażowych (18 proc.).