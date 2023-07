Akademia Leona Koźmińskiego i Esri Polska otwierają nowy kierunek studiów

"Digital Energy Management" to nowy program studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego, rozpoczynający się w październiku tego roku. Esri Polska, firma wykorzystująca dane przestrzenne i tworząca mapy w cyfrowej transformacji, została partnerem tych studiów.

W odpowiedzi na te wyzwania Akademia Leona Koźmińskiego, Stowarzyszenie BIM i Grupa Kapitałowa Unibep wprowadzą od października 2023 r. nowy program studiów podyplomowych o nazwie "Cyfrowe Zarządzanie Energią”. Głównym celem tych studiów jest przekazanie wiedzy na temat digitalizacji procesów związanych z transformacją energetyczną w przemyśle 4.0 i biznesie, oraz zapoznanie uczestników z obecnymi i przyszłymi trendami energetycznymi i cyfrowymi, które wpływają na wszystkie sektory gospodarki 4.0. Esri, światowy lider w technologiach analiz przestrzennych, został naturalnym partnerem tego programu studiów.

Studia są otwarte dla osób z sektora prywatnego i publicznego, takich jak menedżerowie IT, R&D (z ang. Research and Development – dział badawczo-rozwojowy, przyp. red.) czy przedsiębiorcy. Rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku i decyduje kolejność zgłoszeń. Studia mają rozpocząć się w październiku 2023 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl